Opusťte ChatGPT: hned teď! Vaše předplatné financuje autoritářství
5. 3. 2026
Jako historik jsem studoval významné spotřebitelské bojkoty v historii. Můžeme ChatGPT svrhnout a vyslat silný signál Silicon Valley, píše .Rutger Bregman
Firma OpenAI, která stojí za ChatGPT, je na dobré cestě přijít letos o 14 miliard dolarů. Její podíl na trhu se hroutí a její generální ředitel Sam Altman přiznal, že „pokazili“ jednu část produktu. K urychlení tohoto úpadku stačí pouhých 10 sekund vašeho času.
Po Spojených státech i mimo ně se šíří hnutí QuitGPT, které vyzývá lidi, aby zrušili své předplatné ChatGPT. Více než milion lidí na tuto výzvu reagovalo. Mark Ruffalo a Katy Perry se k hnutí připojili. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších spotřebitelských bojkotů v nedávné historii a domnívám se, že je na čase, aby se k němu připojili i Evropané.
Odveta byla rychlá a mimořádná. Trump nařídil všem federálním agenturám, aby přestaly používat technologii firmy Anthropic. Ministr války Pete Hegseth prohlásil společnost za „riziko pro národní bezpečnost v dodavatelském řetězci“, což je označení, které se obvykle používá pro čínské firmy, jako je Huawei. Oznámil, že komukoli, kdo obchoduje s americkou armádou, je zakázáno spolupracovat se společností Anthropic. To je v podstatě rozsudek smrti pro společnost za zločin, že odmítla pomáhat při výrobě zabijáckých robotů.
A co udělala OpenAI? Téhož pátečního večera, zatímco jeho konkurent zaujal principiální postoj, Sam Altman tiše podepsal dohodu s Pentagonem, aby nahradil Anthropic.
Chci být jasný: nejsem proti AI. Ve své práci používám nástroje AI každý den. Nejde o odmítání technologie. Jde o odmítnutí myšlenky, že nemáme jinou možnost než financovat společnost, která podporuje autoritářství.
Jako historik mě na této situaci nejvíce vzrušuje následující. Nejúčinnější spotřebitelské bojkoty v historii mají dvě společné vlastnosti: jsou úzce zaměřené a snadné. QuitGPT tomuto vzoru dokonale odpovídá.
Nejprve si povíme o tom, jak důležité je zaměřit naše úsilí. V roce 1955 se černošští obyvatelé Montgomery v Alabamě nepokusili jedním tahem rozebrat celý aparát segregace. Vybrali si jeden cíl – městský autobusový systém – a 381 dní chodili do práce pěšky nebo jeli autem. To finančně zlomilo autobusovou společnost a zlikvidovalo to i segregovanou dopravu v celém americkém jihu.
OpenAI je naše autobusová společnost. Je to perfektní cíl, protože je neuvěřitelně zranitelný. Utratí peníze jedním z nejrychlejších temp v historii firem. Jeho podíl na trhu klesl za jediný rok z 69 % na 45 %. Je tak zoufalý, že začal zobrazovat reklamy, což Altman kdysi nazval „poslední možností“. Investoři sledují počet předplatitelů jako jestřábi. Každé zrušení se zaznamenává.
A je tu ještě jedna věc, která odlišuje QuitGPT od #DeleteFacebook nebo pravidelných výzev k bojkotu Amazonu – kampaní, které selhaly, protože požadavek byl příliš velký.
Naopak zrušení ChatGPT je hračka. Zvládnete to za 10 sekund a alternativy jsou stejně dobré nebo dokonce lepší. Historie ukazuje, proč má #QuitGPT tak velký potenciál: účinné kampaně, jako byl bojkot Nestlé v roce 1977 a bojkot Bud Light v roce 2023, byly úspěšné, protože byly úzce zaměřené a snadné. Měly jasný cíl a lidé měli spoustu dobrých alternativ.
Velké bojkoty v historii neuspěly proto, že se miliony lidí najednou staly hrdinskými aktivisty. Uspěly proto, že koupit jinou značku kávy nebo vybrat jiné pivo bylo něco, co mohl udělat každý v úterý odpoledne. Malý čin, opakovaný ve velkém měřítku, se stává politickým zemětřesením.
Přejděte na quitgpt.org. Zrušte své předplatné. Používáte bezplatnou verzi? Odstraňte aplikaci, protože vaše konverzace stále živí stroj. Pak vyzkoušejte alternativu a řekněte alespoň jedné osobě, proč.
Ředitel OpenAI vsadil 25 milionů dolarů na to, že si nevšimnete, kam vaše peníze jdou, a že i kdybyste si toho všimli, nebude vám to natolik vadit, abyste strávili 10 sekund přechodem na něco jiného. Je čas mu dokázat, že se mýlí.
Rutger Bregman je autorem knih Moral Ambition, Humankind a Utopia for Realists. V loňském roce přednášel v rámci BBC Reith Lectures a je spoluzakladatelem The School for Moral Ambition.
Diskuse