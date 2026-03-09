Osobní zkušenost s nedostupností bydlení mladých pracujících v Praze
Obracím se na Vás s podnětem na možné novinářské téma týkající se dostupnosti bydlení pro mladé pracující lidi. Napadlo mě oslovit Britské listy, neboť se zabýváte problematikou, která je mainstreamem převážně ignorována nebo v horším případě zlehčována (například nedávný článek v Hospodářských novinách) https://archiv.hn.cz/c1-67846700-jsme-mladi-lide-a-chceme-vlastni-byt-spocitali-jsme-si-jak-to-zvladnout-i-v-dnesni-realite
Jsem absolvent vyšší odborné školy a aktuálně řeším situaci, která podle mého názoru ilustruje širší problém v Česku. Pokud bych měl příjem kolem 31 000 Kč hrubého měsíčně, čistý příjem je výrazně nižší, zatímco běžné náklady na bydlení (nájem a energie) se mohou pohybovat kolem 18 000 Kč měsíčně. K tomu je často nutné zaplatit kauci ve výši dvou až tří nájmů. O provizích pro RK nemluvě, píše Adam Mikulka.
