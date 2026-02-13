Channel 4 News: Další průšvih pro britskou vládu. Označení Palestine Action za "teroristickou organizaci" je protiprávní
13. 2. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 13. února 2026, 19 hodin: Zákaz britské organizace Paletine Action ze strany britského ministerstva vnitra byl britským Vrchním soudem shledán nezákonným. Policie přestala zatýkat lidi, kteří drželi transparenty.
Dobrý večer. Palestine Action je skupina přímé akce, která vyslala aktivisty do soukromých podniků a vojenských základen, aby protestovali proti tomu, co označuje za genocidu v Gaze. Britská ministryně vnitra loni označila tuto skupinu za "teroristickou organizaci" a od té doby byly zatčeny tisíce lidí za držení transparentů, na kterých vyjadřovali svou podporu této skupině. Dnes Vrchní soud rozhodl, že zákaz Palestine Action byl nezákonný a nepřiměřený. Hovoříme s nezávislým revizorem vládní legislativy týkající se terorismu.
Vláda utrpěla další ránu, když Vrchní soud rozhodl, že její rozhodnutí zakázat organizaci Palestine Action bylo protiprávní. Tři vysocí soudci uvedli, že činnost této skupiny nedosahovala úrovně, rozsahu a vytrvalosti, aby mohla být definována jako terorismus. Prozatím však zůstane zakázána, což ponechává tisíce lidí zatčených za její podporu v právním vakuu. Harry Forcer podává zprávu:
Reportér. Příznivci Palestine Action se připravovali na dvě věci, které považovali za pravděpodobné: porážku u soudu a zatčení před ním. Když se však zpráva dostala na veřejnost, vyvolala vlnu překvapení a poté jásotu.
Svobodu, svobodu! Palestině! Palestine Action!
Soudci zrušili vládní zákaz.
Očekávali jste to, nebo jste se připravovali na to, že dnes budete zatčeni?
Připravovala jsem se na zatčení, protože jsem si myslela, že je to podvod, ale teď jsem prostě ohromena.
Je to protest proti přehnaným zásahům vlády proti lidem, kteří vyjadřují svůj názor.
Pocit téměř nečekané oslavy. Existuje však také předpoklad, že se proti tomuto rozhodnutí vláda odvolá. To by se stalo v každém případě, ať už by vyhrála kterákoli strana. Z soudní síně také slyšíme, že zákaz Palestine Action jako skupiny bude platit až do 20. února. Tříčlenný senát rozhodl, že Palestine Action se dopustila trestné činnosti a že některé její aktivity lze považovat za terorismus. Vláda však měla k dispozici trestní právo a její činy nedosáhly takové úrovně, rozsahu a podpory, aby odůvodňovaly její rozhodnutí.
"To je ospravedlnění pro samotný palestinský lid, který vás všechny vyzval a požádal nás, abychom ho bránili. To jsme udělali. Požádali nás, abychom přerušili dodávky izraelských zbraní, a to jsme udělali."
Reportér: Metropolitní policie uvedla, že za neobvyklých okolností, kdy byl zákaz zamítnut, ale stále platí, budou její příslušníci shromažďovat důkazy, místo aby prováděli zatýkání. Ministryně vnitra Shabana Mahmoudová uvedla, že vláda se odvolá, že zákaz byl výsledkem přísného procesu založeného na důkazech a nebránil pokojným protestům na podporu palestinské věci.
Akce na podporu Palestiny se dostaly do popředí díky mediálně sledovaným přímým akcím na místech, jako je letecká základna Royal Air Force v Brize Norton a britská pobočka izraelského výrobce zbraní Elbit Systems. Po zákazu skupiny v červenci loňského roku se samotná veřejná podpora této skupiny stala trestným činem, za který hrozí až 14 let vězení.
Kromě téměř 3 000 zatčení při demonstracích došlo k policejním raziím za úsvitu u členů přidružených skupin. Dvacet tři aktivistů zůstává ve vazbě, někteří z nich již několik týdnů drží hladovku. Dnešní rozhodnutí pravděpodobně zatím neovlivní tisíce příznivců, proti nimž jsou vedena trestní řízení, protože vláda podala odvolání.
Člen proiizraelské organizace: No, dva a půl roku jsme viděli, jak má policie pravomoc stíhat činnosti, které způsobují obtěžování židovské komunity a strach u židovské komunity. Víte, u soudu dnes Dame Victoria Sharpová řekla, že jen velmi malý počet palestinských akcí a aktivit lze považovat za teroristické činy. Kolik teroristických činů je zapotřebí, aby mohla být organizace považována za teroristickou organizaci?
Reportér: Spoluzakladatelka skupiny Palestine Action., která podala žalobu k soudu, však tato obvinění odmítá.
Spoluzakladatelka Palestine Action: Je velmi nebezpečné zneužívat antisemitismus a obviňovat skupiny jako Palestine Action z toho, že se zaměřují na izraelský zbrojní průmysl z politických důvodů, dělají to z nezbytných důvodů, aby zabránily válečným zločinům.
Repofrtér: Toto vše představuje další ránu autoritě vlády, která se v posledních týdnech potýká s problémy a nyní čelí zdlouhavému soudnímu sporu, aby dokázala, že její opatření nebylo nepřiměřeným omezením práva na protest.
Moderátor: K diskusi se mnou se nyní připojuje advokát Jonathan Hall KC, který je nezávislým recenzentem legislativy týkající se terorismu a státních hrozeb. Děkuji, že jste se k nám připojil. Myslíte si, že soudci se v tomto případě mýlili, a pokud ano, proč?
