Čína chce mít Německo na své straně. Není to ale tak snadné
27. 2. 2026
Čínská hra o spojence USA má jeden problém: jak ukázal německý kancléř, evropské výhrady vůči Pekingu mohou být hlubší než frustrace z Trumpa.
Čínský vůdce Si Ťin-pching se pokusil přesvědčit Německo o budoucnosti méně svázané se Spojenými státy a místo toho zakotvené v čínských trzích a technologiích.
Při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který byl na návštěvě v Pekingu, která se zdála být zorganizována tak, aby zdůraznila tyto příležitosti, Si slíbil, že Čína bude i nadále „sdílet příležitosti k rozvoji s Německem a širším světem“. Ve čtvrtek Merz vyzkoušel v Pekingu nový Mercedes-Benz a poté odletěl do východního města Chang-čou, aby navštívil čínskou robotickou společnost.
Přes veškerou okázalost však návštěva také odhalila limity tohoto prodejního argumentu.
Na rozdíl od jiných západních lídrů, kteří se v posledních týdnech setkali se Si, byl Merz veřejně kritický. Sliby spolupráce spojil s popisem toho, jak záplava čínského vývozu a nespravedlivé podmínky poškozují německé podniky a přispívají ke ztrátě tisíců pracovních míst v jeho zemi každý měsíc.
„Konkurence mezi společnostmi musí být spravedlivá,“ uvedl Merz ve svém prohlášení po středečním setkání s Si Ťin-pchingem, v němž popsal, co je zapotřebí, aby se vztahy Německa s Čínou i nadále vyvíjely úspěšně. „Potřebujeme transparentnost, potřebujeme spolehlivost a potřebujeme také dodržování společně stanovených pravidel.“
Tyto požadavky ukazují, že snaha Si o sblížení se Západem – podporovaná odcizením amerických spojenců prezidentem Trumpem – nestačí k vyřešení sporů, které již dlouho rozdělují Čínu a Západ. Mezi hlavní patří uměle oslabená čínská měna, nerovný přístup zahraničních společností na čínský trh, státní dotace, díky nimž se čínský export jeví jako levnější, a využívání dominance Pekingu nad kritickými minerály jako páky.
I čínské ústupky byly skromné. Merz, který s sebou přivezl více než dvě desítky německých podnikatelů, uvedl, že Čína slíbila nakoupit více letadel Airbus. Kanadský premiér Mark Carney minulý měsíc oznámil, že Čína sníží cla na dovoz kanadských řepkových produktů. Oba kroky jsou spíše taktickými dárky než skutečnými reformami.
Současná strategie Číny „vytváří rozkol mezi Washingtonem a jeho spojenci, aniž by Peking musel dělat kompromisy v oblasti vnitřních priorit“, uvedl Yanzhong Huang, výzkumník v Radě pro zahraniční vztahy. „Nicméně to nijak neřeší základní třenice, které vyvolávají frustraci Západu.“
Huang uvedl, že Si Ťin-pching se chystá svou vizi příští měsíc ještě posílit, když zveřejní podrobnosti 15. pětiletého plánu Číny. Tento plán pravděpodobně přinese ještě více státních prostředků do odvětví, která podkopávají západní konkurenty, jako jsou elektromobily, robotika a čistá energie, a zároveň posílí vliv Číny na dodavatelské řetězce, na nichž jsou tato odvětví závislá.
„Evropští lídři budou i nadále přijíždět se stížnostmi a odjíždět s nepatrnými úspěchy,“ řekl Huang
Čína nemá moc důvodů ke změně kurzu. Export je jediným významným motorem, který udržuje růst čínské ekonomiky, která se potýká s dlouhotrvající krizí na trhu s nemovitostmi.
Peking přesvědčuje Německo, že může dosáhnout prosperity tím, že se zapojí do růstu Číny, zejména v nově se rozvíjejících oblastech, jako jsou čistá energie a robotika. V Chang-čou pan Merz navštívil start-up Unitree Robotics, který se zabývá vývojem humanoidních robotů, kde sledoval roboty provádějící synchronizované salta vzad a další pohyby inspirované bojovými uměními.
Xi ve svém oficiálním prohlášení přímo nezmínil Merzovy obavy. Uvedl, že Čína bude i nadále poskytovat ekonomické příležitosti, ale vyzval Německo, aby vnímalo vzestup Číny „objektivně a racionálně“ a přijalo „pozitivní a pragmatickou politiku“ — což je formulace, která v podstatě znamená žádost, aby přestalo vnímat Peking jako hrozbu.
Konečným cílem Pekingu je odtrhnout Berlín od Washingtonu a oslabit to, co Čína vnímá jako západní kampaň zaměřenou na omezení jejího vzestupu.
Tento měsíc čínská státní média zveřejnila úvodníky, v nichž vyzývají Německo, aby vystoupilo ze Severoatlantické aliance, s argumentem, že bezpečnostní aliance vedená USA podkopává autonomii Berlína. Lidový deník, list Komunistické strany Číny, v úvodníku uvedl, že jediným způsobem, jak Německo „odstranit riziko“ globálních hrozeb, je „deamerikanizace“.
Merz, stejně jako ostatní evropští lídři, má své vlastní frustrace vůči Spojeným státům, například v otázce cel a podpory obrany Ukrajiny proti Rusku. Merz však na konferenci středopravicových křesťanských demokratů počátkem tohoto měsíce uvedl, že transatlantická aliance pravděpodobně vydrží díky sdíleným hodnotám, jako je svoboda projevu, svoboda náboženského vyznání a svoboda tisku.
I někteří čínští analytici jsou skeptičtí, zda se snahy Pekingu vyplatí.
Li Xing, ředitel evropských studií na Guangdong University of Foreign Studies, uvedl, že se obává, že prezident Trump najde nové způsoby, jak potrestat spojence USA, kteří se příliš sblížili s Pekingem. (Trump varoval Kanadu a Británii, že zvyšování obchodu s Čínou je „nebezpečné“).
„Trumpova obchodní válka způsobila mnoha evropským zemím velké potíže a přiměla je obrátit se k nám,“ řekl Li. „Moje obavy však spočívají v tom, jak moc jsou tyto země skutečně vytrvalé. Přicházejí do Číny a vyjadřují se v náš prospěch, ale pokud Trump vytasí svou obchodní hůl, dokážou tyto země udržet svou pozici?“
Zdroj v angličtině ZDE
