Osobní zkušenost s nedostupností bydlení mladých pracujících v Praze

9. 3. 2026

Obracím se na Vás s podnětem na možné novinářské téma týkající se dostupnosti bydlení pro mladé pracující lidi. Napadlo mě oslovit Britské listy, neboť se zabýváte problematikou, která je mainstreamem převážně ignorována nebo v horším případě zlehčována (například nedávný článek v Hospodářských novinách) https://archiv.hn.cz/c1-67846700-jsme-mladi-lide-a-chceme-vlastni-byt-spocitali-jsme-si-jak-to-zvladnout-i-v-dnesni-realite

Jsem absolvent vyšší odborné školy a aktuálně řeším situaci, která podle mého názoru ilustruje širší problém v Česku. Pokud bych měl příjem kolem 31 000 Kč hrubého měsíčně, čistý příjem je výrazně nižší, zatímco běžné náklady na bydlení (nájem a energie) se mohou pohybovat kolem 18 000 Kč měsíčně. K tomu je často nutné zaplatit kauci ve výši dvou až tří nájmů. O provizích pro RK nemluvě, píše Adam Mikulka.



 

Dostávám se tak do situace, kdy velmi pečlivě kalkuluji, zda se mi práce vůbec vyplatí, protože velká část příjmu by šla pouze na bydlení. Zajímavé na celé situaci je také to, že jsem začal kontaktovat různé instituce (ministerstva, samosprávu, politiky) s dotazy, jak se tato situace systémově řeší. Narážím však na problém, že každá instituce má velmi úzce vymezené pravomoci, takže odpovědi často působí spíše jako přehazování odpovědnosti než reálné řešení. Navíc ne všude jsem zatím dostal odpověď.

Myslím, že by mohlo být zajímavé tento příběh zpracovat jako novinářský text – nejen jako osobní zkušenost, ale i jako ilustraci širšího problému dostupnosti bydlení, který souvisí s motivací mladých lidí pracovat, s odkládáním zakládání rodin, porodností nebo dlouhodobou stabilitou důchodového systému.

