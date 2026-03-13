Channel 4 News: Oslavy dne Al Quds v Teheránu
13. 3. 2026
Moderátor, Channel 4 News, 19 hodin, pátek 13. března 2026: Letecké útoky na Teherán, zatímco íránský prezident provokuje Trumpa a Netanjahua a účastní se shromáždění ke Dni Al-Quds na podporu Palestinců a proti Izraeli a Americe. Dobrý večer. Zatímco americký ministr obrany tvrdil, že íránští vůdci se krčí v podzemí jako krysy, íránský prezident, šéf bezpečnosti a ministr zahraničí vyšli do ulic Teheránu v otevřeném vzdoru a zúčastnili se každoročního shromáždění Quds s příznivci ajatolláha.
Zatímco obě strany vedou propagandistickou válku, ozbrojený konflikt pokračuje a přináší smrt a zkázu, s oběťmi na obou stranách i v Perském zálivu. Bývalý americký ministr obrany a ředitel CIA nám říká, že Trump nezvládl naplánovat, jak válku ukončit. Izrael zaútočil na infrastrukturu v Libanonu, kde bylo podle zpráv zabito dalších 20 lidí.
Zde jsou hlavní události 14. dne války. Silné výbuchy otřásly Teheránem v noci a dnes ráno, přičemž jeden úder zasáhl poblíž shromáždění Dne al-Quds vyjadřujícího solidaritu s Palestinci. Izrael uvedl, že se zaměřil na infrastrukturu režimu v hlavním městě. USA a Izrael však zasáhly i cíle po celé zemi. V Libanonu Izrael provedl další útoky na Bejrút a most na jihu a varoval vládu, že zničí infrastrukturu země, pokud nebude Hizballáh odzbrojen. V Sidonu, jednom z mnoha dalších míst zasažených po celém Libanonu, bylo zabito osm lidí.
Írán a Hizballáh však stále útočí zpět. Severní a střední Izrael zasáhlo více raket a střel, které zranily řadu lidí. V západním Iráku havarovalo americké tankovací letadlo, přičemž zahynulo všech šest členů posádky. V oblasti Erbilu zahynul francouzský voják při útoku íránského dronu na francouzskou kurdskou základnu. Drony také zaútočily na rafinérii. V Turecku zničila obrana NATO třetí balistickou raketu vystřelenou z Íránu. A v Perském zálivu zabily trosky zachycených íránských dronů dva lidi v Ománu a způsobily požár v Dubaji, zatímco Saúdská Arábie uvedla, že zničila drony směřující k diplomatické čtvrti v Rijádu. V posledních několika minutách Izrael oznámil, že zahájil rozsáhlejší útoky na Teherán. Jonathan Rugman přináší nejnovější informace o válce na Blízkém východě.
Reportér: V hlavních íránských městech se dnes ráno konaly projevy podpory režimu, který je sice oslabený, ale ještě není poražen. Je zde Den Al-Quds, každoroční protest proti Izraeli organizovaný vládou. Letos jsou demonstranti rozzlobenější než obvykle, protože nedaleko bombardují izraelské a americké stíhačky. Prezident Trump tvrdí, že íránské vedení bylo zničeno, přesto se někteří z těchto vůdců dnes skrývali na očích všech.
Toto je íránský nejvyšší soudce Gholam Hossein Mohseniyeji. V lednu nařídil, aby se s demonstranty nezacházelo shovívavě, přičemž se předpokládá, že byly zabity tisíce kritiků vlády. A toto je íránský prezident Masoud Pezeškian. Zdraví příznivce a pózuje na selfie uprostřed několika bodyguardů. PR trik režimu, který věří, že jeho přežití je rovnocenné vítězství. A po 14 dnech bombardování se nyní ve Washingtonu a Tel Avivu mluví o změně režimu mnohem méně.
"Problém s Trumpem je, že není dost inteligentní na to, aby pochopil, že Íránci jsou zralí, silní a odhodlaní. Čím větší tlak vyvíjí, tím silnější bude naše národní vůle."
Ve Washingtonu rozjel svůj vlastní příběh charakteristicky bojovný ministr obrany, který odsoudil jakýkoli náznak, že válka nejde podle plánu.
"Íránské vedení není na tom o nic lépe. Zoufalí a skrývající se, odešli do podzemí a krčí se strachy. To dělají krysy. Víme, že nový takzvaný ne tak nejvyšší vůdce je zraněn a pravděpodobně znetvořen."
