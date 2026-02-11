Studie o lidech na ulici začíná být strašlivý horor. To opravdu nevidíte, vy obhájci slušnosti?
Pane
Bože, teď čtu, že Praha 1 má dražší nájmy než střed Londýna nebo
Ženevy, Praha je třetí nejdražší město v bydlení.... Zdravotní péče
začíná řídit definitivně Penta, která si vás předává jak laboratorní
myšku....A to jste vůbec rádi, když se dostanete za půl roku na řadu...
Studie
o lidech na ulici začíná být strašlivý horor (můžete na demonstraci
číst pravdu života těchto lidí, kterých je nejvíce v Evropě (dožití o
čtvrt století menší, závislosti...To opravdu nevidíte, vy radostní
obhájci slušnosti? ...), skvělá a přesná studie, stačí dva, tři kliky na
zdi Platformy pro sociální bydlení a budete v realitě ČR 2026... To
však nechceme, vytěsnit, vymlčet, neoliberální pohrobci slaví svůj
vlastní pohřeb jako karneval...
MPSV si nechá udělat studií o bydlení, kde na 400 stranách je přesný popis tragédie právě voličů těchto toxických stran a potom ji raději ani pořádně nezveřejní.
"A zástupci slušnosti, morální a sociální spravedlnosti ČR" řeší, kolik měst se zapojí!? Místo řešení primárních problémů, které dostávají tyto strašné politiky k moci, se opájíme kýčem soudržnosti té naší maloměšťácké malosti...
Zavřít oči, nic nevidět z bolesti současných Čech a fotit se s Eva Decroix a ještě mít pocit morální převahy nad lidmi, které nazýváte svoločí, sebrankou a dezoláty? V čem je lepší Blažek, Hraba, Dozimetr, Bitcoin než Babiš a spol.? V ničem, přátelé divadla, filmu a dobré knihy....V ničem, lžete sami sobě a to je moc zlé...
Nevidět realitu v Česku, která je popsána autory Daniel Prokop z Barbora Bírová v Platformě pro sociální bydlení
, toť opravdu výkon hodný intelektuální převahy demonstrujících...
Jak si vás mají lidé zahnáni do sociálního kouta vážit? Co jste pro ně udělali? Kdy jste se zastali Romů? Kdy jste se sešli třeba s dětmi ve vyloučených lokalitách, v ubytovnách, kde se nesvítí, netopí....Kdy jste vystoupili proti oligarchii Tykače a jeho madam, to se bojíte, že nedostanete permici na Slavii?
Sledovat tuto tragédii bez konce je opravdu strašné...Obujte si boty života třeba na měsíc mých klientek v ubytovnách, ponižovaných každým dnem každou minutou s potom jděte skákat....
Chápete vůbec, jak se žije lidem v České republice, který nemají vlastní byt, nic nedědí, mají podprůměrnou mzdu, buzeraci neskutečnou, deprivované děti, rozpadlé vztahy, nedostupné zdravotnictví, exekuce v rodině, obrovský stres, který nejde zvládat? Kurva, to jsou přeci Vaši sousedé, to opravdu nejste schopni složitěji myslet???
Stydím se strašně za tuto bublinu, do které asi patřím, ale větší sobectví a zahleněnost do svých spokojených životů nevidím v žádné jiné....
Pardon za délku, ale má nasranost na lidi své skupiny, vzdělání, zájmu, věku je neskutečná!
