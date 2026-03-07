Channel 4 News: Těžké americké a izraelské bombardování Íránu a Libanonu
7. 3. 2026
"Osobně se omlouvám sousedním zemím, které byly zasaženy íránskými akcemi."
Dobrý večer z Tel Avivu. Prezident Pezeškian se omluvil za útoky na státy Perského zálivu a další sousedy, což vzbudilo naději, že reformní vůdce hledá způsob, jak válku ukončit. Zároveň však odmítl požadavek prezidenta Trumpa na bezpodmínečnou kapitulaci s tím, že Američané si tento sen mohou vzít s sebou do hrobu. A předseda íránského parlamentu prohlásil, že země s americkými základnami se míru nedočkají.
Trump tvrdí, že Amerika zničila 42 íránských lodí a vyhrožoval dalšími útoky, protože věří, že válka probíhá dobře. A Izrael zabil desítky lidí v Libanonu, kde pokračuje v pokusech rozdrtit íránské spojence, hnutí Hizballáh.
Zde jsou dnešní hlavní události po týdnu války mezi Íránem, USA a Izraelem. Izrael oznámil, že více než 80 jeho stíhacích letadel zaútočilo v noci na to, co nazývá klíčovou íránskou vojenskou infrastrukturou v íránském hlavním městě a středním Íránu, včetně letiště Mehrabad v Teheránu.
Izraelské stíhačky zintenzivnily útoky na Libanon a opakovaně bombardovaly místa, která označují za základny Hizballáhu na jižním předměstí Bejrútu. Provedly také operaci speciálních sil v údolí Beqar, aby se pokusily získat zpět tělo vojáka. Při tomto útoku bylo zabito nejméně 40 lidí.
Írán pokračoval v ostřelování Izraele raketami, ale nebyly hlášeny žádné škody ani oběti. Íránská revoluční garda (IRGC) uvedla, že dnes ráno zasáhla tři pozice kurdských separatistů v iráckém Kurdistánu. Navzdory omluvám íránského prezidenta IRGC tvrdí, že její drony dnes ráno zasáhly americké letecké bojové centrum na letecké základně Al Dhafra poblíž Abú Dhabí. Jeden dron havaroval poblíž letiště v Dubaji, zatímco Kuvajt, Katar a Bahrajn hlásí další útoky. Saúdská Arábie rovněž oznámila, že její ropné pole Shaber bylo v posledních 24 hodinách terčem řady útoků. V poslední hodině íránská média informují, že íránské shromáždění odborníků se zítra sejde, aby zvolilo nového nejvyššího vůdce. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Izrael a USA slíbily zesílení, novou fázi svých útoků na Írán. V noci to nejvíce odneslo mezinárodní letiště v Teheránu. Izrael dnes oznámil, že zničil 16 letadel patřících íránským silám Quds a že letiště bylo centrem pro vyzbrojování a financování proxies v regionu. A během dneška přišla nová vlna útoků na íránské hlavní město, které zachytili jeho obyvatelé a nahráli navzdory omezenému přístupu k internetu. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla vojenskou univerzitu Revolučních gard, spolu s místy výroby a skladování raket. Pro některé to zůstává důvodem k oslavám.
"Je sobota 11:38. Byla zasažena špinavá IRGC v okrese Garchak. Gratulujeme všem Íráncům."
Íránská státní média zveřejnila snímky z následků útoku v Teheránu. Írán uvádí, že dosud bylo zabito více než 1 300 civilistů. Jedna významná organizace na ochranu lidských práv uvádí, že při útocích zahynulo 310 civilistů a více než 2 000 členů armády a bezpečnostních sil.
Íránský prezident dnes obvinil kvůli úmrtí vysokých velitelů a nejvyššího vůdce nižší hodnosti, které zaútočily na země Perského zálivu, a osobně se jim omluvil.
"Rozhodnutí, které jsme včera přijali v Prozatímní radě vedení, bylo předáno ozbrojeným silám. Od nynějška by neměly útočit na sousední země ani na ně střílet rakety, pokud nebudeme z těchto zemí napadeni. Bylo to dost divoké období."
Komentáře okamžitě využil americký prezident, který na sociálních sítích napsal, že Írán se vzdal svým sousedům na Blízkém východě. Ale takové útoky pokračují i dnes, což by se dalo interpretovat jako signál deeskalace ze strany režimu, ale spíše to vypadá na rozkol uvnitř něj. Íránská revoluční garda slíbila, že bude pokračovat v útocích na americké základny v zemích Perského zálivu, dokud bude Írán pod útokem. Názor jednoho proizraelského amerického think tanku: íránský prezident není u moci.
