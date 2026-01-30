Studie odhalila, že jablka v celé Evropě znečišťují „koktejly pesticidů“
30. 1. 2026
Organizace Pan Europe zjistila, že 85 % jablek obsahuje rezidua několika pesticidů, přičemž některá jablka vykazovala stopy až sedmi chemických látek.
Ekologické organizace bijí na poplach poté, co v jablkách prodávaných v celé Evropě objevily toxické „koktejly pesticidů“.
Pan Europe, koalice nevládních organizací bojujících proti používání pesticidů, nechala analyzovat chemické rezidua v asi 60 jablkách zakoupených ve 13 evropských zemích, včetně Francie, Španělska, Itálie a Polska.
Podle organizací obsahovalo 85 % vzorků několik reziduí pesticidů, přičemž některá jablka vykazovala stopy až sedmi různých chemikálií.
Pan Europe doporučila spotřebitelům, aby kupovali bio jablka nebo konvenčně pěstovaná jablka před konzumací oloupali.
V 71 % případů Pan Europe zjistila pesticidy zařazené mezi nejnebezpečnější v EU – takzvané „kandidáty na nahrazení“, které blok hodlá co nejdříve vyřadit.
Analýza také zjistila, že 64 % vzorků obsahovalo alespoň jednu per- a polyfluoroalkylovou látku, známou také jako Pfas nebo „věčné chemikálie“, které se vyskytují v celém životním prostředí a v každodenních výrobcích.
V EU jsou povoleny rezidua pesticidů pod určitými maximálními limity. Pan Europe však varovala před „koktejlovým efektem“, kdy jsou spotřebitelé vystaveni několika pesticidům současně v jednom produktu.
Martin Dermine, vysoký úředník koalice, kritizoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin za to, že hodnotí pesticidy jednotlivě, místo aby posuzoval riziko „vícenásobné expozice“ několika látkám. „V této zprávě ukazujeme, že 85 % jablek obsahuje více reziduí a nevíme, zda jsou bezpečná pro konzumaci,“ řekl a poukázal na možnou souvislost s rakovinou a neplodností.
Pokud by se stejná jablka prodávala jako zpracovaná dětská výživa, 93 % vzorků by bylo zakázáno, uvedla organizace Pan Europe, protože jejich rezidua pesticidů překračují přísnější limity stanovené pro děti do tří let. Pravidla EU jsou pro dětskou výživu přísnější, aby chránila raný vývoj.
Jablka patří mezi oblíbené ovoce Evropanů a jsou nejrozšířenější v EU, zejména v Polsku, Itálii a Francii. Patří také mezi nejvíce ošetřované druhy ovoce, přičemž pesticidy se používají zejména k boji proti strupovitosti jablek, hlavní plísňové hrozbě pro sady. Více než polovina z četných ročních ošetření prováděných na ovoci – v průměru asi 35 – je zaměřena na tuto chorobu.
Zdroj v angličtině ZDE