Bylo zasaženo 15 000 cílů, řekl. Počet sestřelených íránských raket a dronů se podle něj snížil až o 95 %. A normální provoz v Hormuzském průlivu se zřejmě brzy obnoví.
"Jak svět vidí, v Hormuzském průlivu projevují naprostou zoufalost. Je to něco, s čím se potýkáme, s čím jsme se potýkali a nemusíme si s tím dělat starosti. Jdeme podle plánu porazit, zničit a vyřadit všechny jejich významné vojenské kapacity tempem, jaké svět dosud nezažil."
Takto ale dnes ráno vypadala panoráma Dubaje. Íránské útoky na arabské sousedy pokračují, což udržuje cenu ropy stále kolem 100 dolarů za barel. Rakety dopadají také na sever Izraele, kde byly zraněny desítky lidí. Amerika se snaží snížit cenu ropy dočasným zrušením sankcí na ruskou energii. To však pomohlo Vladimíru Putinovi financovat jeho válečný stroj a někteří evropští spojenci Washingtonu jsou rozzuřeni.
"Uvolnění sankcí nyní, z jakéhokoli důvodu, je špatné. Věříme, že je to nesprávný postup. Naše podpora Ukrajině bude pokračovat. Nenecháme se od toho odvést ani rozptýlit válkou s Íránem."
Zdá se však, že prezident Trump vsadil na své dědictví zde na Blízkém východě. Dnešní bombardování Íránu bylo Pentagonem popsáno jako dosud nejintenzivnější v operaci Epic Fury. Trump hovoří o své velké cti zabít to, co nazývá režimem pomatených šmejdů.
V sousedním Iráku byli dnes odpoledne zabiti dva členové íránské kurdské milice, když jejich pozici zasáhl íránský dron. A všech šest členů posádky amerického tankovacího letadla, které havarovalo nad Irákem, zahynulo, ačkoli americká armáda tvrdí, že incident nebyl způsoben nepřátelskou ani spřátelenou palbou. Z severního Iráku hlásí náš zahraniční korespondent Paraick O'Brian.
Reportér: Američané tvrdě útočí na milice podporované Íránem, jako například včera poblíž Mosulu. Jeden z deklarovaných cílů operace Epic Fury se nehodí jako bombastický název počítačové hry. Potrestat proxies v dané oblasti – to je asi nejbližší výstižný popis. Nejen svrhnout režim, ale také zničit jejich sítě v regionu.
V Iráku a iráckém Kurdistánu se však tento válečný cíl USA stále jeví jako velmi vzdálený. Za poslední dva dny došlo k téměř 50 útokům dronů a raket ze strany milicí. Americká protivzdušná obrana některé z nich sestřelila, jako například tento nad Erbílem. Včera se v západním Iráku zřítilo americké tankovací letadlo stejného typu, jaké vidíte zde. Byla potvrzena smrt šesti členů posádky na palubě. Další americké letadlo zapojené do incidentu přistálo bezpečně. Centrální velitelství USA uvedlo, že okolnosti se vyšetřují, ale že ztráta letadla nebyla způsobena ani nepřátelskou, ani spřátelenou palbou. Proíránská skupina v Iráku se však k sestřelení letadla přihlásila. To nebyly jediné západní vojenské ztráty včerejší války. Francouzský voják Arnaud Freon pomáhal podle francouzské armády s výcvikem iráckých ozbrojených sil v boji proti terorismu. Zahynul po nočním útoku na základnu Peshmerga jihozápadně od Erbilu. Dalších šest francouzských vojáků bylo zraněno.
Velitel: "Byl mimořádně kompetentní, vysoce efektivní. Je to klišé, ale je to pravda. Nejlepší jsou ti, kteří jdou první."
K útoku se přihlásila proíránská milice Assab al-Qaf a v následném prohlášení uvedla, že všechny francouzské zájmy v Iráku a v regionu jsou nyní terčem.
Dnes se v Bagdádu konají pohřby některých z desítek milicionářů podporovaných Íránem, kteří zahynuli při amerických útocích. Tyto skupiny spadají pod zastřešující organizaci Lidové mobilizační síly (PMF), tvořenou převážně šíitskými bojovníky, která vznikla v roce 2014 za účelem boje proti ISIS. Následně byla začleněna do iráckých státních bezpečnostních služeb, ačkoli některé frakce udržují úzké vazby s Íránem. To vše svědčí o složitosti tohoto konfliktu uvnitř Iráku, kde pro některé platí, že Bagdád vyplácí mzdy, ale Teherán rozhoduje.