"Pezeškian je v současné době členem prozatímní vedoucí rady, která zahrnuje prezidenta, předsedu soudní moci a duchovního, který je členem jak Shromáždění odborníků, tak Rady strážců. Předseda soudní moci, Ajay, vystoupil a přímo odporoval Pzeškianovi, stejně jako bezpečnostní služby. A klasicky, íránský prezident stejně nemá pravomoc vydávat takovéto prohlášení."
Vysocí duchovní dnes volají po co nejrychlejším jmenování nového nejvyššího vůdce v zájmu legitimity vlády. Íránská státní tisková agentura uvádí, že k tomu dojde do 24 hodin.
V Libanonu dnes pokračovala izraelská bombardovací kampaň. Tento útok se odehrál v jižním městě Tyre. A v hlavním městě Bejrútu, po včerejších nočních náletech, Izrael nařídil evakuaci téměř celého jižního Bejrútu, bašty íránem podporované Hizballáhu, kde žije více než půl milionu civilistů. Izraelský ministr obrany vyhrožuje, že pokud libanonská vláda Hizballáh neodzbrojí, bude následovat ještě horší situace.
"Pokud máme na výběr mezi ochranou našich občanů a mírem našich vojáků a státem Libanon, zvolíme ochranu našich občanů a vojáků a libanonská vláda a Libanon za to zaplatí velmi vysokou cenu."
Nejvyšší náklady zatím nese íránská vojenská a politická struktura. Tady v Teheránu, tady v Isfahánu, vojenská základna. Ženy za kamerou se smíchem nevěřícně kroutí hlavou. "Jak to dělají," ptají se. Ale jak tato vzdušná válka pokračuje bez jasného cíle, natož bez vidiny konce, její cena bude pravděpodobně pociťována stále šířeji.
Moderátor: Jak jsme právě slyšeli, Izrael bombardoval oblasti v jižním Bejrútu a provedl speciální operaci v údolí Bekaa, zatímco Hizballáh varoval obyvatele severního Izraele, aby se evakuovali před útokem v této oblasti. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsu m se k nám připojuje z Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, Izraelci provedli letecký útok na východní část údolí Bekaa, dvěma vrtulníky. Přiletěli a prakticky každý muž se zbraní na ně začal střílet. To je Hizballáh. Je to také libanonská armáda a prakticky všichni ostatní. Poté povolali letecké údery, 40 leteckých úderů. Na konci bylo 41 mrtvých, včetně tří členů libanonské armády. Libanonská armáda, nezapomeňte, není nepřítelem Izraele. Je to Hizballáh, proti kterému se snaží bojovat. Otázka tedy zní, proč to udělali? Udělali to zřejmě proto, že se snažili získat ostatky Rona Arada. Ron Arad je izraelský letec, který byl sestřelen nad Libanonem v roce 1986 – to je před 40 lety. Není vůbec jasné, proč si mysleli, že právě teď je ten správný okamžik. Měli informace, a to už nějakou dobu, že právě tam se nacházejí jeho ostatky. Nakonec se jim ho však nepodařilo najít, ale způsobili velký chaos a 41 Libanonců zemřelo.
Moderátor: A Bejrút byl také zasažen.
Reportérka: Ano, Bejrút je v současné době každou noc pod palbou. Bylo vydáno nové evakuační nařízení pro jižní předměstí Dahir, takže lidé se v současné době vrací během dne do svých domů a v noci je opouštějí. Většina z těchto lidí jsou civilisté. Jsou to šíité. Izraelci je považují, předpokládám, za legitimní cíle, protože Hizballáh je šíitská organizace. Hizballáh je v tomto předměstí a skrývá se mezi lidmi.
Podle libanonské vlády bylo nyní vysídleno 450 000 Libanonců. Jsou to lidé z jižních předměstí, lidé z jihu země. Izrael v současné době okupuje část jihu a také údolí Bekaa. Jedná se tedy o druhou frontu v této válce, první frontou je Írán. Na této druhé frontě však trpí obrovské množství civilistů a počet obětí každým dnem stoupá.
Moderátor: Lindsay Hilsum z Bejrútu. Emile Hokayem je ředitelem pro regionální bezpečnost v Mezinárodním institutu pro strategická studia a právě se k nám připojil z Londýna. Můžeme začít s poselstvím prezidenta Pezeškiana? Co si o něm myslíte?
