Krize na Blízkém východě: Írán se vysmívá operaci USA, zatímco Trump označuje výběr nového nejvyššího vůdce za „velkou chybu“
9. 3. 2026
Íránský ministr zahraničí říká, že „Írán nechce ublížit obyčejným Američanům“; Trump kritizuje výběr Mojtaby Chameneího jako příštího nejvyššího vůdce
Írán tvrdí, že „nechce ublížit obyčejným Američanům“, a vysmívá se operaci USA
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi dříve prohlásil, že „Írán nechce ublížit obyčejným Američanům, kteří drtivou většinou hlasovali pro ukončení účasti v nákladných zahraničních válkách“.
Ve svém příspěvku na X dodal:
Vinu za rostoucí ceny benzínu, dražší hypotéky a propad 401(k) nesou jednoznačně Izrael a jeho loutky ve Washingtonu.
V předchozím příspěvku Araghchi dále kritizoval Spojené státy za destabilizaci cen ropy svými útoky na Teherán.
Americkou vojenskou kampaň označil za „Operaci Epochální chyba“ (namísto „Operace Epochálmní zuřivost“) a sdílel snímek obrazovky s globálními cenami ropy.
Víme, že USA kují pikle proti našim ropným a jaderným zařízením v naději, že tak zabrání obrovskému inflačnímu šoku. Írán je plně připraven.
Trump „uvažuje“ o převzetí Hormuzského průlivu
Donald Trump také řekl CBS News, že jeho administrativa „uvažuje“ o převzetí Hormuzského průlivu.
Průliv je jednou z nejdůležitějších energetických přepravních tras na světě, po které se přepravuje přibližně pětina globálních dodávek ropy.
Trump řekl CBS News, že Hormuzský průliv je otevřený, ale Bílý dům stále „uvažuje o jeho převzetí“ a mohl by udělat „hodně“.
Írán průliv nezavřel, ale pohrozil, že bude střílet na všechny americké nebo izraelské tankery, které se pokusí průlivem proplout.
Ruský prezident Vladimir Putin telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a sdělil mu své návrhy, jejichž cílem je rychlé urovnání války v Íránu, řekl novinářům poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov.
Trump říká, že válka s Íránem je „velmi kompletní“ a před plánovaným termínem
Donald Trump prohlásil, že válka proti Íránu „je velmi kompletní“ a že Washington pokročil „velmi daleko“ před svým původním odhadem války po dobu čtyř až pěti týdnů.
„Myslím, že válka je v podstatě velmi dokončená. Nemají námořnictvo, nemají komunikační prostředky, nemají letectvo,“ řekl americký prezident v rozhovoru pro CBS News.
Trump také řekl, že USA pokročily „velmi daleko“ před jeho původním odhadem délky války na 4–5 týdnů.
K novému nejvyššímu vůdci Íránu, Mojtabovi Chameneímu, Trump řekl CBS News:
Nemám pro něj žádný vzkaz. Vůbec žádný.
Trump uvedl, že má na mysli někoho, kdo by Chameneího nahradil, ale neupřesnil to.
Spojené království „dočasně“ stáhlo rodinné příslušníky zaměstnanců velvyslanectví ve Spojených arabských emirátech „jako preventivní opatření“.
V aktualizaci svých cestovních doporučení britské ministerstvo zahraničí uvedlo: „Vzhledem k současné bezpečnostní situaci jsme se jako preventivní opatření rozhodli dočasně stáhnout rodinné příslušníky zaměstnanců britského velvyslanectví ze Spojených arabských emirátů. Naše velvyslanectví v Abú Dhabí a Dubaji nadále fungují jako obvykle.“
Útok libanonské militantní skupiny Hizballáh, podporované Íránem, na Izrael raketami byl odvetou za zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, uvedl vysoký představitel této skupiny.
Vysoký představitel Hizballáhu Mohammed Raad v projevu uvedl, že skupina bude bránit svou existenci „bez ohledu na cenu“, informuje agentura Reuters.
