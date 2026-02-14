Ministr Rubio jako sluha Trumpova pokusu o zničení Západu
14. 2. 2026 / Boris Cvek
Dovolávat se velkých tradic Západu, jeho velké kultury, výslovně třeba Beethovena, to uměl i Hitler. Ba byl to úhelný kámen jeho pojetí Evropy a nenávisti k židům (mimo jiné mentalita Richarda Wagnera). Hitlerův projekt byl na prvním místě umělecký, kulturní. O tom, zda se z toho, že vzýváme velkou kulturu Evropy, stane Auschwitz, nebo americká demokracie a poválečný model mírového soužití a lidských práv (na území západní Evropy a USA po roce 1945), rozhoduje způsob čtení.
Čteme masiv evropské kultury od Danta přes Goetha až po Ginsberga jako úsilí o svobodu, emancipaci utlačených a ponížených, osvobození od minulého tmářství? Nebo má jít o to, že chceme primitivismus regresu a autoritářství zakrýt líbivým pozlátkem velikosti tradic a práva na moc a vládu? Je tou tradicí duch Dekameronu a Gargantuy, smysl pro věcnost, který rozkládá lživé fráze o vznešenosti moci mandarínů, pokrytců a hlupáků, nebo máme být zavřeni do klece zaslepeného uctívání bezduchého pokrytectví jako u Prousta v kroužku paní Verdurinové? Kdyby Beethoven mohl, roztrhal by v nadávkách lidi jako Trump nebo Vance jako hady. Takové lháře, pokrytce a primitivy!
Ale Trumpův ministr zahraniční se Beethovena dovolává. Dovolává se Západu. Dovolává se historického spojenectví USA a Evropy. USA jsou prý dítětem Evropy a vždy budou. Ano, jsou dítětem osvícenství a pokrokářství. Ať si pan Rubio srovná svého prezidenta s těmi ostatními. Je to Trump, kdo odmítá uznat volby, což se minimálně od roku 1900 nestalo. Ať si Rubio srovná Trumpa s FDR nebo Ikem nebo Reaganem! Ale on to dnes podává tak, že Západ po druhé světové válce selhal. Dobu největšího triumfu Západu, který díky své stabilitě, prosperitě, převaze intelektuální, technologické, převaze v kvalitě života nutil komunisty od Chruščova po Andropova a čínské vůdce 80.-90. let k dohánění Západu a očaroval Gorbačova natolik, aby nechal padnout komunistickou totalitu ve východní Evropě, tuto dobu americký ministr zahraničí Rubio vydává za dobu chyb, on, který působí v době, kdy se diktátoři celého světa těší na to, až jeho prezident Trump zničí demokracii v USA i v Evropě!
Je to Trump, kdo rok podkuřuje agresorovi a ponižuje napadeného (že obviňuje Ukrajinu, že si za ruskou agresi může sama, se stalo už nudnou normou) – a je to jeho ministr zahraničí, jenž tvrdí, že ani po roce fiaska zvaného „úsilí o mír“, Spojené státy nevědí, zda chce Rusko mír. Elysejský palác to 3. března před čtyřmi roky (2022!) po telefonátu Putin-Macron řekl jasně: Putin chce celou Ukrajinu. Putin sám konsistentně a dlouhodobě říká, že chce i východní Evropu. Trump zase chce Evropu ovládanou krajní pravicí. Rubio dnes říká, že Spojené státy nevědí, zda Rusko chce mír. Jeho šéf Trump v tu samou dobu říká, že Rusko mír chce, a že je to na Ukrajině. Že si prezident Ukrajiny má pohnout, aby tu šanci nepropásl.
Rubio prý chce, aby Západ byl jednotný a silný. Měl by tedy udělat na prvním místě poctivou bilanci Trumpovy zahraniční politiky, omluvit se za podporu krajní pravice, distancovat se od Orbána – a rezignovat na svůj post ve vládě Spojených států. Kdy ostatně konečně někdo udělá podrobnou, analytickou bilanci ročního Trumpova „úsilí o mír“? Od Rijádu 2025 přes Aljašku a 28bodový plán Witkoff-Dmitrijev až po dnešní výzvu, že mír je na Zelenském? Tohle je ta přehlídka síly Západu? Má být tím vzorem a garantem nové Evropy a západních tradic Orbán?
Diskuse