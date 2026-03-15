Krize na Blízkém východě: Izrael oznámil, že zahájil „rozsáhlé údery“ proti Íránu, Trump prohlásil, že USA „nejsou připraveny“ uzavřít dohodu o ukončení války
15. 3. 2026
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery od začátku války zabily 826 lidí, včetně 65 žen a 106 dětí. V prohlášení ministerstvo uvedlo, že mezi zabitými bylo 31 záchranářů. Místní zdravotnické úřady dnes ráno oznámily, že izraelský úder zabil 12 členů zdravotnického personálu v klinice v jižním městě Burj Qalaouiya.
Izraelské síly zabily v neděli během razie na okupovaném Západním břehu čtyři Palestince, včetně dvou dětí, podle palestinských zdravotnických úřadů. Matka a otec – ve věku 35 a 37 let – byli zastřeleni ve vesnici Tammun na Západním břehu spolu se dvěma ze svých dětí – ve věku 5 a 7 let
Nejméně 15 lidí zahynulo, když úder Izraele a USA zasáhl továrnu na ledničky v centrálním íránském městě Isfahán, uvedla polooficiální agentura Fars.
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že zahájily rozsáhlé údery v západním Íránu; americký prezident uvedl, že je „překvapen“, že Teherán zaútočil na země Perského zálivu
Íránské revoluční gardy (IRGC) vyhrožují, že „budou pronásledovat a zabijí“ Benjamina Netanjahua „za použití síly“
V příspěvku na Telegramu íránská agentura Mehr uvedla, že Íránské revoluční gardy (IRGC) se zapřísáhly zabít izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
IRGC údajně prohlásily, že „ho budou i nadále pronásledovat a zabijí ho silou“.
IRGC jsou významnou vojenskou, politickou a ekonomickou silou v Íránu, loajální k nejvyššímu vůdci země.
Zpravodajská agentura Tasnim, která je spojena s íránskou Revoluční gardou, uvedla, že při americko-izraelských útocích bylo poškozeno 153 zdravotnických zařízení po celé zemi.
Z lékařských univerzit utrpěla největší škody univerzita v Kermánšáhu na západě Íránu.
Při útocích bylo údajně zabito deset lidí – tři zaměstnanci a sedm členů veřejnosti.
Zranění způsobená údajnými íránskými raketovými útoky na Izrael
Objevují se zprávy o raketové a dronové aktivitě na území celého Izraele; sirény zazněly v severních městech i ve středních a jižních oblastech včetně Tel Avivu.
Izraelská armáda (IDF) dříve na platformě X uvedla, že zaznamenala odpálení íránských raket směrem na Izrael.
The Times of Israel uvádí, že od půlnoci bylo při sedmi samostatných íránských raketových útocích na Izrael zraněno pět lidí.
V příspěvku na Telegramu citovala íránská agentura Fars mluvčího pro školství, který uvedl, že „školní aktivity“ budou do konce března probíhat virtuálně, přičemž se v souvislosti s americko-izraelskou válkou bude situace ohledně znovuotevření škol průběžně vyhodnocovat.
Izraelský ministr zahraničí popřel zprávu v Semaforu, podle které Izraeli docházejí protiraketové střely k odrážení přilétajících íránských raketových útoků. Zde je výňatek z této zprávy Semaforu – která byla zveřejněna v sobotu:
Izrael údajně vstoupil do současné války již s nedostatkem protiraketových střel, které byly vystřeleny během loňského letního konfliktu s Íránem.
Izraelský systém protivzdušné obrany na dlouhé vzdálenosti je pod tlakem íránských útoků; CNN informovala, že Írán přidává ke svým raketám kazetovou munici, což může vyčerpání zásob ještě zhoršit.
USA si jsou nízké kapacity Izraele vědomy již několik měsíců, uvedl jeden americký úředník: „Je to něco, co jsme očekávali a předvídali.“
Tento úředník zdůraznil agentuře Semafor, že USA nemají podobně nízké zásoby vlastních protiletadlových střel.
The Times of Israel a Haaretz informují, že izraelská vláda v nočním telefonickém hlasování schválila převod 2,6 miliardy šekelů (826 milionů dolarů) ministerstvu obrany na urgentní nákup výzbroje a moderních zbraní.
