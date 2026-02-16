Channel 4 News: Hamás neodzbrojil, Izrael dál zabíjí civilisty
16. 2. 2026
čas čtení 3 minuty
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 15. února 2026: .Izraelské letecké údery zabily za posledních 24 hodin v Gaze nejméně 11 Palestinců. Armáda uvedla, že se jednalo o reakci na porušení dohody o příměří ze strany Hamásu, který překročil žlutou linii, kterou Izrael posunul hlouběji do Gazy. Nejméně čtyři lidé zahynuli při útoku na stan v uprchlickém táboře v severní Gaze. Další útok zabil 5 lidí v Khan Yunis a jedna osoba byla zastřelena na severu. Jonathan Rugman podává zprávu.
Reportér: Hamás v Gaze neodzbrojil a Izrael nepřestal zabíjet Palestince. Od říjnového příměří je hlášeno více než 600 zabitých, přičemž obě strany se navzájem obviňují z jeho porušení. Otec jednoho z dnešních mrtvých přiznal, že jeho syn byl členem skupiny militantů.
"Byl tam umístěn, aby se staral o naše lidi v pásmu Gazy a chránil vnitřní frontu před okupací a jejími kolaboranty."
Reportér: Někteří z mrtvých byli převezeni do Násirovy nemocnice, kde humanitární organizace Lékaři bez hranic zastavila část své činnosti poté, co byli v areálu nemocnice spatřeni ozbrojení maskovaní muži. Zdá se, že je to poprvé, co o tom velká organizace veřejně informovala, ačkoli Hamás naznačil, že ozbrojenci nebyli jeho členy.
Izraelci tvrdí, že militanti překročili linii příměří, ale tato linie byla Izraelci jednostranně posunuta hlouběji do Gazy.
První zasedání takzvané Rady míru prezidenta Trumpa je naplánováno na tento čtvrtek, a pokud má tento konflikt ukončit, má před sebou rozhodně nelehký úkol.
Palestinec: Věříte, že existuje Rada míru? Věříte, že Trump přijde, aby nám pomohl nebo nás bránil? Ten, kdo Izraeli dodává všechny druhy smrtících zbraní, poskytuje mu peníze, politickou podporu, ochranu a mezinárodní zastřešení?
Reportér: Jedním ze symbolů naděje v Gaze je toto fotbalové hřiště postavené uprostřed válečné zkázy. Více než 80 % budov v Gaze bylo poškozeno nebo zničeno. Prezident Trump dnes řekl, že na obnovu Gazy bylo přislíbeno 5 miliard dolarů. Ale tento víkend v Mnichově vypukl otevřený spor o to, jak bude prezidentova Rada míru fungovat.
Kaja Kallas: Je pravda, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN předpokládala vytvoření mírové rady, ale také předpokládala, že její činnost bude časově omezena do roku 2027. Předpokládala, že Palestinci v ní budou mít slovo, a také se zmiňovala o Gaze. Mírová rada však, jak je uvedeno v chartě, na nic z toho neodkazuje.
Reportér: Zatímco Amerika plánuje budoucnost Gazy bez palestinského zástupce, podívejte se na ponurou efektivitu Gazy při pohřbívání válečných obětí. Více než 50 těl a přes 80 pytlů s lidskými ostatky, které všechny předal Izrael prostřednictvím Červeného kříže. Všechny byly neidentifikovatelné, a proto byly uloženy do hromadného hrobu.
388
Diskuse