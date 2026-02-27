Je čas přerámovat diskurs na Česká republika páchá genocidu

27. 2. 2026

čas čtení 5 minut
Foto: Izraelem zabité dítě (dva a půl roku) Asociace zahraničního tisku Izraele a okupovaných palestinských území požaduje, aby země po celém světě zasáhly a donutily Izrael vpustit novináře do Gazy, a vyzývá své příznivce, aby podepsali petici za jejich vstup.

Princ Harry hovoří ve prospěch Palestinců a Gazy. (Ne Češi)




Amnesty International odsoudila neschopnost mezinárodního společenství přimět Izrael k zodpovědnosti za jeho eskalující porušování mezinárodního práva na okupovaném Západním břehu. Varovala, že globální beztrestnost povzbudila izraelskou vládu k urychlení její anexe a apartheidové politiky. Tato organizace na ochranu lidských práv ve čtvrtek v prohlášení uvedla, že izraelská krajně pravicová vláda vedená válečným zločincem Benjaminem Netanjahuem „nabídla“ úsilí o vyvlastnění Palestinců, rozšíření nelegálních osad a institucionalizaci útoků osadníků podporovaných státem. Amnesty zdůraznila, že neochvějná podpora Spojených států v kombinaci s nedostatečnými mezinárodními opatřeními v podstatě umožnila Izraeli jednat beztrestně.

Jeden mrtvý a 29 zraněných při nejnovějším izraelském porušení příměří.

Izraelské okupační síly zahájily palbu a vystřelily zvukové granáty na Palestince ve městě Tuqu jihovýchodně od Betléma na okupovaném Západním břehu.https:/Izraelské okupační síly zahájily palbu a vystřelily zvukové granáty na Palestince ve městě Tuqu jihovýchodně od Betléma na okupovaném Západním břehu./x.com/QudsNen/status/2027114246648029249?s=20

Rodina vyšetřovatelky OSN Francescy Albanese podala žalobu na Trumpovu administrativu s argumentem, že sankce USA za její kritiku izraelské války v Gaze porušují první dodatek Ústavy Spojených států a poškodily její americkou dceru.


Rodina Francescy Albaneseové, zvláštní zpravodajky OSN pro Izrael a Palestinu, žaluje Trumpa za uvalení sankcí na ni jako porušení ústavních práv. Jediné, co udělala, bylo, že přesně popsala genocidu Izraele a vyzvala k trestnímu stíhání.



VAROVÁNÍ: DRASTICKÝ OBSAH
V loňském roce bylo při výkonu své práce zabito rekordních 129 novinářů a pracovníků médií, z nichž dvě třetiny zabil Izrael, uvedla organizace Výbor na ochranu novinářů.


„Mezinárodní společenství nedovolí Rusku, aby na Ukrajině dělalo to, co dovoluje Izraeli dělat v Palestině.“

Kardinál Pizzaballa se vyjádřil k situaci v Gaze v komentáři z jednání zákonodárného sboru Emilia-Romagna, který byl zveřejněn v časopise L'Espresso. 

Toto zavražděné  dítě, Bana Youssef Jomaa (dva a půl roku), odešlo spolu se svými rodiči při zrádném leteckém útoku okupantů (الاحتلال), a zanechalo po sobě jediného bratra, který sám bojuje o život, s amputovanou nohou a srdcem těžkým ztrátou.





0
Vytisknout
198

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2026