Krize na Blízkém východě: Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, tvrdí Hegseth; Izrael zahájil nové útoky na Teherán
4. 3. 2026
Bylo legální, že USA potopily íránskou válečnou loď v Indickém oceánu?
Útok USA na íránskou válečnou loď, při kterém zahynulo více než 80 členů posádky, je podle Wese Bryanta, bývalého experta na speciální operace amerického letectva a bývalého šéfa oddělení pro hodnocení civilních škod v Pentagonu, nelegální.
Podle indického tisku se válečná loď Iris Dena o hmotnosti 1,5 tuny, která přepravovala íránské rakety, v době útoku vracela domů po účasti na cvičeních pořádaných indickým námořnictvem. Indie svolala na březnové cvičení námořní síly ze 74 zemí.
„Představovala tato válečná loď aktivní hrozbu nebo se účastnila nepřátelských akcí?“ zeptal se Bryant. „Nelze říci, že tato válečná loď představovala bezprostřední hrozbu pro kohokoli. Cílí tím Trumpova administrativa na to, že bezprostřední hrozbou je celá íránská vláda a armáda?“
„Pokud ano, je to neuvěřitelně nebezpečný příklad vojenského přehánění,“ řekl Bryant.
V širším kontextu právníci uvedli, že operace USA proti Íránu jsou zjevně nelegální, a několik z nich vyjádřilo obavy z širšího konfliktu, který americká agrese odstartovala.
„Považuji Trumpa za odpovědného nejen za vojenské údery USA, ale i za předvídatelné důsledky těchto útoků,“ řekl Brian Finucane, bývalý právník ministerstva zahraničí. „Bylo nejen předvídatelné, ale také široce předpokládané, že Írán bude reagovat... Proto je agrese podle mezinárodního práva zločinem. “
Téměř 150 osob je pohřešováno a 32 osob z 180členné posádky fregaty Iris Dena
Záběr z videa zveřejněného americkým ministerstvem obrany ukazuje podle ministerstva
Americký ministr obrany Pete Hegseth potvrdil, že americká ponorka potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, když prohlásil, že íránské námořnictvo „leží na dně Perského zálivu“ a že je „neúčinné, zdecimované, zničené“.
Prohlásil, že „Amerika vyhrává“, a naznačil, že za méně než týden budou USA a Izrael „mít úplnou kontrolu nad íránským vzdušným prostorem, který nebude nijak ohrožován“.
Hegseth uvedl, že při útocích byl zabit velitel íránské tajné jednotky, která plánovala v roce 2024 zavraždit Trumpa.
Dan Caine, předseda sboru náčelníků štábů, který také vystoupil na briefingu, uvedl, že bylo zničeno více než 20 íránských námořních plavidel a že USA „účinně neutralizovaly významnou námořní přítomnost Íránu“.
Hegseth uvedl, že USA jsou schopny pokračovat v vojenské akci proti Íránu „tak dlouho, jak bude třeba“, a dodal, že Írán „již nemůže odpalovat takové množství raket jako dříve“.
Pentagon nadále popírá odpovědnost za sobotní útok na dívčí školu v Íránu, při kterém podle zpráv zahynulo 168 lidí. „Mohu pouze říci, že případ vyšetřujeme a že samozřejmě nikdy nemíříme na civilní cíle,“ uvedl Hegseth.
Izraelské letectvo tvrdí, že v současné vojenské kampani shodilo na Írán 5 000 bomb
Izraelské letectvo tvrdí, že v současné vojenské operaci, která začala v sobotu, shodilo na Írán 5 000 bomb.
V prohlášení zveřejněném na X uvedlo: „Stíhací letouny izraelského letectva nadále prohlubují svou vzdušnou převahu v celém Íránu, s důrazem na oblast Teheránu.“
K zprávě bylo připojeno video, které podle izraelské armády zachycuje raketový útok na íránský protivzdušný systém v Teheránu.
Po torpédování íránské válečné lodi americkou ponorkou zahynulo nejméně 80 lidí, konstatují úřady
Srílanský náměstek ministra zahraničí Arun Hemachandra uvedl, že po útoku americké ponorky na íránskou válečnou loď u jižního pobřeží Srí Lanky zahynulo nejméně 80 lidí.
Ministr zahraničí Vijitha Herath uvedl, že na palubě lodi Iris Dena, jedné z nejnovějších íránských válečných lodí, bylo 180 lidí, když loď vyslala nouzový signál za úsvitu asi 25 mil jižně od jižního přístavu Galle. Srílanské úřady zahájily pátrací a záchrannou akci s cílem najít další přeživší.
