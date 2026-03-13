Opravdu ještě někdo věří, že Trump chce zbrojení na obranu Evropy?
13. 3. 2026 / Boris Cvek
Vůbec se nedivím klidu premiéra Babiše, pokud jde o kritiku nízkých výdajů na obranu ze strany amerických představitelů. Dobře ví, že Trumpovi o žádnou obranu nejde. Jakmile jsou u moci jeho spojenci, promine jim cokoli. Trump požadavkem pěti procent HDP na obranu nechce chránit Evropu proti Putinovi, ale předat ji krajní pravici.
K čemu výdaje na obranu, když bude v Evropě u moci krajní pravice – třeba v Německu AfD? Už dlouho nedokáži pochopit, jak někdo může omílat Trumpovy požadavky na procento HDP na obranu, aniž by si to dal do souvislosti s jeho konsistentním postojem k Ukrajině a podpoře pro krajní pravici.
Babiš má pravdu, když sebejistě a v klidu vysvětluje, že Trumpovi naše výdaje vysvětlí. Takový Orbán se dokonce ani nemusí obtěžovat nějakým vysvětlováním toho, že povolal armádu proti Ukrajině a označuje tamní režim za zločinecký.
Z hlediska naivků věřících, že Trump chce bezpečnost Evropy proti Rusku, by tohle přece mělo být mnohem horším prohřeškem, ba zločinem. Ale vadí to Trumpovi? Naopak, Orbán je jeho nejbližší spojenec v EU. Pokud v Maďarsku dojde k volebním podvodu nebo puči, Trump Orbána podpoří – spolu s Putinem tvoří nerozborné spojenectví.
