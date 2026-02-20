Americké ozbrojené síly uvádějí, že jsou připraveny zaútočit na Írán 21. února
Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí, ale v Bílém domě probíhají "dynamické a nepřetržité" diskuse o této otázce. Zvláště se zvažují rizika eskalace, stejně jako "politické a vojenské důsledky zdrženlivosti".
Jeden ze zdrojů CBS upozornil na to, že Pentagon v posledních dnech dočasně přesunul část vojenského kontingentu z Blízkého východu do Evropy a zpět do Spojených států. Podle něj se to obvykle děje před možnou vojenskou operací na ochranu americké armády v případě íránské reakce. Mezitím tisková mluvčí Bílého domu Caroline Leavitt uvedla, že existuje "mnoho důvodů a argumentů ve prospěch útoku na Írán", ale Trump spoléhá především na diplomacii. "Bylo by velmi moudré, kdyby Írán uzavřel dohodu s prezidentem Trumpem a jeho administrativou," zdůraznila Leavitt.
Den předtím jeden z poradců amerického prezidenta řekl Axiosu, že americká armáda v blízké budoucnosti zaútočí na Írán s pravděpodobností 90 %. Poznamenal, že operace bude tažením "spíše jako plnohodnotná válka" než přesnými údery. Na tomto pozadí byla v Izraeli vyhlášena nejvyšší míra válečné připravenosti. Současně izraelští představitelé očekávají svržení íránského režimu a zrušení jeho jaderných a raketových programů.
Diskuse