Moderátor: Leon Panetta působil jako ministr obrany a ředitel CIA za prezidenta Obamy. Zeptal jsem se ho, zda si myslí, že administrativa promyslela, jak Írán v této válce využije Hormuzský průliv.
Leon Panetta: Plánovací proces, ať už prošla administrativa jakýmkoli plánovacím procesem, podcenil dopad, který by mohl nastat v souvislosti s narušením dodávek ropy. Měla to být zřejmý důsledek, který měli zvážit a na který se měli připravit.
Moderátor: A jak si myslíte, že mohou počítat s tím, zda Írán přestane, až oni přestanou?
Leon Panetta: V tuto chvíli si myslím, že to je skutečný otazník. Myslím, že režim dal jasně najevo, že nesouhlasí s žádným druhem rychlého příměří. Myslím, že problémem v tuto chvíli je, že Izrael pravděpodobně stále udržuje cíl a záměr změny režimu. Nemyslím si, že to je místo, kde se Spojené státy právě teď nacházejí. Prezident v podstatě řekl, že jsme v bodě, kdy tuto válku ukončíme. Z minulých válek jsme se měli poučit. Války, jak víme, obvykle začínají snadno, protože je tu obvykle jednoduchý cíl, o kterém se předpokládá, že by se dal dosáhnout docela snadno. Myslím tím, že jsme podcenili Vietcong v Severním Vietnamu. Podcenili jsme teroristy v Iráku. A když podceníte svého nepřítele, pravděpodobně uděláte vážné chyby, které válku prodlouží.
Moderátor: Vždyť jste také bývalý ředitel CIA. Je snadné uvědomit si, že prezident Trump a Peter Hegseth možná nepochopili všechny složitosti íránského režimu, ale dá se předpokládat, že v CIA jsou odborníci, kteří by říkali, že to není tak jednoduché. Proč si myslíte, že tyto hlasy nejsou slyšet? Nebo prostě nemluví?
Leon Panetta: No, to je dobrá otázka, protože si myslím, že není pochyb o tom, že analytici zpravodajských služeb velmi jasně dali najevo, že režim je pevně zakořeněný a že by bylo velmi obtížné vynutit jakoukoli změnu režimu. A co jsme se naučili dříve, a všechny příklady, o kterých jsem právě mluvil, ukazují, že změnu režimu nelze dosáhnout bombardováním. Pokud má ke změně režimu dojít, musí k ní dojít proto, že lidé v dané zemi se rozhodnou, že chtějí změnit svou vládu. Nyní máme mladšího vůdce, který byl vybrán. Režim je i nadále schopen zasahovat region zbraněmi. V této fázi hry má tedy režim zjevně určitou dynamiku.
Moderátor: Mohu se vás zeptat, co si myslíte o obavách, které vyjadřuje mnoho vysokých představitelů Demokratické strany ohledně vyhození dívčí školy do vzduchu na začátku války? Lidé se ptají, zda existuje vina, ne že by škola byla záměrně terčem útoku, ale že postoj administrativy a slova Petea Hegsetha, který říkal věci jako „nebudeme mít žádná hloupá pravidla nasazení“, mohly přispět k této katastrofě, při které bylo zabito tolik mladých dívek.
Leon Panetta: Je zřejmé, že zde došlo k omylu. Používali nesprávné zpravodajské informace. Usoudili, že se jedná o vojenský cíl, a bombardovali ho. A v důsledku toho bylo zabito několik mladých dívek. Prezident se za chybu při tomto útoku dosud neomluvil. A takový útok, upřímně řečeno, dává režimu větší impuls, pokud jde o íránský lid. Nemělo se to stát. Nemyslím si, že to bylo v žádném případě úmyslné. Jen si myslím, že to byla nedbalost.
Moderátor: Na závěr, víte, Spojené státy měly Powellovu doktrínu, což byl přístup k válce, který říkal, že do války se jde pouze tehdy, když víte, že můžete použít drtivou sílu a vyhrát. Existuje v Trumpově administrativě nějaký náznak takové doktríny?
Leon Panetta: Obávám se, že to byl problém, protože jako bývalý ministr obrany jsem vždy oceňoval přístup Colina Powella. A nejzávažnější odpovědností, kterou máte, je vyslat naše mladé muže a ženy do nebezpečí. A než to uděláte, musíte mít jasný cíl, musíte mít jasnou strategii a musíte mít jasný konečný plán. To v tomto případě nebylo. Myslím, že ze strany administrativy zaznělo příliš mnoho protichůdných zpráv, což mi napovídá, že tuto válku řádně nenaplánovali.
