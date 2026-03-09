Lekce krajinou
9. 3. 2026
Galerie města Pardubic (GAMPA) zahájí 21. března novou výstavu s názvem Lekce krajinou. Výstava bude veřejnosti představena na společné vernisáži s Gočárovou galerií.Learning from the Landscape𓂃Lekce krajinou
Výstava představuje krajinu jako živý, mnohovrstevnatý prostor, který je zdrojem věčné (nejen) umělecké inspirace. Prostřednictvím vybraných děl současných umělkyň*ců otevírá kurátor výstavy Piotr Sikor úvahy nad pamětí místa, ekologií a imaginativním potenciálem krajiny. Krajina se v jeho kurátorském pojetí stává zdrojem poznání – místem, kde se formuje i zrcadlí naše identita a kde lze znovu promýšlet postavení člověka v širším ekologickém i kulturním kontextu. Výstava zve k citlivému a pozornému vnímání okolního prostředí i k úvaze, co se můžeme naučit z krajiny kolem nás, jeden od druhého a od přírody samotné – tak trpělivé učitelky.
Kurátor výstavy: Piotr Sikora
Spolupráce: Gočárova galerie & Pavel Liška
Vystavující: Gili Avissar (IL), Larisa Crunțeanu (RO), Stach Szumski & Tosia Kiliś (PL), Jiří Žák (CZ)
Výstavy Lekce krajinou v Galerii města Pardubic (GAMPA) a Gočárově galerii jsou dva svébytné výstavní projekty sousedících galerií, jejichž expozice jsou vzájemně propojeny umělecko-kurátorskou intervencí. Piotr Sikora ve spolupráci s Pavlem Liškou formulují v dialogu dvou institucí výpověď o umělecké reflexi krajiny, v níž se setkává tvorba současných umělců s odkazem minulých generací.
Společná vernisáž výstav GAMPY a Gočárovy galerie
so 21. března 2026, 16:00-20:00 hod.
ᝰ16:00 Zahájení výstav / Amfiteátr GAMPA
ᝰ 16:00–18:00 Vernisážová tvůrčí dílna / GAMPA
ᝰ 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Lekce krajinou / Gočárova galerie
ᝰ 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Lekce krajinou / GAMPA
