Kdo truchlí za ostatní oběti války?
2. 3. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
Každý den skrolujeme zprávy, nekonečný hřbitov lidskosti. Vidíme zničené budovy v Gaze, zničené ulice v Kyjevě a ohnivé nebe nad Teheránem. Srdce nám sevře bolest. Sdílíme hashtagy. Vkládáme černé čtverce. Účastníme se piet. A přesto... utrpení ostatního světa? Sotva zaznamenané.
Ano, Ukrajinci trpí. Palestinci trpí. Íránci žijí pod raketami a sankcemi. Ale všimli jste si milionů trpících mimo objektiv Instagramu?
V Súdánu miliony lidí bloudí městy, která jsou jen hromadou sutin, hladoví a umírají potichu. V Myanmaru si děti hrají mezi střepinami a mrtvolami, jejich školy nahradily sniperská hnízda. V Demokratické republice Kongo mizí celé vesnice pod útoky povstalců, které se nikdy nedostanou na titulní stránky CNN. V Jemenu hlad a cholera dusí nevinné, zatímco svět diskutuje o tweetech o raketách z Hamásu.
A přesto nějaké utrpení je „relativní". Některé je snadno stravitelné. Kamera najde to, co odpovídá našemu narativu, co se hodí do našeho dietního plánu pohoršení. Gaza, Ukrajina, Teherán — ano, tyto mají hashtagy, celebrity a livestreamy. Ale když dítě zemře hladem v Súdánu, když rodina uprchne v Burkině Faso, když žena je popravena milicí v Afghánistánu... zdá se, že svět kolektivně pokrčí rameny.
Proč? Protože empatie má hranice a pozornost je luxus, který se rozděluje podle politiky, geografie a estetických preferencí. Utrpení „důležitých" národů nás nutí cítit se morálně nadřazeně; utrpení „zapomenutých" je jen šum v pozadí, pohltěný algoritmy a zprávami, které nikdy nevedou k akci.
Svět nepotřebuje selektivní soucit. Potřebujeme morálku, která nepřichází s kurzovním lístkem, která nehodnotí život podle toho, zda je satelitní záběr „kinematografický" nebo zda se moderátor ztotožní s obětí. Dítě křičící v Gaze je stejně lidské jako dítě křičící v Tigrayi. Matka utíkající z Mariupolu je stejně lidská jako matka prchající z Džuby. Teenager chycený v íránských protestech je stejně lidský jako teenager skrývající se před Boko Haram v Nigérii.
Tleskáme selektivnímu pohoršení, protože je to snazší. Hodí se do timeline. Krmí algoritmy. Ale také nás to činí spoluviníky ignorování obrovského, tichého utrpení. A ticho? Ticho zabíjí stejně efektivně jako raketa.
