Spojené státy Babišovy a Macinkovy nejsou moje Spojené státy
9. 3. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Je logické, že pro současnou českou vládu jsou Spojené státy nejbližším spojencem. Bylo by dobré ovšem rozlišovat. Nejsou Spojené státy jako Spojené státy. Kdyby to byly Spojené státy Obamovy nebo vlastně i Bushovy či Reaganovy, už by ta láska Babišova a Macinkova k nim asi tak vřelá nebyla. Na druhou stranu oba naši exponenti musejí samozřejmě podporovat a milovat Trumpa, zejména je třeba, aby veřejně poděkovali za to, jak rostou ceny plynu a ropy. Přece dokonalý je Trumpův génius! Kdo by neděkoval!
Pozn. JČ: V pondělí jsem slyšel v britském rozhlase, že pokud Trumpova válka brzo neskončí, zaplatíte za naplnění nádrže vašeho auta benzínem brzo 3000 Kč.
Je málo lidí v České republice, kteří se veřejně, dlouhodobě hlásí ke Spojeným státům tak jako já. Podporoval jsem veřejně americký radar, podporoval jsem veřejně intervenci Bushovy vlády v Iráku. A neříkám, že jsem se nemohl mýlit. Neříkám, že za americkou zahraniční politikou není obrovské krveprolití a strašlivé zločiny, nicméně o tom se dá otevřeně diskutovat, věnovat jim studie z těch nejlepších univerzit (doporučuji třeba Michael G. Kort: The Vietnam War Reexamined, Cambridge University Press 2018, svoje výpisky snad zpracuji v dohledné době pro Britské listy). To v Rusku nebo Číně nelze.
Tak jako tak jsem stál na straně svobody. Spojené státy pro mě byly demokracií, kde prezidenti uznávají volby, demokracií, která garantuje bezpečnost a svobodu v Evropě – demokracií, která v okupovaném západním Německu pomohla vybudovat vyspělý, bohatý, demokratický stát. Západní Německo pro mě bylo a je výkladní skříní americké (ne ale trumpovské!) politiky v Evropě.
Dnes jsou Spojené státy vedené člověkem, který neuznává volby, pokusu o puč říká Den lásky, pohrdá Nejvyšším soudem, podporuje krajní pravici v Evropě (v Německu neonacistickou AfD s hlavní voličskou základnou v NDR), jeho nejbližším spojencem je Orbán, tleská Putinovi za jeho agresi na Ukrajině, jeho afinita míří k východní a nikoli západní Evropě, Dánsku chce vzít Grónsko. Neustále lže a šíří chaos. A to nemluvím o tom, že přenáší hory, objevil příčiny autismu, přinesl zlatý věk, ze kterého už není návratu.
Chápu, že současné české vládě tyto Spojené státy imponují. Pro mě je Trump ovšem popřením demokracie, je činitelem, který chce demokracii v Americe (abych použil obratu Tocquevillova) a v Evropě zničit. Opakuji: chápu, že současná vláda, Orbán nebo AfD tomu tleskají.
