I kdyby to Trumpův tým chtěl, vojenská služba by byla fiaskem
12. 3. 2026
Možnost povolat Američany do vojenské služby v Íránu může být „na stole“, ale nebude fungovat. Zde je důvod.
V neděli se moderátorka Fox News Maria Bartiromo zeptala tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové na možnost, že pozemní válka v Íránu by mohla vést k aktivaci branné povinnosti v USA.
„Matky se obávají, že budeme mít brannou povinnost a že jejich synové a dcery budou do této války zapojeni,“ pronesla Bartiromo. „Co chcete říci o plánech prezidenta ohledně pozemních vojsk?“
Leavittová ve své odpovědi konkrétně nezmínila brannou povinnost, ale opakovaně uvedla, že žádná možnost nebyla vyloučena. Lze předpokládat, že mezi tyto „možnosti“ patřila i branná povinnost, která byla předmětem otázky, soudí Edward Hasbrouck.
„Prezident Trump moudře nevylučuje žádné možnosti,“ řekla Leavittová. „V současné době to není součástí plánu, ale prezident moudře ponechává všechny možnosti otevřené.“
Leavittová ve svých komentářích zdůrazňuje, že i když je branná povinnost nepravděpodobná a nereálná, vojenští plánovači a politici trvají na tom, aby zůstala v jejich plánu „možností“ pro eskalaci vojenských akcí a hrozeb.
Selective Service System (SSS) má podle federálního zákona povinnost udržovat připravenost k aktivaci jednoho ze dvou typů branné povinnosti, kdykoli to nařídí Kongres a prezident. Teoreticky má SSS plány buď na všeobecnou brannou povinnost mladých mužů jako „kanonenfutru“, nebo na Health Care Personnel Delivery System (HCPDS) pro muže a ženy do 44 let v určitých zdravotnických profesích.
Ve skutečnosti by pokus o aktivaci kteréhokoli z těchto typů odvodu byl fiaskem. Seznam registrovaných osob pro obecný odvod je zcela neúplný a nepřesný. Odvodní komise, které by musely rozhodovat o životě a smrti těch, koho pošlou do války, prošly pouze povrchním školením. Mnohé odvodní komise nemají dostatečný počet členů a nebyly by schopny fungovat, takže by každý, kdo požádal o odklad nebo výjimku, vyvázl bez trestu, pokud by nebyla k dispozici žádná odvodní komise, která by o jeho žádosti rozhodla.
Mezitím byly navrhované předpisy pro HCPDS zveřejněny v roce 1989 a revidovány v roce 2009, ale nikdy nebyly dokončeny.
Aby mohla vláda stíhat odpůrce branné povinnosti, musí porotě prokázat mimo jakoukoli rozumnou pochybnost, že jakékoli porušení zákona o vojenské branné povinnosti bylo „vědomé a úmyslné“. Pokud branec ví, že nemá podepisovat žádné doporučené dopisy ani činit usvědčující veřejné prohlášení, může beztrestně ignorovat povolávací rozkazy, dokud mu nejsou doručeny osobně americkým maršálem nebo agentem FBI.Letos se SSS připravuje na největší změnu ve svém fungování od roku 1980. V reakci na prudký pokles dodržování povinnosti mužů ve věku 18–25 let registrovat se a hlásit všechny změny adresy na SSS, Kongres nařídil SSS, aby se pokusila registrovat potenciální brance „automaticky“ pomocí údajů získaných od jiných federálních agentur.
Dosud však nebyla zveřejněna žádná nezbytná pravidla ani oznámení týkající se „automatické“ registrace k odvodu a v letošním rozpočtu SSS nejsou na tento projekt vyčleněny žádné finanční prostředky. Většina informací, které by byly potřebné k identifikaci a lokalizaci všech potenciálních odvedenců, není v žádné současné federální databázi.
„Automatická“ registrace proto vytvoří seznam, který bude stejně nepřesný a neúplný jako současný systém „samoregistrace“. Seznam, který bude vytvořen, bude náchylný ke zneužití a zneužívání. Prosazování branné povinnosti se ukáže stejně nepraktické jako prosazování registrace.
Míra, do jaké je Kongres ochoten zajít, aby se pokusil zachránit neúspěšný systém Selective Service System, svědčí o významu, který váleční plánovači přikládají tvrzení, že jsou „připraveni“ na brannou povinnost – i když skutečná branná povinnost je a zůstane politicky i prakticky neproveditelná.
Jak za demokratické, tak za republikánské vlády vojenští plánovači z Pentagonu, SSS a jestřábích think tanků argumentovali, že průběžná příprava na brannou povinnost je nezbytná jako „záložní plán“ pro scénáře, jako je invaze Číny na pevninu USA nebo pozemní válka ve Střední Asii, které by okamžitě vyžadovaly dalších 100 000 „vojáků“ na posílení aktivních sil USA.
V této debatě o „nutnosti“ být připraven na brannou povinnost jde ve skutečnosti o to, zda by mělo být možné – a zda je žádoucí –, aby váleční plánovači uvažovali o válkách, jako jsou tyto, aniž by museli přemýšlet o tom, zda se najde dostatek Američanů, kteří se do nich dobrovolně zapojí.
Vnímaná nebo předstíraná dostupnost branné povinnosti jako „záložního řešení“ zvyšuje schopnost amerických válečných plánovačů a tvůrců politiky vyhrožovat nebo zavázat zemi k větším, delším, méně populárním válkám a rychlejší vojenské eskalaci. Dostupnost branné povinnosti také povzbuzuje prezidenta a vrchního velitele, aby byli rychlejší a méně uvážliví při využívání vojenských prostředků k řešení diplomatických sporů.
V situacích, jako je tato, slouží záložní branná povinnost jako součást arzenálu vojenské eskalace a hrozeb.
Trvání prezidenta Trumpa na tom, aby branná povinnost zůstala „na stole“ jako možnost, je nebezpečné, ale bohužel není nic nového. Její nebezpečnost ukazuje, proč je tak důležité udělat přesně to, co on nechce: odstranit brannou povinnost ze stolu jako možnost zrušením systému Selective Service.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse