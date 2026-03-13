Studium odolných mikrobů naznačuje, že by se život mohl "stěhovat" mezi planetami
Studie publikovaná v PNAS Nexus se zaměřila na Deinococcus radiodurans, pouštní bakterii z vysoko umístěných pouští Chile, známou přežíváním extrémního chladu, sucha a intenzivního záření. Díky silné vnější skořápce a výjimečným schopnostem opravy DNA slouží mikrob jako realistická náhrada pro potenciální život, který by mohl existovat v drsném prostředí na Marsu nebo jiných planetách.
Aby tým simuloval podmínky nárazu asteroidu a násilného vyvrhnutí materiálu z Marsu, umístil bakterie mezi kovové desky a vystřelil na objekt projektil pomocí plynové zbraně. Náraz způsobil tlak 1 až 3 gigapascalů, zatímco projektil dosahoval rychlosti až asi 300 mil za hodinu, čímž napodoboval intenzivní mechanický šok, který kámen zažívá při odhození z povrchu planety.
Pro srovnání, tlak na dně Mariánského příkopu, nejhlubšího bodu oceánů Země, je přibližně jedna desetina gigapaskalu. Dokonce i nejnižší tlaky v experimentech Johns Hopkins překročily tento tlak více než desetkrát a posunuly hranice toho, co mnozí vědci dříve považovali za hranici toho, co jsou živé buňky schopny snést.
Po každém zásahu vědci zkontrolovali, kolik mikrobů přežilo, a zkoumali jejich genetický materiál na známky poškození a opravy. Bakterie se ukázala jako mimořádně odolná, přežila téměř všechny testy při přibližně 1,4 gigapascalu a asi 60 % při přibližně 2,4 gigapascalu. Při nižších tlacích buňky nevykazovaly viditelné strukturální poškození, zatímco při vyšších tlacích některé vykazovaly prasklé membrány a vnitřní poškození, ale přesto zahrnovaly přeživší.
Tým neustále zvyšoval rychlost nárazu ve snaze buňky přímo zničit, ale zjistil, že jsou mnohem odolnější, než se očekávalo. Naopak hardware použitý v testech nakonec selhal, ocelová konfigurace držící desky se rozpadla dříve, než mohla být zničena celá mikrobiální populace.
Předpokládá se, že úlomky vymrštěné nárazy asteroidů na Marsu zažívají široké spektrum tlaků, s typickými hodnotami kolem 5 gigapascalů a některé části jsou vystaveny ještě vyšším napětím. Nové výsledky ukazují, že testovací mikroorganismus dokáže snést téměř 3 gigapascaly, což je výrazně nad úrovněmi dříve považovanými za přežitelné a v rozmezí materiálu vyvrženého z povrchu Marsu.
Zjištění naznačují, že život může přežít rozsáhlé nárazy a vyvrhnutí, což otevírá dveře možnosti, že by se mikroorganismy mohly pohybovat mezi planetami. Práce také naznačuje, že život na samotné Zemi mohl vzniknout jinde ve sluneční soustavě, než sem dorazil na troskách dopadu.
Vyhlídka na cestování živého materiálu mezi planetárními tělesy má přímý dopad na politiky ochrany planet, které upravují vesmírné mise. Současné protokoly kladou přísná omezení na mise na světy považované za potenciálně obyvatelné, jako je Mars, aby se zabránilo jejich kontaminaci životem ze Země, a také na mise s návratem vzorků, aby se zabránilo nekontrolovanému doručení mimozemských organismů na Zemi.
Protože nová studie naznačuje, že mikroby by mohly přežít podmínky spojené s vyvržením z Marsu, autoři tvrdí, že materiály blízkých těles, včetně jeho dvou měsíců, mohou být také schopné nést životaschopný život. Phobos, který obíhá blízko Marsu, pravděpodobně přijme marťanský odpad s nižším vrcholovým tlakem než vyvržený materiál směřující na Zemi, což z něj činí obzvlášť důležitý cíl při zvažování rizik kontaminace.
Tým poznamenává, že tento širší pohled na podmínky nárazu, který lze přežít, může vyžadovat přehodnocení toho, jak se uplatňují pravidla ochrany planet, zejména u destinací, které jsou v současnosti méně omezené, ale přesto by mohly z Marsu získávat biologicky zajímavý materiál. Výsledky zdůrazňují potřebu opatrnosti při výběru planetárních cílů a navrhování architektur misí, které minimalizují nechtěný biologický přenos.
Do budoucna plánují výzkumníci testovat, zda opakované nárazové šoky vyvolají ještě odolnější bakteriální populace, nebo zda způsobí adaptivní změny, které zlepší přežití při extrémním mechanickém stresu. Také plánují rozšířit experimenty na další organismy, včetně hub, aby zjistili, zda je podobná odolnost běžná napříč různými větvemi života, nebo zda je to zvláštní rys jen několika extrémních mikrobů.
Zdroj v angličtině: ZDE
