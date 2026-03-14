Španělsko vyhrálo bitvu o diktátorovo sídlo
14. 3. 2026 / Fabiano Golgo
Španělská justice zasadila symbolickou ránu dědictví generála Francisca Franca, když pravomocně nařídila jeho rodině vrátit státu luxusní galicijské sídlo Pazo de Meirás. Tento rozsáhlý areál o rozloze šestnácti akrů sloužil diktátorovi jako letní rezidence od roku 1938, kdy mu byl darován během občanské války.
Soudkyně Marta Canales však ve svém čtyřsetstránkovém rozsudku konstatovala, že darování bylo neplatné, protože nemovitost nebyla určena Francovi jako soukromé osobě, nýbrž jako tehdejší hlavě státu. Celý následný proces převodu do osobního vlastnictví v roce 1941 pak soud označil za pouhou simulaci a podvod, za který rodina ve skutečnosti nikdy nezaplatila.
Pro potomky zesnulého diktátora to znamená nejen ztrátu klíčů od paláce, ale také konec přístupu k neuvěřitelnému bohatství, které se uvnitř skrývalo. Inventář čítající přes tisíc stran odhalil, že sídlo připomíná spíše muzeum než běžný domov.
Mezi stovkami cenností se našly vzácné sochy proroků ze 12. století ukradené z katedrály v Santiagu de Compostela, královské tapisérie, tisíce historických svazků z knihovny spisovatelky Emilie Pardo Bazán i osobní kuriozity, jako bylo zmenšené divadlo postavené pro Francovu dceru. Rodina musela palác opustit bez jakéhokoli finančního odškodnění za údržbu, protože podle soudu držela majetek v „dobré víře" pouze na papíře, zatímco ve skutečnosti šlo o neoprávněné užívání státního majetku.
Tento verdikt vyvolal vlnu nadšení mezi historiky a aktivisty v Galicii, kteří za navrácení paláce lidu bojovali desítky let. Zatímco rodina Franco mluví o „politickém cirkusu" a útoku na své soukromé vlastnictví, pro španělskou vládu jde o klíčový krok v procesu vyrovnávání se s temnou minulostí diktatury.
Pazo de Meirás by se nyní mělo proměnit v památník a vzdělávací centrum, které bude sloužit k připomínce historie a represí Francova režimu, namísto toho, aby sloužilo jako soukromá pokladnice jedné z nejkontroverznějších rodin v zemi.
