Etiopie staví tajný tábor pro výcvik bojovníků súdánské RSF
11. 2. 2026
Etiopie hostí tajný tábor pro výcvik tisíců bojovníků pro polovojenskou skupinu Síly rychlé podpory (RSF) v sousedním Súdánu, což je nejnovější známka toho, že jeden z nejnebezpečnějších konfliktů světa do sebe zatahuje regionální mocnosti z Afriky a Blízkého východu.
Tábor představuje první přímý důkaz zapojení Etiopie do súdánské občanské války, což představuje potenciálně nebezpečný vývoj, který RSF poskytuje značnou zásobu čerstvých vojáků, zatímco boje na jihu Súdánu eskalují.
Osm zdrojů, včetně vysokého etiopského vládního představitele, uvedlo, že výstavbu tábora financovaly Spojené arabské emiráty a poskytly vojenské instruktory a logistickou podporu na místě, což je názor sdílený také v interní poznámce etiopských bezpečnostních služeb a v diplomatickém telegramu, který přezkoumala agentura Reuters.
Agentura nemohla nezávisle ověřit zapojení SAE do projektu ani účel tábora. Na žádost o komentář ministerstvo zahraničí SAE uvedlo, že není stranou konfliktu ani "žádným způsobem" není do bojů zapojeno.
Súdánská občanská válka vypukla v roce 2023 po mocenském boji mezi súdánskými ozbrojenými silami a RSF před plánovaným přechodem k civilní vládě. Rozšířila hladomor a byla poznamenána rasově motivovanými zvěrstvy. Miliony uprchlíků uprchly do Egypta, Čadu, Libye a Jižního Súdánu.
Obě strany čerpají sílu od mezinárodních podporovatelů, což válku podněcuje a zvyšuje riziko, že se boje přenesou do sousedních zemí.
Agentura hovořila s 15 zdroji obeznámenými se stavbou a provozem tábora, včetně etiopských úředníků a diplomatů, a analyzovala satelitní snímky oblasti. Dva etiopští zpravodajští důstojníci a satelitní snímky poskytly informace, které potvrdily detaily obsažené v bezpečnostním memorandu a telegramu.
Poloha a rozsah tábora a podrobná obvinění z účasti SAE dosud nebyly zveřejněny. Snímky ukazují rozsah nové výstavby, a to i v posledních týdnech, spolu s výstavbou pozemní řídicí stanice dronů na nedalekém letišti.
Aktivita v táboře, který se nachází v odlehlé západní oblasti Benishangul-Gumuz, poblíž hranic se Súdánem, se zvýšila v říjnu, jak ukazují satelitní snímky.
Mluvčí etiopské vlády, její armáda a RSF nereagovaly na podrobné žádosti o komentář k závěrům tohoto článku. Dne 6. ledna vydaly SAE a Etiopie společné prohlášení, které zahrnovalo výzvu k příměří v Súdánu a zároveň oslavovalo vazby, které podle nich sloužily obraně bezpečnosti toho druhého.
Súdánské ozbrojené síly na žádost o komentář nereagovaly.
K začátku ledna na místě absolvovalo vojenský výcvik 4 300 bojovníků RSF a "jejich logistické a vojenské zásoby jsou poskytovány SAE," uvádí zpráva etiopských bezpečnostních složek, kterou viděla agentura Reuters.
Súdánská armáda dříve obvinila SAE z dodávky zbraní pro RSF, což považují odborníci OSN a američtí zákonodárci za věrohodné.
Abú Zabí je od jeho počátků v roce 2018 silným podporovatelem vlády etiopského premiéra Abiye Ahmeda a obě země v posledních letech vybudovaly vojenskou alianci.
Rekruti v táboře jsou převážně Etiopané, ale přítomni jsou i občané z Jižního Súdánu a Súdánu, včetně skupiny SPLM-N, súdánské povstalecké skupiny, která kontroluje území v sousedním státě Modrý Nil v Súdánu, uvedlo šest úředníků. Reuters nebyla schopna nezávisle zjistit, kdo byl v táboře ani jaké byly podmínky náboru. Vysoký představitel SPLM-N, který odmítl být jmenován, popřel, že by jeho síly měly v Etiopii přítomnost.
Šest úředníků uvedlo, že se očekává, že rekruti se připojí k RSF bojující proti súdánským vojákům v Modrém Nilu, který se stal frontou v boji o kontrolu nad Súdánem. Dva z představitelů uvedli, že stovky lidí již v posledních týdnech přešly k podpoře polovojenských jednotek v Modrém Nilu.
Poznámka vnitřní bezpečnosti uváděla, že za zřízení tábora byl odpovědný generál Getachew Gudina, šéf oddělení obranné rozvědky Etiopských národních obranných sil. Vysoce postavený etiopský vládní představitel i čtyři diplomatické a bezpečnostní zdroje potvrdili Getachewovu roli při zahájení projektu.
Getachew na žádost o komentář neodpověděl.
Výstavba tábora
Tábor byl postaven na vyklučené lesní půdě v okrese zvaném Menge, asi 32 km od hranice a strategicky umístěn na křižovatce obou zemí a Jižního Súdánu, podle satelitních snímků a diplomatického telegramu.
První známky aktivity v oblasti začaly v dubnu, kdy se objevily kácení a výstavba budov s kovovými střechami na malé ploše severně od dnešního tábora se stany, kde práce začaly ve druhé polovině října.