Chameneí byl zabit při útocích USA a Izraele na Írán v první den jejich letecké války.
Útoky Hizballáhu na Izrael vedly Izrael k bombardování opěrných bodů Hizballáhu v Bejrútu a jižním Libanonu, což donutilo statisíce lidí opustit své domovy.
Síla a frekvence íránských raketových útoků se zvýší a jejich dosah se rozšíří, uvedl podle státních médií velitel leteckých sil Revolučních gard.
Od nynějška nebudou odpalovány žádné rakety s hlavicemi lehčími než jedna tuna, uvedl Majid Mousavi.
Britské stíhačky zachytily drony směřující k Jordánsku a Bahrajnu
Stíhačky RAF provedly v noci vojenskou akci na obranu Jordánska a Bahrajnu, oznámilo dříve britské ministerstvo obrany.
Stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letecký systém „na obranu Jordánska“ a zachytily dron směřující k Bahrajnu, uvedlo ministerstvo.
Velká Británie také zahájila obranné lety na podporu Spojených arabských emirátů, dodalo ministerstvo.
Uvedlo také, že na Kypr dorazily další vrtulníky Wildcat poté, co tamní britská letecká základna byla minulý týden zasažena útokem dronů.
Turecko předvolalo íránského velvyslance kvůli raketě, která vstoupila do jeho vzdušného prostoru
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyzval Teherán, aby se zdržel jakýchkoli akcí, které „vrhají stín na naše tisícileté sousedské a bratrské vztahy“, a uvedl, že Írán i přes „upřímná varování“ z Ankary pokračuje v „extrémně nesprávných a provokativních krocích“.
Balistická raketa byla odpálena z Íránu a vstoupila do tureckého vzdušného prostoru, než byla sestřelena NATO ve východním Středomoří. Některé trosky rakety dopadly na prázdné pole v Gaziantepu.
Počet obětí izraelských útoků na Libanon stoupl na 486, z toho je nejméně 83 dětí
Izraelské útoky na Libanon si vyžádaly 486 obětí, včetně desítek dětí, informovala dnes libanonská státní agentura s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.
Unicef, dětská agentura OSN, dnes uvedla, že při izraelských útocích na zemi bylo zabito „ohromující“ množství dětí, přičemž od 2. března bylo zabito nejméně 83 dětí – více než 10 denně – a 254 bylo zraněno.
Tyto údaje „jsou jasným důkazem toho, jakou daň si konflikt vybírá na dětech“, uvedla agentura. Ředitel UNICEF pro Blízký východ Edouard Beigbeder dříve pro Sky News uvedl:
Vzhledem k pokračujícím vojenským útokům po celé zemi jsou děti zabíjeny a zraněny v děsivém měřítku, rodiny ve strachu opouštějí své domovy a tisíce dětí nyní spí v chladných a přeplněných útulcích.
Od začátku izraelských útoků 2. března bylo navíc zraněno více než 1 300 lidí poté, co Hizballáh odpálil rakety na sever Izraele v reakci na opakované izraelské útoky a vraždu bývalého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího.
Od eskalace bojů minulý týden bylo v zemi vysídleno nejméně 600 000 lidí, což vyvolalo obavy z humanitární katastrofy v Libanonu. V dnešním prohlášení libanonský prezident Joseph Aoun neobvykle ostře a přímo kritizoval Hizballáh za to, že minulý týden raketovým útokem vyvolal obnovení izraelské ofenzívy.
V dnešním telefonickém rozhovoru s vysokými evropskými představiteli řekl, že Libanon je uvězněn mezi izraelským útokem, který „neprojevuje žádnou úctu k válečným zákonům“, a „ozbrojenou skupinou působící mimo zákon v Libanonu, která nebere ohled na zájmy Libanonu a životy jeho obyvatel“.
