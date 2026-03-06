Libanonská armáda zatýká nestátní aktéry, včetně Hizballáhu
6. 3. 2026
Jakýkoli pocit, že armáda přímo pronásleduje skupinu podporovanou Íránem, může vyvolat občanské nepokoje v zemi, upozorňují Nada Homsi a Nada Maucourant Atallah
Libanonská armáda začala zatýkat členy Hizballáhu a dalších nestátních aktérů v souladu s bezprecedentním rozhodnutím kabinetu, které zakazuje vojenské a bezpečnostní aktivity této Íránem podporované skupiny, uvedly dva bezpečnostní zdroje pro deník The National.
Rozhodnutí zakázat vojenské křídlo Hizballáhu – bezprecedentní krok učiněný začátkem tohoto týdne – představuje první takový krok uprostřed širokého rozhořčení nad tím, že skupina znovu zahájila válku s Izraelem jménem svého spojence, Íránu, po patnácti měsících relativní stability.
Libanonské ozbrojené síly (LAF) ve středu oznámily zatčení 26 Libanonců a jednoho Palestince v několika oblastech během posledních dvou dnů za nelegální držení zbraní a munice a uvedly, že "jsou zaváděna výjimečná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ozbrojeným demonstracím v různých regionech".
Jeden bezpečnostní zdroj popsal zadržené jako "směs" nestátních aktérů, včetně členů Hizballáhu s puškami Kalašnikov.
"Každý případ se týká nelegálních, nelegálních zbraní," řekl. Druhý zdroj potvrdil, že zatčení měli u sebe "individuální a lehké zbraně".
Oba zdroje zdůraznily, že LAF "nutně" nevede zatýkací kampaň proti Hizballáhu – což odráží politickou a bezpečnostní citlivost týkající se této záležitosti.
Hizballáh události odmítl komentovat.
Jakýkoli pocit, že armáda přímo pronásleduje Hizballáh, hrozí vyvoláním občanské války, která postaví armádu proti mocné polovojenské skupině.
Kampaň zatýkaní se zdá být součástí širšího úsilí zmírnit škody způsobené obnovenou konfrontací Hizballáhu s Izraelem a signalizovat, že stát se snaží znovu prosadit autoritu na svém území.
Západní diplomatický zdroj řekl deníku The National, že úspěch zákazu činnosti skupiny přímo ovlivní snahy západních spojenců zabránit "velkému rozšíření konfliktu".
"Ale úspěch bude záviset na schopnosti úřadů vymáhat zákaz přímo na místě."
LAF je však chronicky podfinancovaná a přetížená, což vyvolává otázky ohledně její schopnosti udržet nebo prohloubit kampaň proti silnější libanonské skupině.
Vysoký soudní představitel přiznal, že zavádění zákazu bude postupné, "protože nemáme plnou kontrolu".
"Znamená to, že je můžeme všechny zatknout? Ne. Bude to postupné," řekl.
Tyto události přicházejí poté, co se LAF tento týden stáhla z několika pozic podél jižní hranice poté, co Izrael oznámil, že jeho jednotky mají povolení postoupit a obsadit libanonské území.
Rozhodnutí o stažení jednotek LAF bylo učiněno proto, že vojáci obsluhující kontrolní stanoviště neměli kapacitu bránit se proti izraelskému postupu, sdělil bezpečnostní zdroj tehdy deníku The National.
Mezitím Hizballáh, který měl podle listopadového příměří v roce 2024 odzbrojit jižně od řeky Lítání, se na jihu zřejmě rychle znovu vyzbrojil a pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám.
Podle podmínek příměří měl Izrael zastavit útoky na Libanon a plně stáhnout své jednotky. Místo toho izraelská armáda udržovala pozice alespoň na pěti místech uvnitř libanonského území a pokračovala v útocích na jih a další oblasti země téměř denně – i když ne s intenzitou, jaká byla během války.
Tisíce lidí byly v poslední válce vysídleny a drtivá většina lidí z vesnic poblíž hranic se nemohla vrátit ani znovu vybudovat domov kvůli izraelským úderům v posledním roce a půl. Mezitím USA a spojenci v Perském zálivu spojili obnovu Libanonu s celonárodním odzbrojením Hizballáhu – což Hizballáh výslovně a opakovaně odmítal, přestože byl [verbálně] ochoten odzbrojit jižně od Lítání.
Prozatím je Libanon uprostřed další války mezi Hizballáhem a Izraelem. Stovky tisíc lidí byly vysídleny z jižního Libanonu, částí Bejrútu a z oblasti údolí Bikáa. Izrael opět útočí v některých částech země, zatímco Hizballáh, nepopulárnější než kdy dříve, se zdá vést existenční válku na dvou frontách: proti Izraeli a uvnitř Libanonu.
