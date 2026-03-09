Izraelci zabili tři osoby ve vesnici na Západním břehu, v okupované Palestině se šíří násilí
9. 3. 2026
Smrtelný útok poblíž Ramalláhu je třetím v tomto území za týden, zatímco izraelské násilí sílí a světová pozornost se soustřeďuje na válku s Íránem
Izraelští osadníci a vojáci zabili v sobotu večer tři Palestince v jejich vesnici poblíž Ramalláhu. Jedná se o třetí smrtelný útok za týden, kdy v okupovaném Západním břehu narůstá izraelské násilí.
Izraelští osadníci zastřelili pět civilistů během invazí do palestinských olivových hájů, vesnic a pastvin v krátkém období od konce února, kdy Izrael a USA zahájily novou válku proti Íránu. Šestá osoba zemřela v sobotu po vdechnutí vojenského slzného plynu používaného izraelskou armádou.
Eskalující regionální konflikt odvedl diplomatickou, mediální a politickou pozornost od okupované Palestiny, a to i přesto, že izraelské úřady uvalily novou blokádu na Gazu a zavedly rozsáhlá omezení pohybu na okupovaném Západním břehu a osadníci zintenzivnili izraelské útoky na palestinskou půdu, úrodu, hospodářská zvířata a domy.
„Pod rouškou války spolupráce mezi armádou a izraelskými osadnickými milicemi prohlubuje etnické čistky na Západním břehu,“ uvedla tento týden izraelská organizace na ochranu lidských práv B'tselem.
„Osadníci záměrně pasou dobytek na obdělávaných polích Palestinců, ničí úrodu a skladované potraviny, kradou dobytek a ničí solární panely a vodní nádrže. Osadníci také používají buldozery k ničení a zabírání palestinské půdy v soukromém vlastnictví.“
K nejnovějším vraždám došlo v sobotu večer poté, co se Palestinci z Abu Falah pokusili zastavit skupinu maskovaných Izraelců, kteří ničili olivovníky mimo město. Desítky ozbrojených osadníků později vtrhly do města, jak sdělili příbuzní a sousedé zavražděných, a zabili 30letého Thaera Faruqa Hamayela a 57letého Fara Jawdata Hamayela. Oba muži byli zastřeleni do hlavy.
Izraelské bezpečnostní síly, které dorazily na místo později, vystřelily do úzkých uliček Abu Falah vojenský slzný plyn. Muhammad Hassan, 54letý otec čtyř dětí, zemřel po jeho vdechnutí.
„To, co se nyní děje, je extrémně nebezpečné. Svět je zaujatý válkou s Íránem, zatímco osadníci, chránění izraelskou armádou, pokračují v útocích na nevinné civilisty,“ řekl Amin Shuman, člen místní rady v Abu Falah. „Nikdo není hnán k odpovědnosti.“
Útoky osadníků se během minulého týdne zintenzivnily a v sobotu dorazili ozbrojeni holemi, praky, pistolemi a puškami M16, řekl Hamid Hamayel, bratranec Thaera. „Jejich cílem je zabavit půdu a donutit nás odejít. K takovým útokům by nedocházelo bez úzké spolupráce mezi osadníky a izraelskou armádou.“
Izraelský vojenský velitel okupovaného Západního břehu, generálmajor Avi Bluth, popsal střelbu v Abu Falah jako „nepřijatelný incident“. Dodal, že „nebude tolerovat civilisty, kteří berou zákon do svých rukou“, a řekl, že ti, kdo jsou za to zodpovědní, budou postaveni před soud.
Bluth se přímo nevyjádřil k dvěma smrtelným střelbám, které provedli na začátku týdne izraelští osadníci v armádních uniformách a při nichž byli zabiti tři Palestinci a čtvrtý byl kriticky zraněn.
V pondělí byli zabiti dva bratři, když se pokoušeli zabránit osadníkům v ničení olivovníků v Qaryutu, malé palestinské vesnici na severu Západního břehu. Muhammad Taha Muammar (52) byl střelen do hlavy a Fahim Taha Muammar (48) byl střelen do dolní části těla. Když dorazila izraelská armáda, zatkla více než 20 Palestinců z vesnice a uzavření silnic zabránilo sanitkám dostat se k zraněným po dobu více než jedné hodiny, uvedla organizace B'tselem.
Den po střelbě izraelská armáda oznámila, že zabavila zbraň jednoho z rezervistů, informovala izraelská média. Mluvčí v neděli uvedl, že armáda bere útok „s nejvyšší vážností“ a vyšetřuje ho.
V sobotu došlo k dalšímu zabití na opačném konci Západního břehu. Osadníci naháněli dobytek na palestinskou půdu ve vesnici Wadi a-Rakhim na jihu Hebronských kopců a když se jim obyvatelé pokusili zabránit, začali na ně střílet z bezprostřední blízkosti.
Amir Muhammad Shanaran (28) byl zabit a jeho bratr Khaled byl těžce zraněn. Záznam natočený krátce po útoku, který sdílela organizace B'tselem, ukazuje Izraelce v armádní uniformě s útočnou puškou v ruce, stojícího několik metrů od jednoho z mužů, který leží na zemi. Izraelská armáda na žádosti o komentář k střelbě nereagovala.
Od října 2023 využívají násilní osadníci izraelskou armádu jako prostředek k eskalaci své kampaně proti Palestincům na okupovaném Západním břehu. Podle izraelských vojáků, aktivistů a Organizace spojených národů fungují záložní jednotky z osad jako vigilantské milice.
Organizace Breaking the Silence, která hájí zájmy bývalých izraelských vojáků, uvedla, že osadníci pod rouškou války provádějí v průměru 10 útoků denně na celém Západním břehu. „Jak se často stává, když se pozornost médií přesune jinam, Izrael využil této příležitosti k zintenzivnění útoků proti Palestincům,“ uvedla organizace na sociálních sítích. „Zatímco létají rakety a Írán opět dominuje titulním stránkám novin, neodvracejte zrak od etnických čistek, které se odehrávají na Západním břehu.“