Zpravodajská agentura Reuters uvádí, že izraelský ministr zahraničí Gideon Saar řekl, že vláda neplánuje v nejbližších dnech vést přímá jednání s Libanonem a že USA neinformovala o tom, že jí docházejí protiletadlové střely.
Izraelský deník Haaretz včera informoval, že se v nejbližších dnech očekávají přímá jednání mezi Izraelem a Libanonem. Semafor rovněž uvedl, že Izrael informoval Washington o kritickém nedostatku protiletadlových střel.
Izrael vydává evakuační rozkazy pro několik čtvrtí v Bejrútu
V příspěvku na X varoval mluvčí izraelské armády Avichay Adraee obyvatele několika čtvrtí v jižních předměstích Bejrútu, aby se „okamžitě“ evakuovali před izraelskými útoky.
Uvedl, že varování se týká zejména obyvatel čtvrtí Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Bourj el-Barajneh, Ghadir Perimeter a Shiyah.
„Obranná armáda nebude váhat zasáhnout kohokoli, kdo se nachází v blízkosti členů Hizballáhu, jejich zařízení nebo bojových prostředků. Vystavujete sebe i své životy nebezpečí – proto oblast okamžitě evakuujte,“ řekl Adraee.
Podle ministerstva zdravotnictví bylo v Libanonu při izraelských útocích zabito nejméně 826 lidí, včetně mnoha dětí. Ministerstvo uvádí, že bylo zabito 31 zdravotnických pracovníků. Stovky tisíc lidí byly nuceny opustit své domovy v důsledku rozsáhlých izraelských evakuačních rozkazů během ničivého izraelsko-amerického útoku na zemi.
Velká Británie „intenzivně zkoumá“, co může udělat pro znovuotevření Hormuzského průlivu, říká ministr energetiky
Ve Velké Británii ministr energetiky Ed Miliband uvedl, že vláda „intenzivně“ zkoumá, co může udělat pro znovuotevření Hormuzského průlivu, den poté, co Donald Trump prohlásil, že by Velká Británie měla vyslat válečné lodě, aby pomohla udržet otevřený tento nejdůležitější světový tranzitní bod pro ropu.
Miliband byl v pořadu Sunday Morning with Trevor Phillips na Sky News dotázán, zda Británie zvažuje vyslání minolovek nebo dronů na vyhledávání min do průlivu, kterým prochází asi pětina světové ropy.
Ministr energetiky řekl:
Jednáme s našimi spojenci. Existují různé způsoby, jak zajistit námořní dopravu. Intenzivně s našimi spojenci zkoumáme, co lze udělat, protože je velmi důležité, aby byl průliv znovu otevřen.
V rozhovoru pro BBC popsal znovuotevření průlivu jako „prioritu pro celý svět“ a uvedl, že „se zkoumají všechny možnosti, které mohou vést k jeho znovuotevření“.
Uvedl, že britská vláda je v kontaktu se spojenci – včetně USA – ohledně obnovení plavby průlivem na předválečnou úroveň.
Írán napadl lodě a údajně začal v průlivu klást miny, čímž jej fakticky uzavřel pro námořní dopravu, což vedlo k obrovskému nárůstu globálních cen ropy. V loňském roce proplulo průlivem každý den asi 20 milionů barelů ropy.
Nejvyšší vůdce je „v dobrém zdravotním stavu“ a „plně zvládá situaci“, říká ministr zahraničí
Íránský ministr zahraničí také uvedl, že nový nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí je „v dobrém zdravotním stavu“ a „plně zvládá situaci“.
Abbas Araghči uvedl, že vítá „jakoukoli regionální iniciativu, která povede ke spravedlivému ukončení války“, a dodal, že zatím není „na stole“ žádný konkrétní návrh.
Íránští představitelé přiznali, že Chameneí byl při izraelském útoku, který válku odstartoval, zraněn, tvrdí však, že zranění 56letého muže nejsou vážná.
Chameneí, který byl nedávno jmenován nástupcem svého otce ajatolláha Alího Chameneího, jenž zahynul při americko-izraelských útocích, se od převzetí moci neobjevil na veřejnosti, což podněcuje spekulace o jeho zdravotním stavu.
