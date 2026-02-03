Jak Putin plní Trumpovy sliby a jak ve Spojených státech Trump asi zakáže volby
3. 2. 2026 / Boris Cvek
Proto si také Putin počkal na opravdu kruté mrazy a spustil v noci masivní útok na Ukrajinu. Do vzduchu musely i stíhačky NATO. Stovky ruských dronů a desítky ruských raket udeřily na obytné domy a energetickou infrastrukturu. Samozřejmě nikdo nebude Trumpa konfrontovat s tím, co se děje. On je prostě jednička a nějaké detaily se nepočítají. Putin je dobrák od kosti, slíbil a slib dodržuje. Jak jinak by to mohla média, experti, analytici číst?
Trump pokyne a je mír. Trump chce a vyhrává. Občas se stane nějaký detail, ale tím není třeba se znepokojovat přece. Prohrál guvernérské volby ve Virginii, kterou demokraté vzali republikánům. Držte se: 57 % vs. 42 %. Chápu, že jsme se už skoro smířili s výkladovým rámcem, že Američané jsou tupci a demokraté dělají kulturní revoluci, takže Trump a je to. Ejhle, budeme asi rámec muset zase přepisovat. V roce 2020 v prezidentských volbách jasně vyhrál Biden nad Trumpem. Trump ty volby neuznal a neuznává. To je také detail, který se nepřipomíná. Ani to, že tehdy byli Američani fajn a demokrati nic nekazili kulturní revolucí. Stačilo pár let a výkladový rámec se změnil.
Jenže co si počít s tím, že Trump utrpěl naprostý debakl teď v Texasu? Jde o doplňovací volby do Senátu. V roce 2024 v těch samých volbách Trumpův kandidát vyhrál 58 % vs. 41 %. Dnes demokrat vyhrál o 14 %, tedy 30 procent změna ve prospěch demokratů. Tak bychom třeba mohli zase vykládat, že to ti demokrati umějí. Chce to metat nové a nové rámce! Ale co dál? Trump prý žertoval, že midterms na podzim nebudou. Je stále jasnější, že nic jiného mu nezbývá, jinak utrpí debakl, jaký svět neviděl.
Ve Spojených státech zjevně pořád hrají velkou roli procenta, tedy demokracie. Z toho, co se stalo v Texasu, je velká senzace, dokonce i na Fox News. U nás ale tzv. demokraty už nic jako procenta podpory nezajímá. Co takhle zvrátit výsledek voleb o 30 procent v neprospěch Babiše? To asi ani ty demonstranty na Staroměstském náměstí. Co jim je po nějaké politické realitě?
Právě se dozvídám, že Trump vyzval republikány, aby znárodnili příští volby. Zprávu o tom podává CNN… asi to budeme ale všichni ignorovat, jak jen to půjde. Včera v hlavních zprávách Radiožurnálu v 18:00 se krásně vyjímal svišť, který věští délku zimy. Nicméně pokud prezident Spojených států vyzývá ke znárodnění voleb, je to fakticky puč, výzva ke zničení demokracie. Já vím, oproti svišti jen takový detail.
CNN: https://edition.cnn.com/2026/02/02/politics/video/trump-administration-republicans-nationalize-future-election-arena
