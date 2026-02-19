Channel 4 News: Dalších 18 britských propalestinských aktivistů bylo soudem osvobozeno
19. 2. 2026
čas čtení 3 minuty
Moderátor, Channel 4 News, středa 18. února 2026, 19 hodin: Na šest aktivistů z orgnizace Palestine Action čeká nový proces kvůli obvinění z trestného činu poškození majetku v souvislosti s jejich vloupáním do britské pobočky izraelské zbojovky Elbit Systems. Porota na začátku tohoto měsíce nedokázala vynést verdikt v několika bodech obžaloby, které budou na žádost vlády nyní znovu projednány. Obvinění z kvalifikované krádeže proti 18 dalším obžalovaným, kteří byli obviněni z účasti, bylo také zrušeno. Kemi Dzerim má tuto zprávu:
Reportér: V každém hnutí, které se označuje za protiválečné, jsou různí aktivisté. Jsou mezi nimi ti, kteří se drží stranou, a ti, kteří se aktivně zapojují. Tato podskupina Palestine Action patří k těm druhým. Ve středu se dozvěděli, že budou znovu souzeni za své údajné činy během vloupání do izraelskézbrojovky Elbit Systems poblíž Bristolu 24. srpna. Tvrdí, že se snažili zabránit tomu, co mnozí, včetně vyšetřovací komise OSN, nazývají genocidou Izraele v Gaze.
Aktivistka: "Zlomilo mi srdce sledovat, jak se děti v Palestině učí, co je to hlad, jak truchlit. Jak se schovávat před vojáky, utíkat před drony, poznat fyzickou bolest z amputací bez morfia a psychickou bolest z toho, že vidí, jak bombardují jejich domovy, matky, otce, bratry a sestry. Jejich domovy, matky, otcové, bratři a sestry jsou bombardováni přímo před jejich očima."
Reportér: Podrobnosti případu proti nim jsou složité, ale toto je širší kontext. 25. července, rok po vniknutí do zbrojovky Elbit Systems, britská vláda oficiálně označila Palestine Action za teroristickou skupinu, stejně jako Hamás nebo Al-Káidu. Minulý týden byli aktivisté nadšeni, když Nejvyšší soud rozhodl, že stát zašel příliš daleko a to teroristické oznčení zrušil. Vláda naznačila, že se odvolá. Mezitím policie oznámila, že přestala zatýkat lidi jen za to, že drží transparenty "Podporuji Palestine Actin". Co to znamená? Mnoho z přibližně 2,5 tisíce zatčených lidí možná nebude čelit žádným dalším opatřením.
Ale činy ničení majetku nebo dokonce lidí jsou jiná věc a již dlouho jsou podrobně upraveny stávajícím trestním právem. Což nás přivádí k dnešku. Pět osob, které se dostavily k Woolwich Crown Court, již bylo minulý týden shledáno nevinnými z těžkého vloupání. Dnes ráno bylo dalších 18 osob, které byly obviněny z pomoci při organizaci vloupání do zbrojovky Elbit, bylo nyníá rovněž zproštěno viny v tomto konkrétním bodě. Celkem 10 osob bylo nyní propuštěno na kauci.
Toto je Alex Herbich opouštějící ve středu odpoledne věznici v Peterborough po 15 měsících ve vazbě. Většina z jejich širší skupiny 24 osob stále čelí soudu za trestný čin poškození majetku a násilné nepokoje. Aktivisté tvrdí, že strávili ve vazbě dostatečně dlouhou dobu a měli by být všichni propuštěni na kauci nebo by měla být obvinění zcela stažena.
"Nespravedlnost ještě neskončila."
"Ano, některé žádosti o propuštění na kauci byly dnes schváleny, ale mnoho našich spoluobžalovaných je stále ve vězení. Stále jsou trestáni tímto procesem. Stále jsou zadržováni a my nebudeme mít klid, dokud nebudou také propuštěni."
Reportér: Poslední obžalovaný, který je stále ve vězení, čelí dalšímu obnovenému řízení za úmyslné ublížení na zdraví policistovi.
526
Diskuse