Jonathan Hall: To neřeknu. Řeknu jen, že chápu, proč se vláda chystá podat odvolání. A myslím si, že hlavním důvodem, na kterém vláda odvolání založí, je nejzajímavější bod v této věci, a to zda měla policie jednat v režimu běžného trestního práva. Bylo tedy chybou, že vláda uplatnila celou řadu super zákonů, tedy zákonů proti terorismu, které jsou velmi silné a umožňují stíhat lidi za členství a získávání finančních prostředků? Bylo špatné, že ministryně vnitra tyto zákony uplatnila? Nebo měla vláda nechat policii pokračovat jen v používání obecného trestního práva? Myslím, že to je jádro rozsudku. A domnívám se, že pokud vláda dostane povolení k odvolání, bude argumentovat tím, že se jedná o operativní rozhodnutí orgánů. A že to není něco, co by měl soud zkoumat a zpochybňovat. Ale soud tuto funkci má.. Myslím, že nakonec, jak asi všichni chápou, na tom nezáleží. Terorismus je velmi široký pojem. Otázka je, co s tím dělat? A soud řekl, že s ohledem na dopad označení lidí za teroristy a možné dopady na protestující a novináře atd. to byl nesprávný krok.
Moderátor: Ano, tak proč nestačilo trestní právo týkající se neoprávněného vstupu, trestného poškození majetku, napadení a všech těch věcí, aby se vypořádalo s tím, co tato skupina dělala ve své přímé akci?
Jonathan Hall: Myslím, že argumentem by bylo, že zákon o terorismu umožňuje postihnout organizaci, zatímco běžné trestní právo nikoli. Je tedy zřejmé, že pokud někdo spáchá útok a můžete ho na místě zadržet, je to v pořádku. Může být stíhán. Pokud můžete prokázat, že se dvě osoby předem domluvily, můžete je stíhat za spiknutí. Ale pokud vezmete něco jako fundraising, řekněme, že Palestine Action měla velmi rozsáhlý web. Přijímala velké množství finančních prostředků. Říkalo se, že tyto prostředky mohly být použity k financování útoků. Myslím, že všichni souhlasili s tím, že to soud považuje za terorismus. Je poměrně obtížné prokázat, že peníze byly určeny k použití pro konkrétní protiprávní jednání. Teroristická legislativa vám tedy umožňuje prošetřovat organizace, místo abyste čekali, až se něco stane, nebo se snažili najít důkazy o spiknutí.
Moderátor: Ale nebylo nebezpečí, že podpora tisíců lidí a jejich připravenost nechat se zatknout podkopávala důvěru veřejnosti v teroristickou legislativu, která je navržena tak, aby chytila velmi závažné teroristické skupiny, o nichž se většina lidí shoduje, že by měly být zakázány?
Jonathan Hall: Ano, myslím, že máte pravdu. Myslím, že mnoho lidí tento argument používá. Zajímavé na rozsudku je, že soud se zabýval postojem takzvaných držitelů transparentů. Jsou to 80letí muži a ženy, kteří drží transparenty s nápisem „Podporuji palestinskou akci“. A řekli, že je příliš neberou v úvahu, protože věděli, co dělají, a úmyslně porušovali zákon. Nezdá se tedy, že by se soud o ně příliš zajímal. Spíše se soud zajímal o obecný dopad vědomí, že protiteroristické zákony jsou v platnosti, a že by to mohlo mít určitý odrazující účinek. Ale máte pravdu. Myslím, že někteří z těch, kteří podali tuto žalobu a podporovali ji, mohou být trochu zklamaní, že soud nešel dál a nevytvořil nějaké skutečné zásady. A jsem si jistý, že někteří lidé by rádi viděli, aby soud řekl něco jako: „Lidi, kteří se účastní přímých akcí, nikdy nemůžete nazývat teroristy. Můžete je stíhat podle běžného práva, ale nazývat je teroristy je příliš daleko. Soud to neudělal. To, co udělal, bylo, že se podrobně podíval na konkrétní fakta. Řekl: „Podívejte, došlo k těmto třem útokům palestinských aktivistů. Myslíme si, že celkově by stačilo použít trestní právo, takže je to nepřiměřené.“
Moderátor: Problémem také zdá být to, že použití trestního práva nebylo příliš účinné, protože v dosud nejzávažnějším případě, který se dostal před soud, porota nevynesla obviňující rozsudek. Existuje tedy reálné nebezpečí, že důvěra veřejnosti v právo týkající se této skupiny bude velmi otřesena.
Jonathan Hall: Ano, asi jste si všimli, že někteří lidé prosazují, aby existovalo něco nižšího než terorismus. Někteří lidé říkají, že to, co Palestine Action dělala, bylo velmi špatné. Její organizace byla poměrně sofistikovaná. Prováděla výcvik, sbírala finanční prostředky, jak jsem již zmínil. Muselo se tedy něco udělat, protože běžné zákony nefungovaly, ale terorismus byl příliš silný pojem. Někteří lidé proto argumentují, že by se měl použít jakýsi mezistupeň, který by se dal nazvat extremismem. Z mého pohledu je to ale trochu riskantní. A pokud můžete něco řešit jako terorismus, měli byste to udělat, protože lidé se pokoušeli definovat extremismus a vždy selhali. Je to opravdu velmi, velmi obtížné. Existuje však pádný argument, že k řešení tohoto druhu násilných protestních skupin, které nezacházejí až tak daleko jako terorismus, je zapotřebí jiná úroveň práva.