Dva izraelští vojáci byli zraněni, když se v jižním Libanonu dostali pod protitankovou palbu, uvedla izraelská armáda.
Jsou pravděpodobně prvními izraelskými vojáky, kteří byli zraněni od pondělního eskalování bojů mezi izraelskými vojáky a militanty Hizballáhu.
„Dnes ráno byli dva vojáci IDF mírně zraněni v důsledku protitankové palby na jednotky IDF operující v jižním Libanonu,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení.
Čína a Rusko nejsou v íránské válce „faktorem“, říká Hegseth
„Nemám pro ně žádné poselství, nejsou zde opravdu žádným faktorem a náš problém není s nimi,“ řekl Hegseth o Rusku a Číně, které mají dlouhodobé diplomatické a obchodní vztahy s Íránem, přičemž Moskva má vojenské vazby na Teherán.
Americký ministr obrany uvedl, že USA se soustředí na ukončení toho, co nazval „jadernými ambicemi Íránu“.
Rusko i Čína kritizovaly americko-izraelské údery na Írán, přičemž Moskva uvedla, že nevidí žádné důkazy o tom, že by Teherán vyvíjel jaderné zbraně, zatímco Peking vyzval k okamžitému zastavení útoků.
Hegseth: Írán nás nemůže přečkat
Hegseth zakončil briefing prohlášením, že „my udáváme tón a tempo tohoto boje“, ale neřekl, jak dlouho bude konflikt ještě trvat.
„Jediným omezením, které máme, je přání prezidenta Trumpa dosáhnout konkrétních výsledků jménem amerického lidu,“ řekl. „Mohli bychom říci čtyři týdny, ale může to být šest, může to být osm, může to být tři. Nakonec tempo určujeme my.“
Dodal: „Když řekneme, že přidáváme plyn, přidáváme plyn a zůstane to tak.“
Hegseth říká, že Írán již nemůže střílet tolik raket jako dříve
Hegseth poznamenal, že USA jsou schopny pokračovat v vojenské akci proti Íránu tak dlouho, jak bude třeba.
„Nepřítel již nemůže odpalovat takové množství raket jako dříve – ani zdaleka,“ řekl. „Tento boj můžeme snadno udržet tak dlouho, jak bude třeba.“
USA vyšetřují smrtící útok na dívčí školu Shajareh Tayyebeh v jižním Íránu, říká Hegseth
Na dotaz ministr obrany Pete Hegseth odpověděl, že USA vyšetřují smrtící útok na dívčí školu Shajareh Tayyebeh v Minabu, ale neposkytl žádné další podrobnosti.
„Mohu pouze říci, že to vyšetřujeme,“ uvedl Hegseth. „Samozřejmě nikdy nemíříme na civilní cíle, ale prověřujeme to a vyšetřujeme.“
Podle íránských státních médií bylo při útoku zabito až 168 lidí a 95 bylo zraněno.
USA „účinně neutralizovaly“ íránskou námořní přítomnost, říká Caine
Dan Caine, předseda sboru náčelníků štábů, vystoupil na pódiu, aby poskytl více podrobností o konfliktu s Íránem.
Podpořil dřívější prohlášení ministra obrany Petea Hegsetha o íránském námořnictvu. „K dnešnímu dni jsme zasáhli přes 2 000 cílů. Zničili jsme více než 20 íránských námořních plavidel kromě fregaty mimo tuto oblast,“ řekl Caine a dodal, že USA „účinně neutralizovaly hlavní námořní přítomnost Íránu a jeho operační prostor v této oblasti“.
„Poprvé od roku 1945 potopila rychlá útočná ponorka amerického námořnictva nepřátelskou bojovou loď... Je to neuvěřitelná ukázka globálního dosahu Ameriky. Lovit, najít a zničit nepřítele mimo danou oblast je něco, co dokáží jen Spojené státy s takovouto schopností,“ řekl Caine.
Hegseth zakončil své prohlášení pochvalou Izraele jako „neochvějného partnera“ a „schopného spojence“.
„Našemu neochvějnému partnerovi, Izraeli: vaše mise je prováděna s bezkonkurenčními schopnostmi a železnou odhodlaností. Bojovat bok po boku s tak schopným spojencem je skutečným multiplikátorem síly a závanem čerstvého vzduchu. Vzdáváme hold vaší odvaze a vašemu přínosu,“ řekl Hegseth.
„Teprve jsme začali bojovat. Amerika bojuje, aby zvítězila, a v operaci Epic Fury zvítězíme.“
Zdroj v angličtině ZDE
