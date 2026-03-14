Tak ještě jednou: Měl Moravec toho Okamuru zvát?
14. 3. 2026 / Jan Čulík
Přiznám se, že úplně nesouhlasím s nejnovějším článkem Fabiana Golga o Moravcovi a Okamurovi. Potíž je, že média dost dobře nemohou ignorovat fašisty, jako je Okamura. Nemohla je ignorovat nikdy a už tuplem je nemohou ignorovat v dnešní době internetu a sociálních sítích, kdy si tam extremisté dokáží snadno vybudovat vlastní nerušený diskurs, prezentovaný statisícům stoupenců.
V takovém případě se pak stávají tzv. legacy media, tedy zastaralé sdělovací prostředky jako Česká televize (jejíž zkreslené proizraelské zpravodajství ji brutálně diskredituje) nakonec irelevantními.
Myslím, že jediným možným přístupem je lidi jako Okamura do legacy médií zvát, ale moderátor je musí rozhovorem naprosto rozdrtit, neustále musí poukazovat za pomoci faktů na to, že jejich postoje jsou nepřijatelné a extremistické. Tím se snad alespn částečně naruší ten bohorovný sebeuspokojený narativ extremistů šířených mimo tradiční média.
Takto to právě dělal v televizi BBC Jeremy Paxman. Do historie vstoupily ty rozhovory, kdy mu politik nechtěl odpovědět na otázku, a Paxman se ho na ni tvrdě ptal čtrnáctkrát. Proč nedělal Moravec toto?
Potíž je, že já se obávám, že Václav Moravec toho dost dobře nebyl schopen. Byl pro tyto darebáky příliš slušný, vlastně byl příliš slušný i pro ty nezajímavé establishmentové politiky a hosty, které neustále do svého pořadu zval.
Jak o jeho pořadu systematicky recenzně referoval každou neděli náš spolupracovník Boris Cvek, ty pořady byly nevýrazné, nešlo v nic většinou o nic než o irelevantní hašteření politiků, které bohužel Moravec nezvládal.
· Dozvěděli jste se z jeho pořadů někdy něco skutečně nového?
· Slyšeli jste tam někdy názor, argument nebo postoj, který jste předtím neznali?
· Objevila se tam někdy postava, o níž jste dosud neslyšeli?
· Změnili jste někdy po zhlédnutí pořadu názor na nějaké téma nebo politika?
· Měla tamní debata někdy reálný, přímý vliv na něco podstatného?Zároveň souhlasím s kritikou Moravcova pořadu od Pavla Velemana, který právem také poukazuje na to, že v jeho pořadu šlo o bezvýznamnou pěnu dní a nikdy se nemluvilo o zásadních sociálních problémech dne. Velemana asi těžko můžeme odmítnout jako levicového extremistu - je to sociální pracovník, který má přímé informace o velké částí českých občanů, na které český politický a mediální svět zdá se většinou kašle.
