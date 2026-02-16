Válečný zločinec Netanjahu přiznal, že v Gaze nejsou žádné těžké zbraně, ale bude vraždit dál
16. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
PŘESTAŇTE - TOMU - ŘÍKAT - VÁLKA!!
Vy, veřejní činitelé: fotografovaní s pokřivenými ústy, s široce otevřenýma očima, odsuzující mě za slova, která jsem nikdy neřekla... a pak mlčíte o řeznících v Gaze! Napomáhání a podpora zločinů? Ať vás spravedlnost brzy dostihne — Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území (@FranceskAlbs)
15. února 2026 Ramy Abdu| رامي عبده @RamAbdu Válečný zločinec Netanjahu před chvílí přiznal, že v Gaze nejsou žádné těžké zbraně, přesto však prohlásil, že s útoky bude pokračovat
STOP -— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 15, 2026
CALLING -
IT -
A-
WAR!!
You, public figures: photographed with your mouths twisted, your eyes wide open, condemning me for words never uttered...
and then staying absolutely silent on the butchers of Gaza!
Aiding and abetting crimes?
May justice come after you soon. https://t.co/ddf4ah7Okj
338
Diskuse