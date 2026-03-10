Channel 4 News: "Dosud nejintenzivnější den bombardování"
10. 3. 2026
čas čtení 22 minut
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, úterý 10. března 2026, 19 hodin:
Slova míru, ale činy války. Zatímco Trump hovoří o brzkém ukončení války, bombardování je intenzivnější než kdy jindy a Írán varuje ropné tankery, aby se nepokoušely proplout Hormuzským průlivem.
Hegseth: "Dnešek bude opět naším nejintenzivnějším dnem útoků v Íránu. Nejvíce stíhaček, nejvíce bombardérů, nejvíce útoků."
Moderátor: Dobrý večer z Jeruzaléma. Trhy zřejmě věří Donaldu Trumpovi, že válka je téměř u konce a brzy skončí. Realita se však zdá být daleko, vzhledem k intenzivním bombardováním Íránu a Libanonu ze strany Ameriky a Izraele. Íránští vůdci prohlásili, že ukončení války je nyní v jejich rukou, a varovali ropné tankery, aby se nepokoušely proplout Hormuzským průlivem. Ačkoli cena ropy klesla a akciové trhy vzrostly díky Trumpovým tvrzením, přetrvávají hluboké obavy z ekonomického dopadu. V Británii varoval Úřad pro rozpočtovou odpovědnost před inflací o 1 % vyšší, než by byla bez těchto událostí.
Začněme s hlavními událostmi 11. dne konfliktu. Pro obyvatele Teheránu a nedalekého Karáje to byla bezesná noc. Zažili dosud nejintenzivnější bombardování, při kterém byly zasaženy obytné budovy a obě města se ponořila do tmy. Mezi dnešními cíli bylo podzemní výzkumné centrum na univerzitě Revoluční gardy na okraji Teheránu, letecká základna v Bandar Abbásu a letiště Kurman.
Izrael pokračoval v útocích na íránského spojence Hizballáh, zasáhl Bejrút a jižní a východní Libanon a vyzval obyvatele, aby opustili Tyros, Sidon a nejjižnější část země. V Libanonu bylo dosud vysídleno více než 667 000 lidí. Další íránské rakety a rakety Hizballáhu byly odpáleny na střední a severní Izrael a zranily několik lidí. V irácké provincii Kirkúk zabily letecké údery zaměřené na šíitské milice spojené s Íránem čtyři bojovníky. Írán pokračuje v útocích na Perský záliv. Íránský dron zasáhl mrakodrap v Bahrajnu a zabil jednu ženu. Rakety a drony byly zachyceny Kuvajtem, Katarem a Spojenými arabskými emiráty, kde vypukl požár v průmyslovém komplexu v Abú Dhabí, kde se nachází ropná rafinerie. Drony byly zachyceny také nad ropnou provincií Saúdské Arábie. Naše americká redaktorka Anushka Astana informuje o tom, co podle ministra obrany Petea Hegsdetha bude dosud nejintenzivnějším dnem útoků na Írán.
Reportérka: Na obzoru Teheránu se v časných ranních hodinách rozzářily výbuchy americko-izraelských raket. Podle amerického ministra války se jedná o dosud nejintenzivnější den útoků.
Hegseth: Nejvíce stíhaček, nejvíce bombardérů, nejvíce útoků. Rozhodně vyhráváme s brutální účinností, totální vzdušnou převahou a neochvějnou vůlí dosáhnout cílů prezidenta.
Reportérka: Není však zcela jasné, jaké přesně jsou tyto cíle a jak dlouho bude trvat jejich dosažení.
Trump: "Jsme daleko před plánem. Bude to krátkodobá akce. Jsme daleko před naším původním časovým plánem. Krátkodobá. Krátkodobá."
Trump včera uklidnil nervózní trhy tvrzením, že válka je téměř u konce. Ale pak dodal toto:
Trump: "V mnoha ohledech jsme již zvítězili, ale nestačí to."
