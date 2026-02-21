Makakův diplomatický triumf v. tvrdá realita
21. 2. 2026 / Bohumil Kartous
čas čtení 5 minut
Česko jako odstrašující případ černého pasažéra v NATO a na druhé koleji v EU
První ministrant Institutu Václava Klause Petr Macinka zažil nebývale silné šimrání v podbřišku. Považte, samotný alfa primát Trump si povšiml jeho existence a ocenil diskusní rigor mortis, jenž předvedl Babišův první beta v přítomnosti Hillary Clinton. Zaznamenal jsem, že česká vláda to nyní vykládá jako důkaz svých diplomatických kvalit a pokouší se zmást prostou část českých voličů vytvářením dojmu, že Péťa vyrazil do světa a dosáhl věhlasu díky svému brilantnímu ostrovtipu a nepřekonatelné rétorice.
Je to jen další snaha o to prolhat se z politické (a intelektuální) kanalizace na světlo. Fakta:
1) Macinkův výstup byl strašný i na poměry MAGA standardů. Nedokáže pro své demagogické postoje argumentovat, plete si pojmy, mluví špatně anglicky a bez poznámek v deskách by pravděpodobně jen mlčel (což by nebylo špatné).
2) I z něčeho tak tragického lze udělat video na socky. Sestříháte tři slova, která Péťa přednesl s trochu lucidním výrazem v obličeji, do toho dáte zaskočený výraz Clintonové nebo Sikorského z úplně jiné části debaty a hle, máte intergalaktického velikána diplomacie na vítězném tažení.
3) Vůbec nejde o nějakého Macinku, klidně tam místo něj mohl sedět skutečný makak s čipem od Muska, který by pronesl plus mínus stejné holé věty. Jde o přítomnost Clintonové. Jakákoli konfrontace s prominentní demokratkou je pro MAGA klan záminkou, dokonce i tohle zoufalství. Říká to “podívejte, i ministr zahraničí tuhle někde v Evropě zastává naše makakovské názory”.
4) Péťův intelektuální skok z výšky do prázdného bazénu sdílely jen MAGA zdroje, z důvodu uvedeného v předchozím bodu (ostatním je naštěstí nějaký jouda citující vlastní diplomku s 15 převážně českými zdroji fuk). Fox News a asociované podcasty či influ účty na sítích jsou krmivo pro mentální plochozemce. Symptomatické je, že Andrej Babiš sdílel příspěvek, v němž se nějaká paní “já-politiku-nesleduju-ale” snaží dokázat, jak světový to byl sukces, že si Péti všimla anglofonní konspiračně dezinformační sféra a prodává to jako diplomatický úspěch své vlády.
Je to jako v Matrixu, akorát že ta iluze má kvalitu jihoamerické telenovely. Realita je ovšem stejně strašná, jako v legendárním filmu. Realita postavení Česka na mezinárodní úrovni je totiž nejhorší od dob společného politického kutilství Babiše se Zemanem. Jenže zatímco Babiš se Zemanem kutili, kolaborovali a švejkovali v míru, současná vláda hazarduje s budoucností Česka v době války, rozpadu bezpečnostního řádu demokratického světa a hrozící evropské dvoukolejnosti. A ani v jednom z těchto ohledů vláda makaků nezapře svůj původ:
1) Neplníme závazky NATO. Reálný rozpočet na obranu snížil chcimír Babiš na 1,8 % HDP, což je méně než dlouhodobý standard 2 % a zoufale méně než nově přijatý závazek 3 % plus 2 % do souvisejících infrastrukturních projektů. A tak zatímco se makakové tetelí na sockách nad tím, jak Macinka posloužil svou pologramotností MAGA propagandě, americký velvyslanec informoval Babiše, ať nepočítá s žádným bilaterálním jednáním ani na úrovni náměstků ministerstev. Zároveň našemu domácímu mírotvůrci sdělil, že Česko bude nyní zmiňováno jako odstrašující případ černého pasažéra mezi zeměmi NATO. Vynikajicí výsledek diplomacie, jejíž největší starostí je počet “džendrů” (whatever it means!) a za úspěch počítá tři řádky na Truth social.
2) Škrty v rozpočtu se významně dotknou i vybavení a připravenosti české armády na případný konflikt. Jedním z aliančních závazků je, že česká armáda vybuduje moderní těžkou mechanizovanou brigádu, která se bude účastnit případné společné obrany. Za daných okolností ale česká armáda nic takového neposkytne, Babiš vzkazuje panu “užmlčim” ministrovi Zůnovi, že ani v příštích letech investice nepřijdou a pobaltské země i Polsko se ptají, zda vůbec s Českem při posilování obranyschopnosti počítat. Další nevýhra nediplomacie.
3) O dvoukolejné Evropě se už mluví nahlas a bez okolků. Za normálních okolností by bylo Česko považováno za jednu z těch zemí, které by se mohly stát součástí vnitřního kruhu EU, řekněme evropské Evropy. Tahle část EU začne rychle odbourávat bariéry ekonomické efektivity, které identifikovala tzv. Draghiho zpráva. Ale my tam nebudeme, protože Babiš, Macinka, Okamurovy onuce a celá ta tlupa z čeledi kočkodanovitých dělá vše pro to, abychom se vrátili zpátky na stromy. V tom jsou vážně dobří a rychlí jako průjem.
Doporučená četba na závěr: Kniha džunglí a pasáž o opičím lidu.
Foto z jednání vlády: vlastní