Trump označil výběr Mojtaby Chameneího za nejvyššího vůdce Íránu za „velkou chybu“
V dalších komentářích Donald Trump uvedl, že výběr Mojtaby Chameneího za příštího nejvyššího vůdce Íránu je „velkou chybou“.
Pro NBC News řekl:
Myslím, že udělali velkou chybu. Nevím, jestli to vydrží. Myslím, že udělali chybu.
Prezident USA již dříve uvedl, že syn zesnulého ajatolláha by byl „nepřijatelnou“ volbou (viz zde), a Izrael slíbil, že se zaměří na jakéhokoli nástupce (viz zde).
Trump také řekl, že je „příliš brzy mluvit“ o zabavení íránské ropy, ale dodal, že „to nevylučuje“.
Mojtaba Chameneí se stal novým nejvyšším vůdcem Íránu po zavraždění svého otce Alího Chameneího. Fotografie: Anadolu/Getty Images
Ukrajina vyslala odborníky na drony, aby chránili americké základny v Jordánsku, říká Zelenskyj
Ukrajinský prezident uvedl, že minulý týden vyslal stíhací drony a operátory, aby chránili americké základny v Jordánsku, jedné z 11 zemí, které požádaly Kyjev o pomoc, když americko-izraelská válka proti Íránu pokračovala již desátým dnem.
Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru uvedl, že minulý týden reagoval na žádost USA o pomoc při obraně Jordánska, protože Ukrajina se snaží zlepšit vztahy se zeměmi Perského zálivu a Blízkého východu, které jsou terčem útoků ze strany Íránu.
Zelenskyj na sociálních sítích napsal, že „existuje 11 žádostí od zemí sousedících s Íránem, evropských států a USA“ a že některé z nich byly splněny „konkrétními rozhodnutími a specifickou podporou“.
Pomoc pro Jordánsko, kde USA udržují značnou přítomnost na letecké základně Muwaffaq Salti, byla požádána ve čtvrtek, řekl Zelenskyj deníku New York Times. Ukrajinský tým odletěl následující den.
Satelitní snímky naznačují, že radar používaný americkým protivzdušným systémem Thaad na základně v Jordánsku byl poškozen nebo dokonce vyřazen z provozu íránskými útoky, které zřejmě zasáhly několik cílů v regionu.
Orysia Lutsevych z think tanku Chatham House uvedla, že Ukrajina se „snaží ukázat, že je přínosem, a to i pro USA a další spojence“, tím, že nabízí sdílení svých válečných zkušeností výměnou za pomoc a dobrou vůli.
Zelenskyj také uznává, že Írán a Rusko jsou přátelské země, a to navzdory zprávám USA, že Moskva sdílí informace o cílech s Teheránem. „Pokud Rusko pošle zpravodajské informace Íránu, Ukrajina pošle specialisty a stíhačky, aby bránily tyto základny a energetickou a vodní infrastrukturu,“ dodala Lutsevych.
Podle Kyjeva ukrajinský prezident během uplynulého týdne hovořil s představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Bahrajnu, Kataru a Jordánska. „Je velmi důležité koordinovat bezpečnost jak v Evropě, tak na Blízkém východě,“ řekl Zelenskyj po rozhovoru se saudským korunním princem Mohammedem bin Salmanem.
Ukrajina čelí téměř každonočním útokům rojů dronů Shahed-136 od září 2024. Tato technologie, původně navržená v Íránu, byla převedena do Ruska, což Moskvě umožnilo vyrábět je ve velkém množství.
Boj proti nim donutil Kyjev vyvinout nízkonákladové protivzdušné obranné schopnosti, aby zabránil průniku velkého počtu útočných letadel s delta křídly, s úspěšností zachycení přes 85 % nebo 90 %. V sobotu ráno ukrajinské letectvo oznámilo, že zastavilo 453 z 480 přilétajících dronů.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar uvedl, že „je jasné“, že Mojtaba Khamenei pokračuje v „velmi extremistické a šílené politice svého otce“, zavražděného ajatolláha Ali Khamenei.