Těmto republikánům Trump dal najevo ochotu jít ještě dál. A na sociálních médiích ochotu udeřit ještě tvrději. Podle jeho příspěvku na Truth Social dvacetkrát tvrději, s varováním, že pokud zabrání přepravě ropy přes Hormuzský průliv, dopadne na ně smrt, oheň a zuřivost. Donald Trump vnesl do války nový tón.
Trump: Požehnejte tomu. Jaká je kvalita lodí? Vynikající, pane. Špičková.
Včera večer jsem žertoval o potopení 46 íránských lodí.
Řekl jsem: „Proč ty lodě prostě nezajmeme? Budeme je používat. Proč jsme je potopili?“ Odpověděli: „Je zábavnější je potopit. To je... Raději je potápí.“
Reportérka: Mezitím se zdá, že oficiální účet Bílého domu X to všechno bere jako videohru. rétorika se liší i od Trumpova prvního funkčního období. Jak tedy tuto změnu vnímá žena, která byla tehdy pověřena předáváním jeho válečných zpráv?Překvapilo vás něco z toho? Myslíte si, že existuje riziko, že to začíná být trochu bezohledné?
"Je zřejmé, že technologie, X, memy, to vše je zosobněním Donalda Trumpa. Je to marketér. Je to neortodoxní. Ale přesně takový je a neskrývá to.
Reportérka: Po briefingu pro senátory ve Výboru pro ozbrojené síly se republikáni zdrželi, ale demokraté měli co říct. Jak moc vás znepokojuje, jak dlouho to může trvat?
"Zdá se, že to nemá konce. Prezident říká, že je to téměř hotové. Ale ministerstvo obrany tvrdí, že to teprve začalo."
Máte obavy z toho, jak dlouho to bude trvat?
"Mám velké obavy z toho, jak dlouho to bude trvat. Neslyšíme žádné logické odhady, kdy to skončí."
"Určitě nepředložili své argumenty, tomu nevěřím. A proto musí vystoupit a mluvit o tom, co dělají, o čem je řeč a..."
"O narušení, které způsobují všem."
Reportérka: Narušení, jako je potenciální dopad této války na ceny ropy, které by se podle obav lidí mohly promítnout do cen benzínu a peněženek amerických řidičů. Majitel myčky Sam's Car Wash se obává toho, co by mohlo přijít.
"Určitě to ovlivní náš byznys, protože, jak víte, mytí auta je luxus. Takže pokud někdo utratí o něco víc za tankování, možná nebude chodit tak často na mytí auta."
Reportérka: Jeden zákazník říká, že ceny už stouply. A vy musíte jezdit autem, takže to pravděpodobně tvoří velkou část vašich výdajů.
"Musím jezdit autem. Je to nutnost. Je to moje práce. Moje měsíční výdaje stoupají, stejně jako všechno ostatní, což znamená méně peněz na jídlo."
Reportérka: Ale pro tohoto dvojnásobného voliče Trumpa je větší starostí než ceny porušení slibů.
"No, minule byla historie pro podniky velmi příznivá a on byl naprosto proti jakýmkoli válkám. Ale tentokrát rozpoutal válku, ve které se lidé navzájem zabíjejí. My máme rádi lidskost. Zabíjet někoho nebo dělat něco podobného je proti lidskosti."
Takže jste ho volil částečně proto, že slíbil, že už nebudou žádné války?
"Ano, tak to děláme."
Cítíte se zrazený?
"Ano, cítíme."
Reportérka: To, co se tomuto voliči, Hibbatovi, jeví jako zrada, se odehrává téměř 7 000 mil daleko, kde denní záběry ukazují lidské náklady války.
Zintenzivnění útoků proměnilo budovy v trosky a zvýšilo počet obětí, přičemž mnozí se stále ptají, jaký je konečný cíl Donalda Trumpa?
