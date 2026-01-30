Kurdifikace severního Iráku (Asýrie)
Opakujícím se, ale často přehlíženým problémem na Blízkém východě je útlak Asyřanů ze strany Kurdů. Kurdský útlak Asyřanů má dlouhou historii, nejvýrazněji během asyrské genocidy Osmany v letech 1915–1918, kdy mnoho kurdských kmenů pomáhalo v osmanských kampaních násilí proti Asyřanům, Arménům a dalším křesťanům.
Tyto genocidní kampaně dosud nebyly celosvětově uznány, přesto jejich přetrvávající dopady dnes pokračují v zákeřnějších ohledech kvůli kurdské agresi.
Pozemky
Zatímco Kurdové sami čelí pronásledování jak ze strany Turecka, tak Íránu, jejich násilí vůči Asyřanům se jen zesílilo kvůli nadměrné krádeži půdy. Asyřané dnes čelí úplnému vyloučení ze své původní vlasti, zejména v severním Iráku – který je známý jako Asýrie.
Kurdifikace Asýrie, která označuje nárůst kurdské nadvlády na úkor asyrské identity, kultury a přítomnosti v historicky asyrských oblastech, probíhá už desítky let.
Irácké údolí Nahla, které se nachází v poloautonomním kurdském regionu severního Iráku, je historicky převážně asyrskou křesťanskou oblastí; dnes zůstalo pouze osm asyrských vesnic. Oblast měla původně 23 asyrských vesnic, které byly etnicky vyčištěny; bujné údolí je zranitelné vůči pokračujícím krádežím půdy ze strany Kurdů – dlouhodobému problému.
Asyrská svépomocná společnost Iráku zdokumentovala seznam území zabíraných Kurdy, který byl v posledních desetiletích předložen OSN. V roce 1963 klan Zibari, významný kurdský kmen, ukradl 13,5 akrů půdy vesnici Cham Rabatkeh. Později, v roce 1991, byly celé asyrské vesnice jako Qarawola, Yousif Ava a Shwadin ovládnuty sousedními kurdskými kmeny.
Qashkawa, Zhouli a Cham Rabatkeh jsou významné asyrské křesťanské vesnice v údolí Nahla, které stále čelí neúprosnému zabírání půdy. Foreign Policy Journal uvedl, že tři čtvrtiny území Qashkawy byly již v roce 2019 ukradeny kurdskými osadníky.
V roce 2020 ztratilo 117 asyrských rodin v údolí Nahla přístup k 75 % svých pozemků poté, co Kurdská regionální vláda (KRG) v severním Iráku zrušila zákon, který měl chránit asyrské vlastnictví.
Asajš, oficiální bezpečnostní organizace Kurdistánu, pravidelně cílí na Asyřany v údolí Nahla a nutí je podepisovat falešné koncese.
Sarah, asyrsko-americká obhájkyně lidských práv, navštěvuje přátele v údolí Nahla už několik let. Uvedla, že tyto nátlakové taktiky nejsou nic nového a že KRG a vlivné kurdské rodiny jsou známé tím, že falšují listiny k asyrským územím, aby si falešně nárokovaly vlastnictví.
V dubnu 2021 KRG zabavila 1 000 dunamů (100 hektarů) zemědělské půdy patřící místním asyrským farmářům ve vesnici Ankawa na severu Iráku. Tyto krádeže půdy nemají konce a pomalu ničí zbytky Asýrie. Mezinárodní letiště v Irbílu bylo také násilně postaveno KRG na pozemku vlastněném Asyřany, bez náhrady.
Útlak Asyřanů ze strany KRG se také maskuje jako budování projektů vodní infrastruktury v asyrských regionech. Přehrada Bakrman je v současnosti budována jako součást širšího projektu KRG, který zahrnuje dvě další přehrady, Dalga a Mandawa v Dahuku, starověkém asyrském městě s významným asyrským obyvatelstvem.
Zatímco KRG navrhovala tyto přehrady jako projekty na správu vody, výstavba přehrad v civilních oblastech je klasickou koloniální metodou nuceného vysídlení, protože mnoho asyrských vesnic je ohroženo zničením a úplným pohlcením vody přehrady.
Organizace jako Save The Tigris, civilní advokační platforma za vodní spravedlnost v Iráku, dříve hlásily několik selhání přehrad v kurdském regionu. Federální irácká vláda jasně uvedla, že výstavba těchto přehrad nebyla schválena.
Jazyk a identita
Boj za zachování asyrského jazyka a dědictví stojí na rozcestí.
V roce 2018 kurdské úřady v Sýrii zavřely soukromé asyrské školy v Kámišlí; důvodem bylo, že učební plán nepodporoval kurdskou nacionalistickou ideologii.
Stejně jako v Iráku je vymazávání asyrské identity a vzdělání rozšířené i v sousední Sýrii, kde jsou Asyřané často záměrně označováni jako "kurdští křesťané", "arabští křesťané" nebo prostě "křesťané".
Podpora Ameriky je zcela zřejmá, pokud jde o Kurdy na Blízkém východě. Narativ o Kurdech zavádějících multietnické, feministické a otevřené vládní systémy v Iráku a Sýrii, spojencích Západu v boji proti ISIS, není pravdivý.
Kurdský vliv v západních médiích vedl k úplnému vymazání a ignorování Asyřanů, které nadále pomalu etnicky čistí – což je nutí opustit své rodné země a odejít na Západ. Nyní, když populace Asyřanů na Blízkém východě po genocidě stále drasticky klesá, jak můžeme řešit toto pokračující etnické čištění, když svět zůstává převážně neinformovaný?
Bez ohledu na vládní či politické spory se většina kurdských úřadů v Sýrii a Iráku shoduje v jedné věci – Asyřané nemají nárok na své území a usilují o vymazání jejich přítomnosti.
Před rokem 2003 žilo v Iráku 1,6 milionu Asyřanů; před rokem 2011 bylo v Sýrii 500 000 Asyřanů. Dnes je v Iráku méně než 300 000 Asyřanů a v Sýrii 250 000.
Asyřané nadále čelí systematickému zbavování majetku i hrozbám vůči své existenci ve vlasti. Zachování jejich historie a dědictví je zásadní.
Jak pokračuje kurdifikace Asýrie, promluví svět konečně a udělá něco dřív, než bude pozdě?
Zdroj v angličtině: ZDE
