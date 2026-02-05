Kauza Epstein potvrzuje, že nám vládnou ti nejhorší z nás
5. 2. 2026 / Daniel Veselý
Přiznám se, že mě humbuk kolem Jeffreyho Epsteina příliš nezajímal, neboť vrcholní politikové a finančníci, kteří se s ním setkávali na jeho nechvalně proslulém ostrově a oddávali se nechutným hrátkám, při svých zahraničních eskapádách páchali (a páchají) ještě mnohem horší zvěrstva . Ačkoli mi tato kauza nepřijde jako zlomová záležitost, která má potenciál něco změnit, vnímám ji jako další dílek do mozaiky obludností, jakých jsme třeba svědky v Gaze.
Největším zklamáním je pro mne několikaleté přátelství mezi sexuálním predátorem a Noamem Chomskym. Je to do nebe volající nehoráznost, nicméně cancelovat kvůli tomuto zásadnímu morálnímu škraloupu Chomskyho ohromné dílo mi přijde přehnané. Když jsem se poprvé setkal s Noamovým dílem, myšlenkami a tezemi, působily na mě jako zjevení a jako hluboká inspirační studna pro mou vlastní práci. Toto přátelství si nedovedu vysvětlit jinak, než že Chomsky chtěl proniknout do nejvyšších mocenských pater, aby lépe pochopil nuance mechanismů politické a finanční moci. Akademik se prostřednictvím Epsteinových rozsáhlých konexí chtěl setkat s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem, aby zjistil podrobnosti o Dohodách z Osla, takříkajíc od pramene. Nic z toho samozřejmě nemůže ospravedlnit Chomskyho podporu a rady kriminálníkovi, jak se čelem postavit k “mediální štvanicí”.
Kamenné sdělovací prostředky nezklamaly, když buďto řadu nepříjemných odhalení zasklily, anebo přišly s fabulacemi o možném Epsteinovu napojení na ruské tajné služby. Zdá se, že ona ruská stopa se dotýká kupříkladu problematiky kryptoměn, o níž Epstein debatoval se zakladatelem “šmírovací společnosti” Palantir Technologies. Jeffrey Epstein také po několikaletém úsilí zprostředkoval jednání Vladimira Putina s Ehudem Barakem o potenciálním ukončení syrské občanské války a odstoupení Bašára Asada z prezidentské funkce.
Středoproudá média naopak ignorují či bagatelizují Epsteinovu blízkou spolupráci s Ehudem Barakem, Epsteinovu prominentní roli při podpoře izraelského průmyslu kybernetických zbraní, kontakt s izraelským špionem či Espteinovu úlohu při izraelských zpravodajských operacích v Africe. Už jenom velmi blízký vztah, který Epstein udržoval s Ehudem Barakem, a konexe s izraelským bezpečnostním a zpravodajským aparátem, by měly připoutat velkou pozornost a vyvolat společenskou debatu.
Kauza Epstein v mých očích potvrzuje starý fakt, že nám vládnou ti nejhorší z nás - ať už hovoříme o politických, či finančních elitách - že systém je natolik prohnilý, že se jednoho dne musí zhroutit. Nyní se nic nezmění, nikdo z mocných nebude hnán před spravedlnost a přeživší se nedočkají zadostiučinění. Svět poběží dál, jen se bude hrát s otevřenými kartami. Ohavnosti, které se děly na Epsteinově ostrově a na jiných místech, jsou mikrosvětem ještě daleko horších zvěrstev, které za naší indolence mocní muži ze Západu na globálním Jihu páchají již celou řadu let.
Diskuse