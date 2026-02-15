„Liberální Evropa nečelí zániku civilizace,“ zdůraznila Kallas z EU po Rubiově projevu v Mnichově
Ve své první reakci na včerejší projev Rubia poněkud sarkasticky říká, že „na rozdíl od toho, co někteří tvrdí, probuzená dekadentní Evropa nečelí zániku civilizace“, a dodává, že mnoho zemí stále „chce vstoupit do našeho klubu – a to nejen evropské země“, přičemž poukazuje na Kanadu.
Říká, že Rusko nadále představuje významnou výzvu.
„Začalo to na Ukrajině, ale víme, že konečným cílem Ruska není Donbas,“ říká a poukazuje na pokračující pokusy sabotovat nebo oslabit země EU.
Pokračuje:
„Ale buďme ohledně Ruska realističtí: Rusko není supervelmoc. Po více než deseti letech konfliktu, včetně čtyř let plnohodnotné války na Ukrajině. Rusko se sotva posunulo za hranice z roku 2014 a cena? 1,2 milionu obětí.
Dnes je Rusko rozbité, jeho ekonomika je v troskách. Je odpojeno od evropských energetických trhů a jeho vlastní občané prchají.
Ve skutečnosti největší hrozbou, kterou Rusko v současné době představuje, je to, že u jednacího stolu získá více, než dosáhlo na bojišti.“
„Musíme vyrábět více, a to všude,“ říká náměstkyně generálního tajemníka NATO
Náměstkyně generálního tajemníka NATO Radmila Šekerinska říká, že na posledním summitu NATO v Haagu se účastníci dohodli nejen na zvýšení výdajů na obranu, ale také na zvýšení vlastní výroby.
Konstatuje:
„To se nyní zopakuje v Ankaře: musíme vyrábět více a musíme vyrábět více všude.
Potřebujeme více evropské produkce, potřebujeme také více produkce na straně USA.
Pokud se podíváte na čísla, a zejména pokud se podíváte na čísla týkající se klíčových schopností, které jsou na Ukrajině naléhavé, jako je protivzdušná obrana, nemáme jich dost, tečka.“
Dodává:
„Bohužel většina našich zásob není na tuto úlohu připravena. Obrátili jsme se na průmysl, … a jediným místem, kde byly tyto schopnosti k dispozici, byly zásoby USA.
Nedávno jsem byla v Norsku, navštívila jsem společnost, která veškerý svůj export směřuje do USA, a USA mají další produkci, kterou kupuje mnoho evropských zemí.
To jsou vazby, které obranné společnosti vybudovaly. Pokud se je pokusíme rozbít, skončíme slabší, nikoli silnější, takže výzva na summitu v Ankaře bude znít, že musíme vyrábět více, a k tomu potřebujeme lepší regulaci, potřebujeme rychlejší procesy, a právě na tom se NATO zaměřuje, jak vytvořit standardy interoperability
Říká, že když zvyšujete rozpočty na obranu – často snížením jiných výdajů – nemůžete je pak utratit v zahraničí za „dotace továrně v Kentucky“ v USA. „To nedává smysl,“ říká.
Říká, že jde také o kontrolu použití, exportu a technologického know-how, které s tím souvisí.
„Víme, že když kupujete zbraň z jiné oblasti, je to spojeno s určitými podmínkami. Je to spojeno s [nějakými] drobnými písmenky o tom, jak a kdy ji můžete použít. To vše je tedy naprosto zásadní.“
Nelpěte na milých slovech USA, ale soustřeďte se na sebe, říká francouzský ministr Haddad
Francouzský ministr pro Evropu Benjamin Haddad má na projev poněkud odlišný názor a lituje, že se očekává, že čtyři Evropané v panelu budou reagovat na Rubioův projev o den později.
„Neměli bychom být ani uklidněni, ani šokováni tím či oním projevem. Myslím, že nejhorší poučení, které bychom si z tohoto víkendu mohli vzít, je říci si: ‚No, můžu se držet některých milých slov, která jsem slyšel v části jeho projevu, a zmáčknout tlačítko snooze‘,“ říká.
Podle něj by se EU měla místo toho „zaměřit na sebe“, včetně zbrojení a zlepšování své konkurenceschopnosti.
„To je také nejlepší způsob, jak v dlouhodobém horizontu přetvořit a možná zachránit transatlantické vztahy: učinit je vyváženějšími, zralejšími, se dvěma rovnocennými pilíři, místo toho, abychom hledali lásku nebo přemýšleli o tom, jak o nás Američané budou mluvit.“
Neshodneme se ve všech otázkách, ale můžeme na tom pracovat, říká Kallasová z EU po Rubiově projevu
Kallasová, bývalá estonská premiérka,hovoří o Rubiově projevu, když říká, že „byly tam vzkazy pro nás a byly to vzkazy pro americkou veřejnost“.
„Pokaždé, když slyším kritiku Evropy – která je momentálně velmi populární –, přemýšlím o tom, jaká je alternativa, a opravdu myslím na všechny nejlepší a dobré věci, které jsme od Evropy dostali, a na všechny dobré věci, které Evropa skutečně představuje.“
Říká však, že ji Rubioovy komentáře trochu uklidňují:
„Poselství, které jsme odtud vyslechli, je, že Amerika a Evropa jsou propojené; byly propojené v minulosti a budou propojené i v budoucnosti. Myslím, že to je důležité. Je také jasné, že se neshodneme ve všech otázkách a že tomu tak bude i nadále, ale myslím, že na tom můžeme pracovat.“