Na otázku, zda je nový nejvyšší vůdce Íránu terčem Izraele, Sa'ar CNN zlověstně odpověděl:
No, budete si muset počkat a uvidíte.
Sa'ar popsal nově jmenovaného nejvyššího vůdce jako „tvrdého zastánce“, který je také „antiamerický“ a „anti-západní“, a prohlásil: „Již nyní lze vidět trhliny uvnitř jeho režimu.“
Je jasné, že v Teheránu stále rozhodují tvrdí zastánci. A upřímně řečeno, s těmito lidmi nelze nic vážného podniknout, pokud chcete vyřešit konflikt.
Trump „není spokojen“ s novým nejvyšším vůdcem Íránu
V rozhovoru pro New York Post Donald Trump řekl, že „není spokojen“ s tím, že Mojtaba Khamenei byl zvolen novým nejvyšším vůdcem Íránu.
Na otázku ohledně svých plánů s synem zesnulého ajatolláha Trump odpověděl vyhýbavě:
To vám neřeknu. To vám neřeknu. Nejsem s ním spokojen.
Toto prohlášení následovalo po otevřených výhrůžkách amerického prezidenta před volbou Chameneího, poté co Trump dal jasně najevo, že ho považuje za „nepřijatelnou“ volbu. V neděli řekl ABC News, že nový vůdce „nevydrží dlouho“, pokud „nezíská náš souhlas“.
Trump řekl Axios minulý týden, že „Chameneího syn je slaboch“ a že musí být zapojen do výběru nového nejvyššího vůdce „stejně jako Delcy [Rodriguez] ve Venezuele“.
Donald Trump v Oválné pracovně 3. března. Fotografie: Mark Schiefelbein/AP
- Turecké ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že balistická raketa vypálená z Íránu byla zachycena v tureckém vzdušném prostoru obrannými systémy NATO. Jedná se o druhý podobný incident za posledních pět dní.
- Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů potvrdilo, že dnes zachytilo 15 balistických raket, z nichž 12 zničilo, zatímco tři spadly do moře. Ministerstvo uvedlo, že zachytilo 18 dronů, z nichž 17 zachytilo, přičemž jeden havaroval na území Spojených arabských emirátů, jak dříve informovala BBC News.
- Katarská protivzdušná obrana v pondělí zachytila 17 balistických raket a šest dronů, uvedlo katarské ministerstvo obrany. Letecké útoky přišly z Íránu, uvedlo ministerstvo.
- Írán jmenoval Mojtabu Chameneího nástupcem svého zavražděného otce Alího Chameneího jako nejvyššího vůdce, což signalizuje, že tvrdá linie zůstává u moci.
- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí bagatelizoval pravděpodobnost příměří, dokud útoky budou pokračovat, informovala v pondělí íránská studentská zpravodajská síť a dodala, že Írán se bude i nadále bránit.
- Nové raketové a dronové útoky Izraele a Íránu se rozléhaly po celém Blízkém východě, když válka vstoupila do svého desátého dne. Izraelská armáda v pondělí oznámila, že zahájila „rozsáhlou vlnu útoků” v Teheránu, Isfahánu a jižním Íránu poté, co byl při leteckém útoku na střední Izrael zabit jeden muž. Izraelská armáda také v pondělí oznámila, že začala útočit na Al-Qard Al-Hassan, finanční organizaci sankcionovanou USA, kterou Izrael obvinil z financování íránem podporované Hizballáhu, v jižních předměstích Bejrutu.
- Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské síly zabily dva zdravotníky a dalších šest zranily při dvou samostatných leteckých útocích v pondělí, informuje státní agentura National News Agency.
- Organizace Human Rights Watch (HRW) v pondělí uvedla, že izraelská armáda nezákonně použila munici s bílým fosforem ve městě Yohmor v jižním Libanonu. Vysoce toxický bílý fosfor může být použit armádami k zakrytí operací a není uveden na seznamu chemických zbraní podle Úmluvy o chemických zbraních (CWC), ale jeho použití proti lidem v civilním prostředí je považováno za porušení Protokolu III Úmluvy o některých konvenčních zbraních (CCCW).