Moderátor: Americká média informují, že oddíl mariňáků a útočná loď námořnictva jsou na cestě na Blízký východ, zatímco ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že americké síly zabrání blokádě Hormuzského průlivu, a novinářům řekl, ať si s tím nedělají starosti. Více se dozvíme od naší americké redaktorky Anushky Astany. Anushko.
Reportérka: Zeptala jsem se na to Pentagonu. Řekli, že se nevyjadřují k budoucím operačním rozhodnutím, ale několik zdrojů sdělilo Wall Street Journal, že je na cestě více válečných lodí, což vyvolává otázku, jak dlouho to bude trvat. Donald Trump dnes ráno poskytl rozhovor Fox News, ve kterém řekl řadu věcí. V jednu chvíli řekl, že Amerika by mohla pokračovat donekonečna, kdyby chtěla. V jinou chvíli řekl, že za hodinu by USA mohly způsobit takovou škodu, že by se Írán jako národ už nikdy nezotavil. Řekl, že to nedělá proto, že je hodný. V jednu chvíli se ho moderátor Brian Kilmeade zeptal: „Kdy si myslíte, že to skončí?“ A Donald Trump odpověděl: „Až to ucítím v kostech.“ Ohledně Hormuzského průlivu navrhl, že by tam námořnictvo mohlo eskortovat lodě, ale neznělo to, že by to mělo být bezprostředně. A pak řekl tuto zajímavou věcx o Rusku. Poslechněte si to.
"Myslíte si, že Íránu Putin pomáhá?"
Trump: "Myslím, že mu možná trochu pomáhá. Jo, asi jo. A on si asi myslí, že my pomáháme Ukrajině, že?"
" A vy pomáháte, že?"
Trump: Jo, pomáháme jim. Oni to dělají a my to děláme. Jedna věc s Ukrajinou. Musí za všechno platit a platí přes NATO.
"Pomáhají nám taky s obranou proti dronům?"
Trump: "Ne, s obranou proti dronům pomoc nepotřebujeme."
Reportérka: Takže podívejte, na jedné straně Donald Trump říká, že si myslí, že Rusko pomáhá Íránu. Neznělo to, že by mu to nějak vadilo. Na druhou stranu, jak jste diskutovali, americké ministerstvo financí zmírňuje sankce na ruskou ropu.
Moderátor: A jaká byla reakce na tu zprávu o sankcích?
Reportérka: Myslím, že obrovská reakce po celé Evropě, ve Velké Británii mluvčí Keira Starmera řekl, že je to rozhodnutí USA, ale že bychom naléhali na partnery, aby nadále vyvíjeli tlak na Rusko. Německý kancléř řekl, že si myslíme, že je to špatné. Emmanuel Macron ve Francii říká, že Rusku by nemělo být poskytnuto žádné oddechnutí. Mark Carney v Kanadě s tím také souhlasí. Pokud jde o Vladimira Zelenského, prezidenta Ukrajiny, ten říká, že by to mohlo Rusku přinést 10 miliard dolarů. Je tedy proti tomu. Scott Bessent, ministr financí, zde uvedl, že je nešťastné, že z toho Rusko bude mít prospěch, ale domnívá se, že to přináší větší globální stabilitu a rozhodně to zmírnilo růst cen ropy. Ale jak jste slyšeli od Donalda Trumpa, ten se nezdá být příliš znepokojen rolí Ruska v celé této záležitosti.
Moderátor: Díky, Anushko. Nyní se ke mně z německého Bonnu připojuje Sergej Vachulenko, bývalý šéf strategie ruského Gazpromu, nyní senior fellow v Carnegie Russia Eurasia Centre. Jakou hodnotu má podle vás tato změna sankcí pro Rusko? Američané to bagatelizují, Evropané to naopak trochu zveličují.
Sergej Vachulenko: Myslím, že to nestojí za řeč. Myslím, že to jen legitimizuje to, co se děje, co se dělo tak jako tak. Takže když byl na ropném trhu přebytek, někteří kupci si mohli dovolit být vybíraví a zvolit něco jiného, zatímco kupci byli převážně Indie a Čína. A to byly jen různé rafinérie v těchto zemích. Jakmile na trhu nastal nedostatek, ten luxus skončil. Takže se snažili sehnat každou dodávku čerstvé ropy, jakou mohli. Takže to bylo jen takové marné spojení.
