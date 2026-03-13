Oligarchická podstata české politiky znovu potvrzena
13. 3. 2026
Někdo se diví, jak se mohli motoristé, naprosto bezvýznamná stranička o 15 lidech, dostat až do vlády. Jsou tak schopní? Tak inteligentní? Jsou jejich myšlenky tak ohromující?
Ale prd.
Prostě jim to někdo zaplatil.
A vzhledem k tomu, že chtějí kácet větrníky a ničit národní parky, je asi jasné kdo.
Někdo jiný zase dal miliony shluku dezolátů pod názvem Stačilo. Kdo to asi byl, že? Prachy chodí z Kremlu, píše Tomasz Peszynski.
A tak bychom mohli pokračovat.
Vážení přátelé, něco, co se vám nebude líbit. Ale jestli jste šili roušky nebo vyzbrojovali Ukrajinu, tak si budete muset zaplatit i vlastní politické strany. Ty demo strany nedaly tolik peněz na kampaň, protože je zkrátka nemají. Kdežto fašisti, populisti a bolševici mají zdroje takřka nekonečné.
Tak to je. A rozhodují peníze.
(Jo a už vidím, jak mi tady píšete, že jsou tam strany, jejichž lidé si toho hodně nakradli a že je šílenství dávat takovým lidem ještě vlastní peníze. No pak vám musím doporučit najít si mezi nimi stranu, která nekrade. Já tam nějakou vidím)
