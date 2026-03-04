Witkoff tvrdí, že Írán se při jednáních chvástal schopností vyrobit 11 jaderných bomb
4. 3. 2026
"Na prvním setkání nám oba íránští vyjednavači přímo řekli, bez jakéhokoliv ostychu, že mají k dispozici 460 kg uranu o 60 % a vědí, že by to mohlo být použito k výrobě 11 jaderných bomb, a to byl začátek jejich vyjednávací pozice," řekl Witkoff.
Zdůraznil, že zástupci Íránu jsou na to "hrdí".
Wittkoff také uvedl, že Spojené státy zahájily jednání, aby uzavřely "spravedlivou" dohodu, ale po druhém setkání bylo "naprosto zřejmé", že to nebude možné.
"Vrátili jsme se na třetí schůzku, abychom to zkusili naposledy. Chtěli, abychom hlásili pozitivní výsledky. Ale nebyly pozitivní," dodal.
