Ve válkou zmítané Ukrajině již není projevování sympatií k Palestině tabu (V rasistické Praze ano)
3. 2. 2026
čas čtení 6 minut
Foto: V srpnu se v Kyjevě sešli demonstranti na solidární akci s Palestinou, spojující dvě válkou zničená společenství [Facebook/Ukraine Solidarity Campaign]
S měnícím se postojem Washingtonu k Ukrajině nabývají debaty v Kyjevě o Gaze na síle.
Kyjev, Ukrajina – Na začátku genocidní války Izraele proti Gaze v říjnu 2023 vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podporu Izraeli, zatímco první dáma Olena Zelensáa řekla, že Ukrajinci rozumějí a „sdílejí bolest“ izraelského lidu.
Tato reakce odrážela postoj, který v té době zastávala většina ukrajinské společnosti a mnoho západních lídrů.
Pro některé lidi, kteří mají obě identity, bylo první reakce těžké sledovat.
„Cestování jako Palestinec zavírá dveře“
Hashem, lékař narozený v Gaze, který získal ukrajinské občanství po téměř deseti letech života v této zemi, řekl, že rozdíl v tom, jak jsou Palestinci a Ukrajinci vnímáni na mezinárodní scéně, je již dlouho zřejmý.
„Cestování jako Ukrajinec otevírá dveře; cestování jako Palestinec je zavírá,“ řekl a popsal výrazný rozdíl v pohyblivosti, přístupu k vízům a sympatiích veřejnosti spojených s každou z jeho identit.
„Nejde o soutěž v utrpení, ale o otázku principu. Pokud jsou lidská práva skutečně univerzální, nemohou záviset na národnosti nebo pasu,“ řekl Hashem, který požádal, aby nezveřejňovala jeho příjmení.
Měnící se pohled na Izrael
Jak však izraelské bombardování Gazy pokračovalo a vyvinulo se v genocidu Palestinců, někteří Ukrajinci uvedli, že se veřejné mínění postupně změnilo.
Julija Kiščuk, ukrajinská výzkumnice, která spolu s 300 ukrajinskými vědci, aktivisty a umělci podepsala otevřený dopis vyjadřující solidaritu s Palestinci, uvedla, že uměle vyvolaný hladomor Palestinců v Gaze přiměl mnoho lidí přehodnotit svůj názor na konflikt.
Uvedla, že někteří Ukrajinci viděli paralelu s hladomorem ze sovětské éry známým jako Holodomor, který Kyjev považuje za úmyslný akt genocidy ze strany Stalinova režimu.
Kiščuková dodala, že útoky na jiné země, jako je Sýrie, zpochybnily izraelskou verzi, že se Izrael pouze bránil proti Hamásu v pásmu Gazy.
V Kyjevě se objevily pro-palestinské protesty, zatímco prominentní novináři a podcasteři z mainstreamových médií začali informovat o utrpení Palestinců, vysvětlila.
Kiščuková však uvedla, že bombardování ukrajinské infrastruktury v posledních týdnech, které miliony lidí připravilo o topení, elektřinu a vodu v době, kdy země čelí mrazivé zimě, dočasně zastavilo rozvíjející se protestní hnutí.
Měnící se pohled na USA
Přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k rusko-ukrajinské válce mnoho Ukrajinců zklamal.
Mnozí Washington vnímají méně jako pevného spojence a více jako mocnost, která je ochotna zacházet s Ukrajinou jako se zdrojem surovin, přičemž si zachovává smířlivý postoj vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
Kiščuková uvedla, že to znamená, že mnoho lidí nyní vnímá USA „jako imperiální mocnost na Ukrajině“, zatímco na začátku války se cítili „podporováni a začleněni“.
Podpis dohody o nerostných surovinách, která Washingtonu zajišťuje přístup k cenným vzácným nerostným surovinám na Ukrajině, také přiměl Ukrajince k zamyšlení nad tím, jak je jejich země vnímána jako „zdroj surovin... něco, co nás spojuje s Palestinou a zeměmi globálního Jihu, které jsou obvykle vnímány podobnou logikou velkými impérii“, uvedla.
Kyjev také změnil svůj postoj k Palestině, když Zelenskyj na Shangri-La Dialogue v Singapuru v roce 2024 veřejně prohlásil, že „Ukrajina uznává dva státy, Izrael i Palestinu, a udělá vše, co je v jejích silách, aby přesvědčila Izrael, aby zastavil a ukončil tento konflikt a zabránil utrpení civilistů“.
V červenci 2024 Kyjev poslal 1 000 tun pšeničné mouky do palestinských území jako humanitární pomoc v rámci své iniciativy „Obilí z Ukrajiny“.
Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí také otevřeně kritizovalo izraelský útok na Katar v září 2025 a označilo jej za hrubé porušení mezinárodního práva.
„Válka má všude stejnou tvář“
Aaisha Aroggi, 25letá studentka z města Gaza, byla v prvních měsících izraelské války desetkrát vysídlena. Později se přes hraniční přechod Rafah dostala do Egypta a poté na Ukrajinu, kde jí bylo uděleno povolení k pobytu, protože její bratr žil a pracoval v Kyjevě.
Ve srovnání s brutálními podmínkami v Gaze se jí Kyjev zpočátku jevil jako bezpečné útočiště, řekla. Nyní však, s neustálými ruskými útoky na infrastrukturu, má pocit, že se dostala z jednoho místa ničení do druhého.
„Válka má všude stejnou tvář,“ řekla.
Aroggi řekla, že na začátku genocidní války v Gaze lidé na Ukrajině a ve velké části Evropy nechápali palestinskou zkušenost. Od té doby se však palestinské platformy a informace rozšířily po celém kontinentu.
V Kyjevě se studenti její univerzity ptají na Gazu a projevují podporu palestinské věci.
„Opravdu chápou, co se stalo,“ řekla.
„Na Ukrajině, když mluvím o Palestině, jsou reakce různé“
Navzdory těmto postupným změnám Hashem říká, že stále vidí dvojí metr, „ne z hněvu vůči Ukrajincům, ale kvůli systému, který rozhoduje, čí utrpení je důležitější“.
„Na Ukrajině, když mluvím o Palestině, jsou reakce různé. Někteří lidé poslouchají a snaží se porozumět; jiní mají potíže přijmout srovnání, často proto, že jim bylo léta říkáno, že situace nejsou srovnatelné,“ řekl.
Věří však, že momenty politických změn vytvořily příležitosti pro hlubší porozumění.
„Zmenšená podpora sice nevymaže rozdíl v zacházení, ale může některým lidem pomoci pochopit, že solidarita založená na principech – nikoli na politice – je jediná solidarita, která skutečně vydrží,“ uzavřel.