Jeho první veřejné prohlášení vysílala státní média 12. března – přečetl ho však moderátor, což spekulace jen podpořilo.
V včerejším rozhovoru pro NBC News americký prezident Donald Trump zpochybnil, zda je nový nejvyšší vůdce Íránu „vůbec naživu“. „Slyšel jsem, že není naživu, a pokud je, měl by pro svou zemi udělat něco velmi chytrého, a to se vzdát,“ dodal Trump.
Írán je připraven pomoci vyšetřovat útoky na civilní oblasti, říká ministr zahraničí
V rozhovoru pro web Al-Araby al-Jadeed íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že jeho země je připravena vytvořit výbor s dalšími zeměmi v regionu, aby vyšetřily, kdo stojí za útoky na civilní nebo obytné oblasti na Blízkém východě. Popřel, že by Írán takové oblasti cíleně napadal.
Araghchi uvedl, že diplomatické komunikační kanály s perskými zálivskými státy, včetně Kataru, Saúdské Arábie a Ománu, jsou otevřené.
V reakci na útoky USA a Izraele zahájil Írán raketové a dronové útoky v celé oblasti Perského zálivu, přičemž se zaměřil na to, co označuje za americké vojenské cíle – mnoho z těchto útoků však zasáhlo civilní infrastrukturu.
Země Perského zálivu jsou rozhořčeny tím, že byly vtaženy do války, konfliktu, kterému se diplomaticky snažily zabránit.
Byla zveřejněna jména šesti amerických vojáků, kteří zahynuli při čtvrtečním pádu vojenského tankovacího letadla nad Irákem.
Pentagon uvedl, že ztráta letounu KC-135 Stratotanker nebyla způsobena nepřátelskou ani spřátelenou palbou.
Centrální velitelství USA, které dohlíží na Blízký východ, uvedlo, že k havárii došlo ve čtvrtek v západním Iráku po blíže nespecifikovaném incidentu, do kterého byly zapojeny dva letouny v „spřáteleném vzdušném prostoru“. Druhý tanker zapojený do incidentu přistál bezpečně v Izraeli.
Touto havárií se počet amerických obětí v rámci operace Epic Fury zvýšil na nejméně 13 vojáků, přičemž dalších sedm zahynulo v boji. Podle informací Pentagonu z počátku tohoto týdne bylo zraněno asi 140 amerických vojáků, z toho osm vážně.
Donald Trump uvedl, že Spojené státy mohou provést další údery na klíčové íránské centrum vývozu ropy „jen tak pro zábavu“, čímž odmítl možnost rychlého mírového ujednání s Teheránem. Tvrdil, že americké údery „zcela zničily“ většinu ostrova Kharg.
Donald Trump vyjádřil překvapení nad tím, že se Írán zaměřil na spojence USA v Perském zálivu. V rozhovoru pro NBC News označil americký prezident tyto země za „skvělé“ a dodal, že „na ně bylo zbytečně stříleno“.
Země Perského zálivu čelily dalším útokům. Spojené arabské emiráty oznámily raketový útok v neděli ráno. V Bahrajnu zazněly sirény před očekávaným útokem. Ministerstvo obrany Saúdské Arábie uvedlo, že jeho systémy zachytily a zničily 10 dronů nad hlavním městem království Rijádem a jeho východní částí.
Podle zpráv byly po útoku dronů obnoveny operace nakládání ropy v klíčovém ropném centru ve Spojených arabských emirátech. O víkendu vypukl požár v přístavu ve Fudžajře, když trosky zachyceného íránského dronu zasáhly ropné zařízení.
Země zvažují Trumpovu výzvu, aby vyslaly lodě a připojily se k „společnému úsilí“ o znovuotevření Hormuzského průlivu. „Budeme v této věci úzce komunikovat s USA a po pečlivém zvážení učiníme rozhodnutí,“ uvedla v neděli kancelář jihokorejského prezidenta.
Nejméně 15 lidí zahynulo, když úder Izraele a USA zasáhl továrnu v centrálním íránském městě Isfahán, uvedla polooficiální agentura Fars. V továrně, která vyrábí topení a ledničky, byli v době úderu pracovníci, informovala agentura Fars.
Trump odmítl možnost rychlého mírového ujednání s Teheránem. „ Podmínky zatím nejsou dost dobré,“ řekl NBC a tvrdil, že íránský režim chce dohodu uzavřít.
