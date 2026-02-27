Je čas přerámovat diskurs na Česká republika páchá genocidu
27. 2. 2026
Asociace zahraničního tisku Izraele a okupovaných palestinských území požaduje, aby země po celém světě zasáhly a donutily Izrael vpustit novináře do Gazy, a vyzývá své příznivce, aby podepsali petici za jejich vstup.
Myslím, že je čas přerámovat diskurz z Česko podporuje genocidní režim na Česká republika páchá genocidu. Jsme aktivní participanti v genocidě. Kulturní elity tomu tleskají, mediální elity tomu tleskají, zbrojní český kapitál tomu tleská, politické elity tomu tleskají.— julmus 🍄 (@julmus) February 26, 2026
The Foreign Press Association of Israel and the occupied Palestinian Territories is demanding that countries around the world step up and force Israel to let journalists into Gaza, urging supporters to sign a petition to let them in. pic.twitter.com/FaBtxvHva9— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 26, 2026
Princ Harry hovoří ve prospěch Palestinců a Gazy. (Ne Češi)
Prince Harry speaking up for Palestinians and Gaza pic.twitter.com/h090dBpKfW— Farrukh (@implausibleblog) February 26, 2026
Amnesty International odsoudila neschopnost mezinárodního společenství přimět Izrael k zodpovědnosti za jeho eskalující porušování mezinárodního práva na okupovaném Západním břehu. Varovala, že globální beztrestnost povzbudila izraelskou vládu k urychlení její anexe a apartheidové politiky. Tato organizace na ochranu lidských práv ve čtvrtek v prohlášení uvedla, že izraelská krajně pravicová vláda vedená válečným zločincem Benjaminem Netanjahuem „nabídla“ úsilí o vyvlastnění Palestinců, rozšíření nelegálních osad a institucionalizaci útoků osadníků podporovaných státem. Amnesty zdůraznila, že neochvějná podpora Spojených států v kombinaci s nedostatečnými mezinárodními opatřeními v podstatě umožnila Izraeli jednat beztrestně.
Jeden mrtvý a 29 zraněných při nejnovějším izraelském porušení příměří.
Amnesty International has condemned the international community’s failure to hold Israel accountable for its escalating violations of international law in the occupied West Bank.— Quds News Network (@QudsNen) February 26, 2026
It warned that global impunity has emboldened the Israeli government to accelerate its annexation… pic.twitter.com/Th8kh0n6MT
One killed and 29 others wounded in latest Israeli attack in violation of ceasefire. https://t.co/SgJe6DxJjj— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 26, 2026
Izraelské okupační síly zahájily palbu a vystřelily zvukové granáty na Palestince ve městě Tuqu jihovýchodně od Betléma na okupovaném Západním břehu.https:/Izraelské okupační síly zahájily palbu a vystřelily zvukové granáty na Palestince ve městě Tuqu jihovýchodně od Betléma na okupovaném Západním břehu./x.com/QudsNen/status/2027114246648029249?s=20
Rodina vyšetřovatelky OSN Francescy Albanese podala žalobu na Trumpovu administrativu s argumentem, že sankce USA za její kritiku izraelské války v Gaze porušují první dodatek Ústavy Spojených států a poškodily její americkou dceru.
Israeli occupation forces open fire and fire sound grenades towards Palestinians in the town of Tuqu southeast of Bethlehem in the occupied West Bank. pic.twitter.com/y61ndvdw7y— Quds News Network (@QudsNen) February 26, 2026
Rodina Francescy Albaneseové, zvláštní zpravodajky OSN pro Izrael a Palestinu, žaluje Trumpa za uvalení sankcí na ni jako porušení ústavních práv. Jediné, co udělala, bylo, že přesně popsala genocidu Izraele a vyzvala k trestnímu stíhání.
Family of UN investigator Francesca Albanese sues the Trump administration, arguing US sanctions over her criticism of Israel’s Gaza war violate the First Amendment and have harmed her American daughterhttps://t.co/IdTYnSzIUb pic.twitter.com/xck7Q7ri9A— TRT World (@trtworld) February 26, 2026
The family of Francesca Albanese, the UN special rapporteur for Israel-Palestine, sues Trump for imposing sanctions on her as a violation of constitutional rights. All she did was accurately describe Israel's genocide and call for prosecution. https://t.co/NlWGDRbIQP— Kenneth Roth (@KenRoth) February 26, 2026
VAROVÁNÍ: DRASTICKÝ OBSAH
V loňském roce bylo při výkonu své práce zabito rekordních 129 novinářů a pracovníků médií, z nichž dvě třetiny zabil Izrael, uvedla organizace Výbor na ochranu novinářů.
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) February 26, 2026
A record 129 journalists and media workers were killed in the course of their work last year, two-thirds of them killed by Israel, the Committee to Protect Journalists said https://t.co/bMYJ59bIfl pic.twitter.com/zjCwQGplIC
„Mezinárodní společenství nedovolí Rusku, aby na Ukrajině dělalo to, co dovoluje Izraeli dělat v Palestině.“
Kardinál Pizzaballa se vyjádřil k situaci v Gaze v komentáři z jednání zákonodárného sboru Emilia-Romagna, který byl zveřejněn v časopise L'Espresso.
'The international community won't allow Russia to do in Ukraine what it allows Israel to do in Palestine'— Catholic Arena (@CatholicArena) February 26, 2026
Cardinal Pizzaballa has spoken out about the situation in Gaza in comments from a meeting of the Emilia-Romagna legislative assembly that were published in L'Espresso pic.twitter.com/gES57uG2wE
Toto zavražděné dítě, Bana Youssef Jomaa (dva a půl roku), odešlo spolu se svými rodiči při zrádném leteckém útoku okupantů (الاحتلال), a zanechalo po sobě jediného bratra, který sám bojuje o život, s amputovanou nohou a srdcem těžkým ztrátou.
The martyred child, Bana Youssef Jomaa (two and a half years old), departed with her parents in a treacherous airstrike by the الاحتلال (occupation), leaving behind her only brother struggling for life alone, with an amputated leg and a heart heavy with loss.— Emelia (@FreyaNorthnyot) February 26, 2026
She was not just a… pic.twitter.com/XcISP4r4Ur
Diskuse