Diplomatický dopis datovaný listopadem popisoval tábor jako disponující kapacitou až 10 000 bojovníků a uváděl, že činnost začala v říjnu přísunem desítek pick-upů Land Cruiser, těžkých nákladních vozidel, jednotek RSF a cvičných letounů SAE. Reuters neprozrazuje zemi, která depeši napsala, aby ochránila zdroj.
Dva úředníci popsali, že v říjnu viděli nákladní vozy s logem emirátské logistické společnosti Gorica Group, jak projíždějí městem Asosa směrem k táboru. Gorica na žádost o komentář společnost neodpověděla.
Agentura dokázala porovnat prvky časového rámce uvedeného v diplomatickém telegramu se satelitními snímky. Snímky z Airbus Defence and Space ukazují, že po počátečních odklízecích pracích začaly od začátku listopadu oblast zaplňovat stany. Na snímcích je vidět více bagrů.
Snímek pořízený americkou firmou Vantor zabývající se vesmírnou technologií 24. listopadu ukazuje více než 640 stanů o rozloze přibližně čtyři metry čtvereční v táboře. Každý stan mohl pohodlně pojmout čtyři osoby s individuálním vybavením, takže tábor mohl pojmout alespoň 2 500 lidí, podle analýzy satelitních snímků od obranné zpravodajské společnosti Janes.
Janes uvedla, že na základě analýzy snímků nemůže potvrdit, že místo je vojenský objekt.
Noví rekruti byli spatřeni při cestě do tábora v polovině listopadu, uvedli dva vysocí vojenští představitelé. Dne 17. listopadu se kolona 56 nákladních vozů plných nováčků prohnala prašnými cestami v odlehlém regionu, uvedli úředníci, kteří konvoje sledovali, podle odhadů úřadů, přičemž každý nákladní vůz pojmul mezi 50 a 60 bojovníky. O dva dny později oba představitelé viděli další konvoj 70 nákladních vozů s vojáky jedoucími stejným směrem, uvedli.
Snímek z 24. listopadu ukazuje na místě nejméně osmnáct velkých nákladních vozů. Velikost, tvar a design vozidel odpovídají modelům často používaným etiopskou armádou a jejími spojenci k přepravě vojáků, uvádí analýza agentury Reuters. Agentura nemohla nezávisle ověřit, co nákladní vozy vezly, ani zjistit, zda šlo o stejné vozy, které vojenští představitelé viděli v konvojích o několik dní dříve.
Výstavba pokračovala koncem ledna, ukazují snímky z Vantoru, včetně nového čištění a kopání v říčním korytě severně od hlavního tábora a desítek přepravních kontejnerů rozmístěných kolem tábora, které jsou viditelné na snímku z 22. ledna. Vysoký představitel etiopské vlády uvedl, že stavba tábora probíhá, ale nerozvedl další plány na budoucí stavbu.
Etiopský vládní úředník uvedl, že stroje pro výstavbu výcvikového tábora, včetně buldozerů a bagrů, jsou každý den přepravovány nedalekým městem Asosa.
Letiště Asosa
Letiště Asosa vzdálené 53 km od tábora také od srpna 2025 zaznamenává novou výstavbu. Satelitní snímky ukazují nový hangár a zpevněné plochy poblíž dráhy známé jako "zástěry", plus to, co Wim Zwijnenburg, expert na vojenskou technologii z nizozemské mírové organizace PAX, identifikoval jako pozemní řídicí stanici UAV a satelitní anténu. Podpůrná infrastruktura dronů viditelná na snímcích je podobná těm na dvou dalších základnách dronů v Etiopii, zjistila revizi dostupných snímků agentury Reuters.
Vysoký představitel etiopské vlády a jeden z nejvyšších vojenských představitelů uvedli, že etiopská armáda plánuje přeměnit letiště v operační centrum pro drony, kromě nejméně pěti dalších center pro drony, o kterých ví po celé zemi.
Diplomatický zdroj uvedl, že rekonstrukce letiště je součástí širšího plánu etiopské armády přesunout letecké základny na západní křídlo země, aby čelila možným novým hrozbám na hranici se Súdánem a chránila kritickou infrastrukturu, jako je Velká přehrada etiopské obnovy (GERD).
Tři regionální představitelé a diplomaté vyjádřili obavy z blízkosti tábora Menge k přehradě, největší vodní elektrárně v Africe, protože se obávají, že by mohla být poškozena nebo se stát cílem útoku, pokud by v oblasti vypukly boje. Nový tábor je asi 101 km od přehrady. Vláda, která přehradu vlastní, na žádost o komentář nereagovala.
Západní vojenský analytik, regionální bezpečnostní expert a vysoký etiopský představitel uvedli, že výstavba letiště souvisí se zvýšenou přítomností RSF v oblasti. Analytik a expert uvedli, že letiště se stalo klíčovým faktorem při zásobování RSF přes hranice v Súdánu.
Vysoký etiopský vládní představitel a regionální bezpečnostní analytik uvedli, že rekonstrukci letiště byly rovněž financovány SAE. Reuters nemohla nezávisle ověřit zdroj financování letiště.
Měsíce poté, co se Abiy dostal k moci, SAE slíbily celkem 3 miliardy dolarů pomoci a investic jako projev důvěry a podpory nově jmenovanému vůdci, přičemž 1 miliarda dolarů byla určena etiopské centrální bance s cílem zmírnit vážný nedostatek zahraniční měny.
V roce 2025 podepsaly SAE a etiopské letectvo smlouvu o smlouvě budoucí upravující rozvoj leteckých a obranných schopností obou zemí, podle tehdejších zpráv médií.
Zdroj v angličtině: ZDE