Moderátor: Ale cena stoupá. A verbální intervence a pokus uklidnit trh slovy. Cena stoupá, takže za to dostávají víc.
Sergej Vachulenko: Cena stoupá, ale opět to nemá nic společného s tím, že Donald Trump povoluje nebo nepovoluje nákup ruské ropy. Jde o to, že globální ceny ropy stoupají, asi o 20 dolarů za barel, ale také kvůli nedostatku se sleva na ruskou ropu snížila z 25 dolarů za barel na 15 dolarů za barel. Čistý efekt pro Rusko je tedy 30 dolarů za barel.
Moderátor: A co si myslíte, že to znamená ekonomicky? Pro Rusko, které právě oznámilo škrty ve výdajích, protože pravděpodobně utrácí tolik na zeď na Ukrajině.
Sergej Vachulenko: Ano, chystali se snížit výdaje a začít šetřit. A nebýt této války, museli by. Ale teď je matematika docela jednoduchá. Každý 10dolarový nárůst ceny ropy přináší společnosti Russia Inc. 2,8 miliardy dolarů měsíčně a ruskému státu 1,6 miliardy dolarů měsíčně. Pokud tedy cena ropy stoupne o 30 dolarů za měsíc, ruský stát vydělá asi 5 miliard měsíčně a ruské ropné společnosti něco kolem 3,5 miliardy, možná o něco více. A po dobu, jak dlouho to bude trvat, si budou tyto příjmy užívat.
Moderátor: Takže to má velkou hodnotu. Myslím tím, pokud to stále platí podle toho časového plánu, o kterém Trump mluvil na začátku, asi před měsícem. Jak dlouho zůstanou ceny ropy vysoké?
Sergej Vachulenko: No, přemýšlet o cenách ropy je upřímně řečeno nevděčná práce, ale pravděpodobně budou vyšší než před válkou. Pravděpodobně tam bude riziková prémie. A také se od té doby nashromáždilo poměrně značné množství ropy, a to od července loňského roku. A velká část z toho bude spotřebována v době, kdy bude uzavřen Perský záliv, a také bude muset být zastavena produkce v mnoha zemích Perského zálivu, protože dosáhnou maximální kapacity svých skladů. Takže část toho přebytku zmizí a to udrží ceny ropy vysoké. Je však těžké to odhadnout, stejně jako je těžké odhadnout, jaké škody vzniknou do konce války, jaké škody způsobí protiíránská koalice Íránu a jaké škody způsobí Írán svým sousedům v Perském zálivu jako odvetu.
Moderátor: A myslíte si, že Rusové to budou vnímat jako směr, kterým se Američané ubírají, nebo jen jako krátkodobé dopady války na Blízkém východě?
Sergej Vachulenko: Myslím, že v tomto smyslu považují Donalda Trumpa za extrémně oportunistického. Pan Dmitrij, vyslanec z druhé linie, kterého Putin využívá k jednání, byl ve Spojených státech, myslím včera nebo předvčírem, a rozhodně se snažil prezentovat Rusko jako zemi, která by mohla zmírnit problémy na ropném trhu a tak dále. A možná žádal o delší uvolnění sankcí. Ale myslím, že velmi dobře chápou, že jde pouze o obchodní záležitost. A v den, kdy válka skončí, se sankce vrátí. Na druhou stranu však -
Moderátor: Promiňte, že přerušuji. Jen jsem se vás chtěl zeptat, Evropa a Británie jsou jasně proti tomuto americkému kroku a říkají, že nemění žádné ze svých sankcí vůči Rusku. Jakou to má cenu? Záleží Rusku na tom, zda Evropa a Británie následují americký příklad?
Sergej Vachulenko: Evropa přestala nakupovat ruskou ropu a Británie na konci roku 2022, začátkem roku 2023, a neměla v úmyslu to měnit. Evropa nemá mechanismus sekundárních sankcí. Evropa nemůže ve skutečnosti nic udělat, aby zastavila Čínu, Indii nebo Turecko v nákupu ruské ropy, zatímco USA to teoreticky mohou – dobrá otázka, zda to dokážou v praxi. Uvalení těchto sankcí ze strany Evropy tedy moc nezměnilo. Uvolnění těchto sankcí ze strany Evropy by také moc nezměnilo. To, proti čemu je Evropa skutečně, je symbolické gesto, že protiruská, západní proukrajinská koalice by byla ochotna změnit svůj kurz.