Formule 1 zrušila kvůli válce Grand Prix v Bahrajnu a Saúdské Arábii, což podtrhuje narušení situace na Blízkém východě. Závody se měly konat 12. dubna v Bahrajnu a 19. dubna v Saúdské Arábii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovořil s novináři.
Podle agentury Reuters chce Ukrajina peníze a technologie jako protihodnotu za pomoc zemím Blízkého východu při obraně proti íránským kamikadze dronům, poté co Kyjev vyslal specialisty do čtyř zemí v regionu.
Zelenskyj uvedl, že každý tým vyslaný na Blízký východ se skládá z desítek lidí a bude schopen provést odborné posouzení a předvést, jak by měla obrana proti dronům fungovat.
USA se „několikrát“ obrátily s žádostí o pomoc, řekl Zelenskyj novinářům, ale není si „jistý“, zda bude s USA podepsána dohoda o dronech.
Jižní Korea zváží Trumpovu výzvu k vyslání lodí do Hormuzu
Zatímco Donald Trump tlačí na země, aby se připojily k „společnému úsilí“ o znovuotevření Hormuzského průlivu, Jižní Korea uvedla, že zváží jeho výzvu spojencům k vyslání válečných lodí.
„V této věci budeme úzce komunikovat s USA a po pečlivém zvážení učiníme rozhodnutí,“ uvedla v neděli kancelář jihokorejského prezidenta.
Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších vodních cest v globálním obchodu, je prakticky uzavřen od začátku války USA a Izraele proti Íránu. Ceny ropy prudce vzrostly v důsledku rostoucích obav o dodávky energie.
Trump, který tyto obavy o víkendu bagatelizoval, nicméně vyjádřil naději, že země – konkrétně Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea a Velká Británie – „vyslaly do oblasti lodě“, aby zajistily, že plavidla budou moci opět proplouvat Hormuzem.
Země, „které dostávají ropu přes Hormuzský průliv, se o tuto trasu musí postarat, a my jim pomůžeme – A TO HODNĚ!“, napsal americký prezident na sociálních sítích.
Vysoký japonský úředník však v neděli zpochybnil, zda Tokio do Hormuzu vyšle válečné lodě. „Považuji prahovou hodnotu za extrémně vysokou“, pokud jde o vyslání lodí japonského námořnictva do této oblasti podle stávajících japonských zákonů, řekl Takayuki Kobayashi, šéf pro politiku vládní Liberálně demokratické strany premiérky Sanae Takaichi, ve veřejnoprávní televizi NHK.
Írán podle izraelské armády vystřelil další rakety směrem na Izrael, který uvádí, že jeho obranné systémy jsou v provozu a snaží se je zachytit.
Mobilní telefony v napadených oblastech byly varovány, uvádí se, a lidé, kteří obdrželi oznámení, jsou vyzýváni, aby se uchýlili do chráněných prostorů, dokud nebude vydáno další oznámení.
Operace nakládání ropy byly údajně obnoveny v klíčovém centru pro skladování a obchod s ropou ve Spojených arabských emirátech po útoku dronů a požáru.
Provoz ve Fujairah byl obnoven, informovala agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Mezinárodní dodávky energie jsou v centru pozornosti, ceny ropy jsou na nejvyšší úrovni za poslední čtyři roky. Hormuzský průliv, kterým obvykle prochází asi pětina světové ropy, je od začátku války USA a Izraele proti Íránu prakticky uzavřen.
O víkendu vypukl požár v přístavu ve Fudžajře, který leží mimo průliv, když trosky zachyceného íránského dronu zasáhly ropné zařízení. Jedná se o klíčový vývozní bod, který podle agentury Reuters zpracovává kolem milionu barelů ropy Murban ze Spojených arabských emirátů denně – což odpovídá zhruba 1 % celosvětové poptávky.
Írán bez důkazů obviňuje „nepřítele“ z útoků na sousední země
Írán obvinil „nepřítele“ z toho, že používá napodobeniny dronů k útokům na sousední země a svalování odpovědnosti na Teherán, a to uprostřed intenzivního rozhořčení nad jeho odvetnými údery po celém Blízkém východě.
