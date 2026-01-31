Izrael zabil 31 lidí, včetně dětí, při novém porušení příměří v Gaze
31. 1. 2026
Izraelské útoky na Gazu: Mezi 31 zabitými Palestinci je i několik dětí
Dvě děti, které dnes zahynuly v důsledku terorismu Izraele.
Jmenují se Maryam a Zaina Mahmoud al-Atbash.
Two kids who were killed by the terrorism of Israel today.— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) January 31, 2026
Their names are Maryam and Zaina Mahmoud al-Atbash pic.twitter.com/DdFEqA6ROB
Podle lékařských zdrojů bylo od úsvitu v sobotu při izraelských útocích na město Gaza a Khan Younis v pásmu Gazy zabito nejméně 31 Palestinců, včetně nejméně šesti dětí.
K násilí došlo den předtím, než Izrael v neděli plánuje znovu otevřít hraniční přechod Rafah, který spojuje Gazu s Egyptem, poprvé od května 2024.
Apocalyptic scenes following a deadly Israeli airstrike today on the Sheikh Radwan Police Cener in Gaza City. The attack killed nine Palestinians, including four police officers and five civil detainees. Many more were injured. pic.twitter.com/yyAZCCYWSO— Quds News Network (@QudsNen) January 31, 2026
„Kde je to příměří, o kterém mluvili?“
Atallah Abu Hadaiyed, Palestinec z Gazy, řekl, že právě dokončil modlitbu, když došlo k výbuchu v táboře stanů v Khan Younis.
„Přiběhli jsme a našli jsme mé sestřenice ležící tu a tam, zatímco kolem zuřil oheň. Nevíme, jestli jsme ve válce, nebo v míru. Kde je to příměří, o kterém mluvili?“ citovala jeho slova agentura Associated Press.
Nemocnice Al-Shifa uvedla, že při útoku na bytový dům v Gaze zahynuly tři děti, jejich teta a babička.
„Tři dívky jsou pryč, Bůh jim dej milost. Spaly, našli jsme je na ulici,“ řekl příbuzný Samir al-Atbash a dodal, že rodina byla civilisty bez jakékoli spojitosti s Hamásem.
Přes hraniční přechod Rafah budou moci opustit Gazu pouze pacienti s omezenými zdravotními problémy
Hraniční přechod Rafah by měl být zítra znovu otevřen, ale pouze pro osoby, které chtějí opustit Gazu. Izrael tvrdí, že do obléhané enklávy nepustí žádné zboží.
COGAT, izraelský vojenský orgán odpovědný za koordinaci pomoci Gaze, uvedl, že od neděle bude přes přechod povolen „pouze omezený pohyb osob“.
Přechod bude pod dohledem několika stran, včetně Egypta, Palestinské samosprávy a mise Evropské unie, ale Izrael si ponechá kontrolu nad tím, komu bude povolen vstup nebo výstup.
Hlášeno ostřelování tanky v Khan Younis
Naši kolegové na místě hlásí, že v okolí Khan Younis v jižní Gaze dochází k ostřelování izraelskými tanky.
Dvě děti zraněny izraelskými silami v táboře Jalazone na Západním břehu
Izraelské síly vtrhly do tábora Jalazone poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu a střetly se s obyvateli, informuje agentura Wafa.
Izraelské síly zahájily v táboře palbu a zranily dvě děti ve věku 15 a 16 let.
Během dnešních dřívějších razií izraelské síly zadržely 13 Palestinců, většinu z nich ve městě Azzun v provincii Qalqilya.
Pacienti z Gazy čelí nejistotě, očekává se otevření hraničního přechodu Rafah
Toto je důležitá součást druhé fáze dohody o příměří.
Během posledních dvou let někteří pacienti, dokonce ani děti, nesměli přechod překročit. Izrael jim z bezpečnostních důvodů neudělil povolení k opuštění Gazy. Tyto kontroly jsou zcela náhodné a nevíme, jaká jsou kritéria.
Tito pacienti často potřebují, aby s nimi byl člen rodiny, který jim pomůže s rekonvalescencí. Ti, kteří potřebují urgentní lékařskou evakuaci, budou zařazeni na urgentní seznam. Takových případů je 20 000, takže seznam je velmi, velmi dlouhý.
Izraelští osadníci zaútočili na dům jižně od Nablusu
Podle agentury Wafa izraelská armáda donutila palestinského obyvatele provést demolici průmyslového zařízení jižně od Qalqilya na okupovaném Západním břehu.
Zpráva cituje místní zdroje, které v sobotu uvedly, že izraelské síly přinutily k demolici mramorovou továrnu ležící východně od města.
Zařízení mělo rozlohu asi 300 metrů čtverečních a utrpělo materiální škody odhadované na více než 26 000 dolarů, a to pod záminkou, že bylo postaveno bez povolení.
Samostatně izraelští osadníci zaútočili na palestinský dům ve městě Qusra, jižně od Nablusu.
Osadníci zaútočili na dům v oblasti Ras al-Ein západně od města, než je obyvatelé konfrontovali a donutili je odejít. Nebyly hlášeny žádné zranění.
Oblast Ras al-Ein byla v posledních týdnech opakovaně terčem útoků osadníků, kteří se pokoušejí v této oblasti založit osadu.
Izraelský útok na policejní stanici v Sheikh Radwan zabil pět policistů
Ministerstvo vnitra v Gaze uvedlo, že při izraelském útoku, o kterém jsme dnes informovali, bylo zabito pět policistů a zaměstnanců policejní stanice v Sheikh Radwan.
Podle zdroje z nemocnice al-Shifa v Gaze bylo při bombardování zabito nejméně sedm lidí.
