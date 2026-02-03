Gaza: Šokující stav zdravotnictví. Izrael nepouští zdravotnické zásoby a zařízení
3. 2. 2026
Moderátorka, pořad rozhlasu BBC World at One, pondělí 2. února 2026, 13 hodin: Hlavní hraniční přechod do Gazy byl znovu otevřen pro malý počet lidí, kteří mohou vstupovat a vystupovat. Hraniční přechod s Egyptem byl téměř dva roky z velké části uzavřen. Nyní bude povolen vstup omezenému počtu lidí. Egyptští úředníci uvádějí, že dnes bude povoleno opustit Gazu 150 lidem a vstoupit do ní 50 lidem. První budou odcházet ti, kteří potřebují lékařské ošetření, jako například otec Mohammeda Mahdiho.
"Je to jako sen, zejména pro mého otce. Už jsme ztratili naději, že se dočká léčby. Pak nám najednou zavolali a řekli mu, aby přijel na léčbu a cestu. Tento mechanismus je sen, sen, přísahám."
Světová zdravotnická organizace uvádí, že asi 20 000 nemocných a zraněných Palestinců čeká na odjezd z Gazy za léčbou. Ale pomalé tempo přechodu hranic znamená, že většina z nich nebude léčena v zahraničí. Sarah Phillips je britská ortopedická chiruržka v King's College Hospital v Londýně. Vrátila se z Gazy minulý týden a já se jí zeptala, zda je v Gaze k dispozici potřebné lékařské vybavení na podporu zdravotního systému.
Ne. Znám jednu velkou britskou nevládní organizaci, která uvedla, že od konce loňského léta jim nebylo doručeno žádné vybavení. Zdravotnické vybavení se nedostává dovnitř. Viděla jsem, že dovnitř se dostává komerční jídlo, ale to jídlo není dostupné, většina Palestinců si ho nemůže dovolit.
Takže jste stále v situaci, kdy jste chirurg, jste v nemocnici, jste k dispozici, abyste pomáhal, ale jste velmi omezen v tom, co můžete dělat?
Ano, jsme omezeni v tom, co můžeme dělat, protože ortopedie je samozřejmě velmi závislá na vybavení, nástrojích, implantátech, elektrickém nářadí. Rozhodně to není na úrovni, jaká byla před válkou, není to na úrovni, jakou bychom používali v Británii. A to jednoduše proto, že se sem nedostávají.
Kolik z lidí, které jste viděl, by bylo třeba evakuovat? A vzhledem k tomu, že se nyní otevírá přechod Rafah, plánujete to?
To je těžké říct, protože chirurgové, se kterými pracuji v Gaze, jsou velmi kompetentní a za správných podmínek by byli schopni léčit pacienty, které jsme viděli. Nakonec to bude záležet na tom, kolik lidí potřebuje tento druh komplexní operace. Nemohu uvést žádné číslo, protože většina pacientů, které jsem viděla, by podle mě byla léčitelná za správných podmínek, tedy za podmínek, jaké panovaly před válkou.
Vraťme se k vaší poslední cestě, která se uskutečnila v době, kdy blokáda skončila. Jak se lišila od vašich předchozích cest?
Ale prakticky jsem neviděla žádné nepoškozené budovy, i ty, které stojí, mají nějaké drobné poškození, ale většina budov je poškozená. Je tam jen moře stanů. A tyto stany se táhnou až k pláži a člověk si jen pomyslí, že stačí velká přílivová vlna a budou smeteny. A když k tomu přibude déšť a chlad, člověk si jen pomyslí, jak takhle mohou lidé žít? Rozsah zničení, ke kterému došlo od mé poslední návštěvy, je prostě neuvěřitelný. Je to docela šokující.