Toto obvinění vzneslo íránské společné vojenské velení bez důkazů v prohlášení, o kterém informovala státní média. Teherán často používá výraz „nepřítel“ jako odkaz na USA a Izrael.
Od té doby, co USA a Izrael před dvěma týdny zahájily válku proti Íránu, íránská armáda útočí raketami a drony po celém Blízkém východě – což rozzuřuje sousední státy.
Spojené arabské emiráty v neděli ráno oznámily raketový útok. V Bahrajnu zazněly sirény před očekávaným útokem. Ministerstvo obrany Saúdské Arábie uvedlo, že jeho systémy zachytily a zničily 10 dronů nad hlavním městem království Rijádem a jeho východní oblastí.
V nedělním prohlášení Írán bez důkazů tvrdil, že kopie jeho dronu Shahed-136, známého jako LUCAS, byly použity k zásahu „irelevantních cílů v regionálních státech“.
Izraelské síly zabily v neděli během razie na okupovaném Západním břehu čtyři Palestince, včetně dvou dětí, podle palestinských zdravotnických úřadů.
Matka a otec – ve věku 35 a 37 let – byli zastřeleni ve vesnici Tammun na Západním břehu spolu se dvěma ze svých dětí – ve věku 5 a 7 let – uvedly palestinské zdravotnické úřady s tím, že další dvě děti utrpěly zranění.
Organizace na ochranu lidských práv a zdravotníci konstatují, že izraelští osadníci na Západním břehu využívají omezení pohybu zavedená během války s Íránem k útokům na Palestince, přičemž vojenské zátarasy brání sanitkám v rychlém dosažení obětí.
Íránské revoluční gardy se zapřsáhly, že se zaměří na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, zatímco válka režimu s USA a Izraelem pokračuje.
„Budeme ho i nadále pronásledovat a zabijeme ho s plnou silou,“ uvedla Garda v neděli ve svém prohlášení na webových stránkách Sepah News.
Netanjahu a americký prezident Donald Trump zahájili před dvěma týdny konflikt s Íránem – s výzvou k ukončení současného režimu.
Ajatolláh Alí Chameneí, který vládl Íránu 37 let jako nejvyšší vůdce, byl zabit při americko-izraelském útoku na Teherán 28. února, v první den války s Íránem. Jeho nástupcem se stal Mojtaba Chameneí, jeho druhý syn.
Netanjahu vydal na začátku tohoto týdne skrytou výhrůžku. Na otázku, jaké kroky by Izrael mohl podniknout proti novému nejvyššímu vůdci Íránu a šéfovi Hizballáhu Naimu Qassemovi, odpověděl: „Na žádného z vůdců teroristické organizace bych neuzavřel životní pojištění.“
Frustrace z rostoucích cen pohonných hmot v celé velké části USA narůstá již několik dní, zatímco Donald Trump se snaží bagatelizovat obavy z prudkého nárůstu cen ropy.
Podle AAA dosáhla průměrná cena pohonných hmot v USA v sobotu téměř 3,68 dolaru za galon: o 75 centů více než před pouhým měsícem.
Americký prezident o víkendu prohlásil, že si nedělá starosti s dopadem vyšších cen u čerpacích stanic, zatímco se blíží listopadové volby do Kongresu. „Myslím, že klesnou níže, než byly předtím,“ řekl NBC News.
Prozatím však v USA – a ve velké části světa – zůstávají ceny výrazně vyšší než před pouhými několika týdny.
Spojené arabské emiráty reagují na íránské rakety a drony, uvedly v neděli ráno úřady a „slyšitelné zvuky“ připsaly zachycení těchto zbraní.
„Protiletecká obrana SAE v současné době reaguje na hrozby přilétajících raket a dronů z Íránu,“ uvedlo ministerstvo obrany země ve svém prohlášení.
V sobotu Írán vydal evakuační varování pro tři hlavní přístavy v SAE s tvrzením, že USA využily „přístavy, doky a úkryty“ v SAE k provedení útoků na ostrov Kharg, klíčové íránské centrum pro vývoz ropy.
Íránské útoky na země Perského zálivu jsou „téměř bezhlavé“, řekla dříve australské stanici ABC News ministryně SAE pro mezinárodní spolupráci Reem Al Hashimy.
