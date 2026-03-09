Zatímco prezidentova omluva vyvolala kritiku, Írán dál střílí na sousedy

Saúdská Arábie může v případě íránských útoků umožnit USA využít své základny
9. 3. 2026Saúdská Arábie varovala Írán, aby neútočil na její území, a pohrozila možnými odvetnými opatřeními.
Izrael a Írán si vyměnily další útoky, když válka na Blízkém východě v sobotu vstoupila do druhého týdne, a íránský prezident se omluvil sousedním státům ve snaze zmírnit hněv v celém zálivu, ale vyvolal doma kritiku ze strany zastánců tvrdé linie.
"Osobně se omlouvám sousedním zemím, které byly ovlivněny íránskými kroky," řekl íránský prezident Masúd Pezeškjan a vyzval je, aby se nepřipojily k útokům USA a Izraele na Írán.
Odmítl požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na bezpodmínečnou kapitulaci Islámské republiky jako "sen", ale uvedl, že dočasné vedení souhlasilo s pozastavením útoků na sousední státy, pokud útoky na Írán nebudou pocházet z jejich území.
Trump však omluvu Íránu označil za kapitulaci, přičemž uvedl, že země bude v sobotu "velmi tvrdě zasažena" a varoval, že USA mohou své útoky rozšířit.
Pezeškjanovy výroky vyvolaly v Íránu politický rozruch, což přimělo jeho kancelář znovu zdůraznit, že íránská armáda bude na útoky z amerických základen v regionu reagovat rozhodně.
O několik hodin později prezident své prohlášení zopakoval na sociálních sítích, ale omluvu z projevu vynechal, která rozhněvala radikály, včetně mocných Revolučních gard.
Hamid Rasai, tvrdý duchovní a zákonodárce, napsal na X: "Pane Pezeškjane, váš postoj byl neprofesionální, slabý a nepřijatelný."
Jeden bývalý velitel Revolučních gard odsoudil myšlenku omluvy ve svém prohlášení na sociálních sítích.
Šéf soudnictví Mohseni-Edžej, tvrdý člen tříčlenné rady, který dočasně drží pravomoci nejvyššího vůdce, uvedl, že území některých regionálních zemí je otevřeně i tajně využíváno k útokům proti Íránu a odvetné údery budou pokračovat.
Několik hodin po Pezeškjanově oznámení uvedly íránské revoluční gardy, že jejich drony zasáhly americké centrum leteckých bojů na letecké základně Al Dhafra poblíž Abú Zabí, hlavního města Spojených arabských emirátů. Reuters tuto zprávu nemohla nezávisle ověřit.
Úřady v Dubaji uvedly, že v západní oblasti Al-Barša byl zabit asijský muž poté, co trosky sestřeleného projektilu dopadly na vozidlo. Dříve Emirates Airline krátce pozastavila lety do a z Dubaje, přičemž úřady uvedly drobný incident způsobený pádem trosek. Úřady v Dubaji také uvedly, že trosky z třetího sestřelení způsobily menší incident na fasádě věže v Dubajském přístavu a že nebyla hlášena žádná zranění.
Revoluční gardy také cílily na americké síly na základně v Bahrajnu, uvedla íránská státní média. Výbuchy byly slyšet také v Dauhá, uvedl svědek agentury Reuters.