Emile Hokayem: To nebylo sofistikované. Bylo to provedeno poměrně amatérským způsobem, ale jeho poselství bylo zajímavé díky omluvě jeho sousedům.Prezident se skutečně zdál být poměrně rozpačitý z vývoje událostí. Rozhodně není nejmocnější osobou v íránské struktuře. Nebyl nejmocnější ani za života nejvyššího vůdce Alího Chameneího. A v současné době má poměrně okrajovou roli. Snaží se udržet vztahy Íránu s jeho sousedy v Perském zálivu. A nejde to dobře. Írán je na vztazích se státy Perského zálivu poměrně závislý, protože je odříznut od mezinárodního finančního systému. V SAE je tedy spousta íránských peněz. Je tam spousta íránských občanů. Saúdská Arábie, Katar a Omán se všechny pokusily zprostředkovat, aby se válce zabránilo. Viděly, že díky své diplomacii jsou imunní vůči eskalaci. Ale v Íránu jsou určitě lidé, kteří tyto země považují za zrádné a nepřátelské, protože umožnily USA, aby tam zřídily své základny. A některé z nich podepsaly mír s Izraelem. V íránském systému je tedy řada mocnějších aktérů, kteří si myslí, že je to legitimní cíl. Ale co je důležité, také se to hodí do plánu. Írán se nemůže bránit. Proto to bude mít vysoké náklady pro jeho sousedy.
Moderátor: Ano, a předseda íránského parlamentu řekl, že sousedé se základnami USA by měli počítat s tím, že budou zasaženi, a dnes došlo k dalším útokům. Dalším vývojem je návrh, že shromáždění odborníků rozhodne o novém nejvyšším vůdci v příštích dnech. Je jasné, kolik členů shromáždění je ještě naživu? Je jich hodně.
Emile Hokayem: To opravdu nevíme. Před pár dny došlo k útoku na budovu, ve které měli být ubytováni někteří z těchto íránských hodnostářů. Není opravdu jasné, jaká je dynamika uvnitř systému.
Moderátor: Je tvrdá linie opravdu na vzestupu a mají vše pod kontrolou?
Emile Hokayem: To je pravděpodobně pravda.
Moderátor: Ale existují i jiné hlasy v systému, které volají po jiné orientaci? Jsou vůbec schopny prosadit svůj názor?
Emile Hokayem: Známe totožnost některých hlavních kandidátů a ti, kteří mají největší šanci na vítězství, se zdají být poměrně tvrdí, včetně Mushtaby Khameneiho, syna Aliho Khameneiho. Nebude to tedy vývoj, který by nějakým způsobem vedl k uklidnění situace v regionu. Umožňuje to íránskému systému sdělit Íráncům, ale také současným nepřátelům Íránu, USA a Izraeli, a také všem ostatním, že systém stojí, funguje a bude pokračovat.
Moderátor: Donald Trump samozřejmě řekl, že by rád určil, co se rozhodne na jakémkoli shromáždění odborníků. Pokud se vrátíme k loňskému roku a k tomu, jak 12denní válka skončila docela náhle, bylo jasné, že existoval dobrý zadní kanál do Íránu. Je pravděpodobné, že existuje i nyní?
Emile Hokayem: Zdá se, že Íránci předali několik zpráv prostřednictvím některých svých partnerů na Blízkém východě, pravděpodobně několika států Perského zálivu, Turecka atd. Všechny tyto země se obávají, že se tento konflikt velmi rychle a velmi nebezpečným způsobem šíří. Za zmínku stojí dnešní íránské prohlášení, že byla zasažena odsolovací stanice v Íránu, což zase vede k obavám států Perského zálivu, že Írán by to mohl použít jako precedens a zasáhnout jejich vlastní odsolovací stanice, které jsou pro každodenní život těchto zemí životně důležité. Kanály tedy pravděpodobně existují. V současné době však podle mého názoru nefungují. Prezident Trump stále vydává maximalistická prohlášení, hovoří o totální kapitulaci a tak dále. Ale co je důležité, myslím si, že Izrael v červnu 2025 pocítil, že neprovedl tak velkou kampaň, jakou chtěl. A myslím si, že Izrael tentokrát opravdu chce pokračovat. Nechce být zastaven.
Moderátor: Je hrozba Hizballáhu pro severní Izrael věrohodná? Myslím tím, zda jim ještě něco zbývá?
Emile Hokayem: Hizballáh již není strategickou silou. Jeho schopnosti a velitelská struktura utrpěly značné ztráty. Může Izraeli způsobit škody, ale nic, co by Izrael přimělo přehodnotit svůj přístup. Jedná se v podstatě o vyčerpanou sílu a Izrael se chystá zasadit smrtící úder.