Podívejte, je zřejmé, že panuje zmatek ohledně toho, jak dlouho to může trvat. Caroline Levittová, tisková mluvčí prezidenta, hovořila v poslední hodině. Byla dotázána a zopakovala původní časový plán Donalda Trumpa, který počítal se čtyřmi až šesti týdny. Řekla, že jsou před tímto časovým plánem, ale že to neskončí, dokud nedosáhnou všech svých cílů. Byla dotázána, co prezident myslel, když řekl, že to skončí bezpodmínečnou kapitulací. Vysvětlila, že to neznamená, že se Íránci vzdají. Znamená to, že Amerika zajistí, aby již nepředstavovali hrozbu. Byla dotázána na informaci agentury Reuters, že bylo zraněno 150 amerických vojáků. Nepotvrdila to přesně, ale řekla, že je to přibližně správný odhad, a byla zjevně znepokojena cenami pohonných hmot, když řekla, že ceny benzínu na konci této situace rychle klesnou. Republikáni v to určitě doufají.
Moderátor: Pojďme se nyní podívat na Libanon, kde počet hlášených obětí izraelských útoků vzrostl na 570 a od začátku minulého týdne bylo téměř 700 000 lidí nuceno opustit své domovy. Mnozí se přestěhovali z nebezpečných oblastí na jihu země a jižních předměstích Bejrútu do údajně bezpečnějších čtvrtí hlavního města. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum strávila den s některými rodinami, které opustily své domovy.
Reportérka: Hosté v opuštěném hotelu. Cestovatelé, ale ne z vlastní vůle. Část rostoucí komunity vysídlených lidí v Libanonu, kteří hledají útočiště, kde se dá. Pětiletá Samar a devítiletý Yusuf žijí v jedné místnosti se svými rodiči Salam a Husseinem. Uprchli před izraelským bombardováním svého předměstí a s sebou si odnesli jen vzpomínky. Toto byly Husseinovy slavné dny, kdy hrál na housle v arabské televizi a doprovázel slavného zpěváka. Tehdy byl mladý, před všemi těmito problémy. Podařilo se vám vzít si s sebou housle?
"Ne, to nejde, protože střílejí rychle."
Museli jste prostě velmi rychle uprchnout.
"Rychle, nejdřív nezachráním svou rodinu. Nechám všechno a utíkám."
Reportérka: Museli si koupit matrace, deky a základní věci na vaření.
Žena: Nejprve jsme si mysleli, že umíráme, a po 50 minutách bombardovali poblíž našeho domu. Bombardovali znovu, když jsme sem dorazili. Moje děti byly vyděšené. Nedokážu popsat, jak moc se bály. Plakaly a my jsme se také báli. Nemáme nic. Odešli jsme tak, jak jsme byli, v pantoflích a děti bez ponožek.
Reportérka: Yusuf je trochu uzavřený. Chybí mu jeho kamarádi a hraní na iPadu. Samar je ale nezkrotná a všechny rozveseluje, i když rodina může jen hádat, jestli se někdy vrátí domů. Sousedé dobrovolníci pomáhají více než 100 vysídleným rodinám v tomto jednom hotelu, zatímco Izrael zesiluje bombardování.
Muž: Musí s tím přestat. Kvůli chamtivosti nebo nadvládě zabíjejí rodiny, zabíjejí děti. To není humánní. Nechte nás na pokoji. Vždycky jsme terčem. Vždycky nás napadají a když se bráníme, křičí, že je to naše vina. Ne, vždycky jste to začali vy. Prostě s tím přestaňte.
Reportérka: Vysoká škola pár kilometrů odtud byla obsazena dalšími vysídlenými rodinami. Nevládní organizace pomáhají, jak nejlépe mohou. Boty v okně. Mnozí zde uprchli z jižního Libanonu, který se Izraelci snaží proměnit v zónu volného palby, kde nezůstane žádný civilista.
