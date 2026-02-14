Alexej Navalnyj byl ve vězení otráven, konstatuje Velká Británie a za jeho smrt viní Rusko
14. 2. 2026
Zesnulý ruský opoziční vůdce a aktivista proti korupci Alexej Navalnyj byl otráven Ruskem smrtící toxickou látkou, která se nachází v kůži ekvádorských šipkových žab, což „s vysokou pravděpodobností“ vedlo k jeho smrti, oznámilo britské ministerstvo zahraničí.
„Pouze ruský stát měl prostředky, motiv a příležitost použít tento smrtelný jed proti Navalnému během jeho věznění v ruské trestanecké kolonii na Sibiři, a proto ho považujeme za odpovědného za jeho smrt,“ uvedla britská vláda.
„Epibatidin se přirozeně vyskytuje v žabách rodu Dart v divoké přírodě Jižní Ameriky. Žáby rodu Dart v zajetí tento toxin neprodukují a v Rusku se přirozeně nevyskytuje. Neexistuje žádné nevinné vysvětlení pro jeho přítomnost v Navalného těle,“ dodala.
Vyšetřování jeho smrti provedlo Spojené království „spolu s partnery ze Švédska, Francie, Nizozemska a Německa“.
Spojené království nahlásilo otravu Organizaci pro zákaz chemických zbraní a obvinilo Rusko z „flagrantního porušení“ Úmluvy o chemických zbraních.
Zpráva přichází jen několik dní před druhým výročím Navalného smrti v trestanecké kolonii na Sibiři a v době, kdy se úředníci a bezpečnostní experti scházejí na Mnichovské bezpečnostní konferenci, aby mimo jiné diskutovali o hrozbě, kterou Rusko nadále představuje pro Evropu.
Na mnichovské bezpečnostní konferenci řekla ministryně zahraničí Yvette Cooperová:
„Od té doby, co Julia Navalnaja před dvěma lety zde v Mnichově oznámila ztrátu svého manžela, Spojené království s neúprosnou odhodlaností pátrá po pravdě o smrti Alexeje Navalného.
„Dnes, po boku jeho vdovy, Spojené království vrhá světlo na barbarský komplot Kremlu, který měl umlčet jeho hlas.“
Otrávení Navalného ukazuje, že „Putin je připraven použít chemické zbraně proti vlastnímu lidu“, varuje francouzský ministr
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že otrávení Navalného ukazuje, že „Vladimir Putin je připraven použít chemické zbraně proti vlastnímu lidu, aby se udržel u moci“.
„Francie vzdává hold této opoziční osobnosti, která byla zabita za svůj boj za svobodné a demokratické Rusko,“ dodal.
Z|droj v angličtině ZDE