* * *
Moderátor: Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyhlásil sbírku ve výši 300 milionů dolarů na podporu stovek tisíc vysídlených lidí v Libanonu. Guterres, který dnes přicestoval do Bejrútu na to, co popsal jako solidární návštěvu, uvedl, že tyto peníze poskytnou životně důležitou pomoc v příštích třech měsících. Libanonští představitelé uvádějí, že izraelské letecké údery dosud zabily 773 lidí, včetně 100 dětí. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová podává zprávu z Bejrútu.
Reportérka: Sleduji svět skrz vodopád, protože střepiny z včerejšího výbuchu zasáhly vodní nádrž na střeše kavárny. Naproti izraelskému cíli. Žádná stopa po milionech dolarů v hotovosti, které měl Hizballáh údajně v suterénu. Pravděpodobně se vypařily. Není čas čekat. Kousek odtud už začínají s opravami jiného cíle a okolních budov. Taková je nyní realita života v libanonském hlavním městě a příležitost pro firmu zabývající se výměnou čelních skel. Tato budova byla zasažena včera odpoledne. Je to další banka spojená s Hizballáhem. Rozdíl je však v tom, že se nenachází v předměstí Hizballáhu. Je přímo v centru Bejrútu. A lidé, s nimiž jsem mluvil, jsou rozzlobení. Ne tak na Izrael, ale na Hizballáh. Říkají, že to není naše válka, a přesto je naše hlavní město, naše země ničená.
Paní telefonuje o o škodách na jejich bytě naproti.
"A kde jste byli včera, když to udělali"
"Venku."
"Byli jste pryč?"
"Ano."
!A vaše rodina je v bezpečí?"
"Ano."
Reportérka: Je těžké uvěřit, že ulice, po které každý den chodíte, je nyní válečnou zónou.
Muž: "Cítím vztek. Ano. Na všechno. Jme naštvaní na Hizballáh. Není to naše válka. Není to vaše válka."
Reportérka: Bombardování je izraelská metoda, jak vyvinout tlak na libanonskou vládu, aby odzbrojila Hizballáh. Opoziční politici říkají, že je nejvyšší čas.
"Prakticky odzbrojit Hizballáh není nemožný úkol, protože Hizballáh potřebuje financování, potřebuje pašování přes hranice, potřebuje obcházet celní kontroly. Takže pokud budete řádně kontrolovat celnice, pokud budete řádně kontrolovat hranice, odříznete veškeré financování a budování kapacit. Poté, pokud libanonské ozbrojené síly vyrazí do terénu a začnou zabavovat zbraně a rozebírat infrastrukturu, viděli jsme již dříve příležitosti a případy, kdy to libanonské ozbrojené síly skutečně udělaly bez větších odvetných reakcí ze strany Hizballáhu."
Reportérka: Dnes se libanonský prezident setkal s generálním tajemníkem OSN. Ale jakou moc má vlastně každý z nich?
Guterres: Moje naléhavá výzva oběma stranám, Hizballáhu i Izraeli, zní: uzavřete příměří, zastavte válku a připravte půdu pro nalezení řešení, které by Libanonu umožnilo stát se nezávislou zemí, jejíž suverenita a územní celistvost budou respektovány.
Reportérka: Není to hejno ptáků, ale letáky, které dnes odpoledne shazoval Izrael nad centrální bejrútskou čtvrtí Hamra. Byla na nich maketa novin, které vychvalovaly velký úspěch v Gaze. Toho se lidé v jižním Libanonu obávají, kde Izrael přes noc zničil most přes řeku Litani. Civilní infrastrukturu postavenou libanonskou vládou. Izraelský ministr obrany řekl, že je to teprve začátek.
V poslední hodině promluvil vůdce Hizballáhu Naim Qasem v projevu k Dni Quds, tedy Dni Jeruzaléma, a nic z toho, co řekl, by libanonské vládě nepřineslo žádnou útěchu. Řekl, že se jedná o existenční bitvu a že bude dlouhá. Obvinil libanonskou vládu, že nedokázala ochránit suverenitu země. Samozřejmě by řekli, že to je Hizballáh, kdo porušuje suverenitu země tím, že získává veškerou tuto podporu od Íránu. Byl naprosto vzdorovitý. Řekl, že tato bitva bude pokračovat. A to znamená, že ani Izrael neustoupí. A tak nyní jsme svědky rostoucí fragmentace či rozkolu této země, kdy lidé, jako ten muž, kterého jsem právě potkala na ulici, obviňují Hizballáh z toho, co se děje, a libanonská vláda není schopna udržet situaci pod kontrolou.