"Poslali nám telefonní zprávy, abychom evakuovali dům, tak jsme odešli. Probudili jsme se. Malé děti a dospělí, nevěděli jsme, co si vzít, tak jsme odešli tak, jak jsme byli. Nasedli jsme do auta a poblíž nás dopadl úder, který zabil tři ženy. Zničili budovu. Třásli jsme se a děti křičely."
Reportérka: V celém Libanonu se lidé obávají, že tentokrát Izrael nepřestane, dokud nebude jeho nepřítel, Hizballáh, zcela zničen. Bez ohledu na životy civilistů, na ty, kteří nemají jinou možnost než riskovat smrt nebo uprchnout. Izraelci tvrdí, že jediným důvodem, proč to musí udělat, je to, že libanonská vláda nedokázala odzbrojit Hizballáh, což měla udělat v loňském roce. A zjevně to využívají k vyvíjení maximálního tlaku na vládu, která má velké potíže jednat. Nikdy předtím v historii Libanonu, a ta má dlouhou historii vysídlování, nebylo v tak krátkém čase vysídleno tolik lidí. 700 000 za méně než dva týdny. Normálně by v takové situaci země Perského zálivu poskytly velkou pomoc. Ale samozřejmě země Perského zálivu mají v současné době své vlastní problémy kvůli íránskému útoku. Evropská unie dnes poslala 45 tun pomoci, ale bude potřeba mnohem víc. A nikdo si nemyslí, že tato krize vysídlení už skončila.
Moderátor: To byla Lindsay Hilsum z Bejrútu. Před chvílí jsem hovořil s proíránským profesorem z Teheránské univerzity Fouadem Ezadim a zeptal jsem se ho, zda si myslí, že je to téměř u konce, nebo se to bude táhnout, a zda souhlasí s tím, že v Íránu panuje mezi mnoha lidmi zděšení z toho, že režim pokračuje v podobě Muqtaby Chameneiho.
Fouad Ezadi: Noví lidé u moci zajistí, aby se takovéto útoky neopakovaly každých pár měsíců.
Moderátor: Ale není jmenování ajatolláhova syna nejvyšším vůdcem v rozporu se všemi těmi myšlenkami nenávisti k dědičnému principu dynastie Pahlaví? Víte, jmenování jakéhosi Nepo ajatolláha se mi jeví jako velmi kontraintuitivní.
Fouad Ezadi: To je pravda. Souhlasím. Nemyslím si, že ho ta funkce zajímala. Byl zvolen proto, že lidé, kteří pro něj v tom shromáždění hlasovali, si uvědomili, že je jediným člověkem nebo jedním z mála lidí, kteří by v době války mohli v zemi dosáhnout konsensu. Myslím, že kdybychom nebyli ve válce, kdyby předchozí vůdce nebyl nelegálně zavražděn, byl by příštím vůdcem někdo jiný.
Moderátor: Naznačujete, že by mohl být jen dočasným náhradníkem v době války?
Fouad Ezadi: Ano, to by mohlo být. Dokud si neuvědomíte, že existuje obrovská populace, miliony lidí, kteří každou noc vycházejí do ulic a protestují proti Trumpovi a Netanjahuovi. Pokud budete ignorovat jejich vliv, budete, nemluvím o vás osobně, ale západní vlády zaplatí vysokou cenu za to, že se zapojí do této propagandy, že každý Íránec miluje Netanjahua. To nebude fungovat. Lidé ve Velké Británii Netanjahua nemilují. Lidé v Íránu ho milují ještě méně.
Moderátor: Nikdo netvrdí, že íránský lid Netanjahua miluje. Ale je také pravda, že mnoho z nich nemá rádo režim. To bylo zřejmé z nedávných protestů, které jsme viděli, kdy do ulic vyšly desítky tisíc lidí.
Fouad Ezadi: Jaké je procento lidí, které jste právě popsal? Nechci říkat méně než 1 %, protože to by bylo příliš. Jsou to lidé Pahlaviho, monarchisté. Pahlavi není populární muž.