- Kypr se nezapojí do žádných vojenských operací souvisejících s íránským konfliktem, ale zaměří se na svou humanitární roli, uvedl v pondělí prezident Nikos Christodoulides. Kyperský ministr zahraničí zároveň uvedl, že po úderu dronů z minulého týdne existují „otázky“ ohledně budoucnosti britských vojenských základen na ostrově.
- Unicef, agentura OSN, odhaduje, že od začátku konfliktu bylo v Libanonu zabito nejméně 83 dětí a 254 jich bylo zraněno. Během této doby bylo ze svých domovů vysídleno odhadem 700 000 lidí, včetně přibližně 200 000 dětí.
- Obyvatelé Teheránu se stále vzpamatovávají z „apokalyptických“ scén, které se odehrály v jejich městě poté, co víkendové letecké údery na ropné sklady zaplnily oblohu černým kouřem a pokryly ulice sazemi. „Situace je tak děsivá, že se to dá těžko popsat,“ řekl jeden z obyvatel. „Kouř pokryl celé město. Mám silné potíže s dýcháním a pálí mě oči a krk, a mnoho dalších lidí cítí totéž. Lidé ale přesto musí chodit ven, protože nemají na výběr. Mnohá místa se dnes znovu otevřela, ale zase zavřela, protože je nemožné zůstat venku.“
- Lídři EU a Blízkého východu vedou rozhovory o tom, jak může Evropa lépe podpořit země nejvíce postižené americko-izraelskou válkou proti Íránu a jak ukončit tento konflikt. Předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedli, že pozvali lídry Blízkého východu k účasti na videokonferenci v pondělí.
- Válka způsobila prudký nárůst cen ropy a propad asijských akciových trhů. Globální ceny ropy poprvé od roku 2022 překročily 100 dolarů (74 liber) za barel, protože válka každý den stahuje z trhu 20 milionů barelů ropy.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů potvrdilo, že dnes zachytilo 15 balistických raket, z nichž 12 zničilo, zatímco tři spadly do moře.
Ministerstvo uvedlo, že zachytilo 18 dronů, z nichž 17 zachytilo, přičemž jeden havaroval na území Spojených arabských emirátů, jak dříve informovala BBC News.
Spojené arabské emiráty byly od začátku konfliktu terčem více než 1 400 útoků – včetně útoků řízenými a balistickými raketami a drony –, z nichž „drtivá většina byla zachycena a zneškodněna“ ozbrojenými silami země, uvedl Jamal Al Musharakh, velvyslanec Spojených arabských emirátů při OSN v Ženevě.
Uvedl, že „nevyprovokované útoky“ na civilní infrastrukturu, jako jsou odsolovací a energetické závody, jsou „nepřijatelné“. „Tyto útoky tragicky vyústily ve čtyři civilní oběti a 114 lehčích zranění,“ řekl velvyslanec.
Trump „ani zdaleka“ nerozhodl o vyslání vojsk do Íránu k zajištění jaderných zásob
V rozhovoru pro New York Post dnes Donald Trump uvedl, že je „daleko od“ rozhodnutí, zda vyslat americké vojáky do Íránu, aby zajistili zásoby vysoce obohaceného uranu.
„V této věci jsme ještě žádné rozhodnutí neučinili. Jsme od toho daleko,“ řekl Trump, když byl dotázán na zprávy o diskusích mezi Izraelem a Spojenými státy o možném vyslání speciálních jednotek do Isfahánu, aby zabavily a zajistily tento materiál.
Trump minulý měsíc bez důkazů prohlásil, že Teherán začíná obnovovat jaderný program, který podle něj byl „zničen“ americkými údery v červnu loňského roku.
Írán popírá, že by usiloval o jaderný arzenál, a tvrdí, že obohacování uranu je určeno výhradně pro civilní účely.
