Válečný zločinec Netanjahu přiznal, že v Gaze nejsou žádné těžké zbraně, ale bude vraždit dál

16. 2. 2026

PŘESTAŇTE - TOMU - ŘÍKAT - VÁLKA!! 

Vy, veřejní činitelé: fotografovaní s pokřivenými ústy, s široce otevřenýma očima, odsuzující mě za slova, která jsem nikdy neřekla... a pak mlčíte o řeznících v Gaze! Napomáhání a podpora zločinů? Ať vás spravedlnost brzy dostihne  — Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území (@FranceskAlbs) 

15. února 2026 Ramy Abdu| رامي عبده @RamAbdu Válečný zločinec Netanjahu před chvílí přiznal, že v Gaze nejsou žádné těžké zbraně, přesto však prohlásil, že s útoky bude pokračovat