Moderátor: Kromě zastavení války, co si myslíte, že je možné, pokud jde o toto vedení, tento režim, dosažení stability na Blízkém východě a vztah s Izraelem v budoucnosti, který zastaví tuto nekonečnou válku, ve které se stále vrací pro další?
Fouad Ezadi: Víte, pokud si myslíte, že můžete bombardovat Íránce, aby navázali vztahy s Izraelem, tak to se nestane. Izraelci okupují cizí území. Musí s tím něco udělat. To je jejich problém. Právě teď, zatímco mluvíme, probíhají bombardování. Právě teď.
Moderátor: Ano. Je to blízko vás?
Fouad Ezadi: Slyším to. Není to tak blízko, ale slyším to.
Moderátor: Potřebujete se přesunout, nebo můžete pokračovat?
Fouad Ezadi: Ano, zvykli jsme si na to. Můžete pokračovat.
Moderátor: Ptám se vás, zda se mezinárodní finanční trhy chovají, jako by věřily, že tato válka skončí poměrně rychle, během několika dní nebo týdnů. Jsou to jen přání?
Fouad Ezadi: Myslím, že ano. Myslím, že íránská vláda chce, aby jí byly uhrazeny všechny škody, které způsobily Spojené státy a Izrael. Hormuzský průliv tedy bude na nějakou dobu uzavřen, dokud nebude dosaženo nějakého ekonomického, finančního řešení. Dny, kdy si všichni užívali levnou ropu a Íránci trpěli pod sankcemi, jsou pryč. Nové vedení Íránu takový stav nepřijme.
Moderátor: Vzhledem k tomu, jak velké škody způsobují íránským vojenským zařízením, má Írán schopnost uzavřít tyto úžiny?
Fouad Ezadi: Myslím, že Írán má schopnost uzavřít úžiny alespoň na šest měsíců, pokud ne déle.
* * *
Moderátor: Pojďme si nyní promluvit s bývalým izraelským premiérem Naftalim Bennettem. Je lídrem pravicové strany Nová pravice a mužem, který má největší šanci vyzvat Benjamina Netanjahua v letošních volbách. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Pokud Američané tuto válku brzy ukončí, Trump říká, že je již zcela ukončena, bez změny režimu, bez úplné kapitulace, měl by Izrael také přestat
Naftali Bennett: Naším cílem bylo zrušit jaderný program a program balistických raket, a vzhledem k tomu, že toho bylo dosaženo, jsme spokojeni.
Moderátor: Ale není jasné, zda toho již bylo dosaženo, že? Witkoff řekl, že bylo způsobeno mnoho škod, ale mnoho jaderných zařízení zůstalo zachováno.
Naftali Bennett: Ano, budeme muset přesně zjistit, jak velké škody byly způsobeny. Naším cílem je odstranit tuto obrovskou hrozbu džihádistického, islamistického, teokratického režimu, který byl na cestě k získání jaderných zbraní. Doufám tedy, že je alespoň na dlouhou dobu zatlačíme zpět.
Moderátor: Změna režimu tak již nemusí být předpokladem pro mír.
Naftali Bennett: Změna režimu nikdy nebyla hlavním cílem. Byla to doufejme bonusová příležitost pro íránský lid, a ta příležitost stále existuje, ale rozhodnutí je na nich. Nemůžeme ovlivnit změnu režimu, pokud to neudělá íránský lid.
Moderátor: Vy a všichni ostatní hlavní politici v této zemi jste v této válce plně podporovali vládu, ale v posledních dnech jste také velmi kritizovali Benjamina Netanjahua a jeho stranu na domácí scéně. Obáváte se, že tuto válku využívá k tomu, aby byl znovu zvolen?
