Trumpova administrativa vede nelegální válku proti Íránu, konstatují odborníci
4. 3. 2026
Administrativa poskytuje měnící se vysvětlení a jedná bez souhlasu Kongresu nebo právního základu.
Podle několika právních expertů a zákonodárců z obou americkýcjh politických stran vede Trumpova administrativa nelegální válku proti Íránu, která je v rozporu s americkou ústavou i mezinárodními zákony o ozbrojených konfliktech.
Senát bude ve středu hlasovat o tom, zda zastavit vojenskou ofenzivu Donalda Trumpa, kterou zahájil 28. února. V konfliktu, který se nyní rozšířil do Libanonu, Sýrie, Iráku, Izraele a Perského zálivu, zahynuly stovky lidí, včetně šesti amerických vojáků.
Trumpova administrativa poskytla různé vysvětlení svého rozhodnutí zahájit útoky na Írán, někdy popisovala preventivní válku, jejímž cílem bylo oslabit ofenzivní a jaderné schopnosti Íránu, jindy tvrdila, že Íránci nebyli ochotni vzdát se svých jaderných ambicí, nebo že se USA připojily k útoku, aby ochránily americké zájmy poté, co se Izrael zavázal zahájit vlastní vojenskou ofenzivu.
„Íránský režim vyzbrojený raketami dlouhého doletu a jadernými zbraněmi by představoval vážnou hrozbu pro každého Američana,“ řekl prezident ve svém prvním veřejném prohlášení z Washingtonu v pondělí. „Nemůžeme dovolit, aby národ, který vytváří teroristické armády, vlastnil takové zbraně.“
Trump také popsal širší válečné cíle, včetně eliminace hrozeb představovaných regionálními proxy silami Íránu. Nestanovil však jasný časový harmonogram pro dosažení svých různých cílů.
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, nabídl mírně odlišné vysvětlení, když uvedl, že Bílý dům byl nucen zahájit útoky na Írán, protože jeho blízký spojenec Izrael byl odhodlán jednat.
„Bylo zcela jasné, že pokud Írán napadne kdokoli – Spojené státy, Izrael nebo kdokoli jiný – bude reagovat, a to proti Spojeným státům,“ řekl Rubio novinářům shromážděným v Kapitolu.
„Jednalo se o bezprostřední hrozbu,“ uvedl Rubio.
Několik právníků zpochybnilo právní základ pro rozsáhlá vysvětlení vlády ohledně vedení války.
„Jedná se o cíle vojenské politiky,“ řekl Wells Dixon, vedoucí právník Centra pro ústavní práva, po přezkoumání Trumpova odůvodnění. „Nejsou právním základem pro zahájení ozbrojeného útoku proti jiné zemi.“
Marko Milanovic, profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Readingu, souhlasil s tím, že Írán může představovat hrozbu, ale řekl, že existuje mnoho způsobů, jak na ni reagovat. „Použití síly by vyžadovalo základ v sebeobraně,“ řekl.
Trumpova administrativa již dříve vychvalovala svůj úspěch při „zničení“ íránských jaderných zařízení. Trump však ve svém projevu o stavu Unie oživil strašáka íránské hrozby, když řekl, že Írán „pracuje na vývoji raket, které brzy dosáhnou Spojených států amerických“.
Trump nepředložil žádné veřejné důkazy o této hrozbě.
Rubio ve svých prohlášeních zmínil dva právní pojmy, které by mohly ospravedlnit vedení války v zahraničí – včetně pojmu „bezprostřední hrozba“ pro životy Američanů a pojmu preventivních úderů jako aktu sebeobrany.
Mezinárodní právo obsahuje výjimky, které státům umožňují jednat v rámci vlastní sebeobrany. Pojem „bezprostřední hrozba“ se posuzuje na základě důkazů o jasném, viditelném a bezprostředním riziku.
Odborníci však konstatují, že v případě Íránu nebylo splněno ani jedno z těchto kritérií.
„Aby se jednalo o zákonnou sebeobranu, musí být nezbytná – v tom smyslu, že neexistuje žádná alternativa,“ řekl Brian Finucane, bývalý právník ministerstva zahraničí. „To ale není tento případ. Existovala jiná možnost: USA mohly Izrael od útoku odradit.“
Finucane uvedl, že předchozí vlády tuto hranici vůči Izraeli stanovily.
„Říct, že ‚místo toho, abychom Netanjahua zastavili, začneme sami‘, je naprosto absurdní a šílené,“ přidal se Milanovic.
Několik zákonodárců se ztotožnilo s hodnocením právníků ohledně potenciální hrozby ze strany Íránu.
„Íránci nepředstavovali bezprostřední hrozbu pro Spojené státy americké. Hrozba směřovala proti Izraeli,“ řekl Mark Warner, demokratický místopředseda senátního výboru pro zpravodajské služby. „Pokud budeme hrozbu proti Izraeli považovat za rovnocennou bezprostřední hrozbě proti Spojeným státům, ocitneme se na neznámém území.“
Senátor Tim Kaine uvedl, že podporoval snahy USA bránit Izrael během předchozích íránských útoků, „ale to je něco úplně jiného než aktivní zapojení USA do války“, řekl.
„Neměli bychom vést aktivní válku jménem žádné země na světě, bez ohledu na to, jak blízcí si jsme,“ řekl Kaine.
Po válce ve Vietnamu přijaly USA nové ústavní ustanovení, které říká, že prezident by se měl před vysláním vojsk do bojů poradit s členy Kongresu.
Minulý týden Rubio informoval o plánech USA na útok na Írán pouze Gang of Eight, skupinu zákonodárců z obou stran, kteří mají přístup k informacím o tajných akcích a utajených zpravodajských informacích.
„Jejich dosavadní postup se zdá být takový, že nejprve podniknou akci a teprve poté [nás] informují,“ řekl Kaine.
„Snaží se Kongresu přiřadit roli diváka, ale to není role, kterou nám přiřazuje článek 1 [ústavy].“
Dixon uvedl, že existuje „určitá flexibilita“ ohledně toho, zda prezident může nasadit vojáky bez předchozí konzultace s Kongresem. „Ale určitě je musí informovat do 48 hodin,“ řekl Dixon.
Bílý dům předložil Kongresu v pondělí večer zprávu o válečných pravomocích.
Dixon poznamenal, že samostatný požadavek podle zákona o válečných pravomocích stanoví, že vojáci musí být staženi z bojů do 60 až 90 dnů, pokud Kongres nehlasuje o schválení operace.
Hlasování o válečných pravomocích v tomto týdnu může ovlivnit, jak Trump postupuje v vojenské akci proti Íránu, i když nakonec nezíská dostatečnou podporu, aby přehlasoval pravděpodobné veto Trumpa.
„Myslím, že to může být důležitý politický signál, pokud bude dostatečná podpora obou stran,“ řekl Finucane.
Předchozí hlasování v Kongresu zdánlivě odradilo od další agrese USA.
„Prezident po jednom z našich předchozích hlasování oznámil, že ruší druhou vlnu útoků na Venezuelu,“ řekl Kaine, který předložil podobný zákon upravující zapojení USA v Karibském moři a Venezuele. „Samotná skutečnost hlasování, i když je neúspěšné, může mít dopad.“