Naftali Bennett: Ne, jaderná zbraň by zabila příznivce i odpůrce Bibiho a všechny Izraelce. Není to tedy opravdu otázka politiky. A na domácí scéně, ano, jsem Netanjahuův hlavní soupeř. Doufám, že vyhrajeme a napravíme Izrael, ale jsou to dvě zcela odlišné otázky.
Moderátor: Dnes jste ho obvinil z drancování národa.
Naftali Bennett: Ano, to je na domácí scéně, protože máme obrovský problém s návrhem zákona Dodge a převodem peněz lidem, kteří neslouží v armádě. Ale to je skutečně domácí záležitost. Nejsem si jistý, zda to všechny vaše diváky velmi zajímá. A ano, jsem velmi kritický vůči Netanjahuovi v domácích otázkách, a proto ho hodlám nahradit.
Moderátor: Myslím, že naše diváky velmi zajímá, zda zůstane premiérem, vzhledem k celé jeho historii a problémům, které ho obklopují, a také k tomu, že je mezinárodně stíhán. Otázka zní: myslíte si, že je vhodnou osobou pro funkci izraelského premiéra?
Naftali Bennett: Myslím, že ho musím nahradit. Myslím, že před 30 lety, před 30 lety se stal premiérem. To je dlouhá doba. Má své zásluhy, udělal dobré věci, ale také některé méně dobré. Ale opět, obecně nemám rád, když se vydávám do zahraničí a kritizuji, že se jedná o domácí záležitost. A myslím si, že vnitřně musíme Izrael napravit, sjednotit Izrael zevnitř, abychom byli silní. Nicméně, pokud jde o íránskou otázku, už více než deset let kážu, že pokud chceme zastavit regionální teror, musíme udeřit na hlavu chobotnici teroru. A to je to, co Izrael dělá. A proto mezi námi není žádný rozdíl.
Moderátor: Ale není nyní pravděpodobné, že pokud budete muset přestat bez změny režimu, bez úplného zničení íránské armády, jak se o tom mluvilo v prvních dnech války, tato válka se vrátí příští rok, možná za rok, možná za dva roky. Pokud neuděláte větší kroky k nastolení míru v regionu, ocitnete se v cyklu neustálé války.
Naftali Bennett: Jak můžeme nastolit mír s Íránem? Oni nás chtějí zabít.
Moderátor: Právě jste slyšeli našeho íránského hosta hovořit o tom, že v zásadě jde stále o Gazu, Západní břeh a palestinský stát, což je něco, proti čemu jste se zavázali bojovat. Bez toho nemůžete v této oblasti dosáhnout míru, že?
Naftali Bennett: No tak. Írán nemá s palestinskou otázkou nic společného. Před 47 lety radikální ajatolláhovci a mulláhové převzali moc v krásné zemi Íránu, zavedli teokratickou ideologii, jejímž cílem je zničit Izrael a bojovat proti Americe. To nemá absolutně nic společného s Palestinci. Chtějí zničit židovský stát, bez ohledu na Palestince.
Moderátor: To ale neříkají a to teď neříkají ani jejich analytici. A to není důvod, proč pomáhali Hamásu, že?
Naftali Bennett: Musím vás opravit. Ajatolláh Chameneí, ten zesnulý, který byl před několika dny zabit, Bůh mu žehnej, mnohokrát řekl, že jeho životním cílem je zničit židovský stát. Nemělo to nic společného s Palestinci.
Moderátor: V tom s vámi musím nesouhlasit. Ale Naftali, moc vám děkuji, že jste se k nám dnes večer připojil.
Naftali Bennett: Mimochodem, to, co říkáte, je prostě nepřesné. Je to špatně. Nikdy tyto dvě věci nespojují. Nešlo o palestinskou otázku. Šlo o vytvoření islámské říše a zabíjení Izraelců. To s tím nemá nic společného. Zkontrolujte si fakta. Uvidíte, že mám pravdu.
Moderátor: Já je pouze cituji, ale moc vám děkuji za váš čas, Naftali Bennette.
308
Diskuse