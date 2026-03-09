Syn Alího Chameneího Mojtaba byl zvolen novým nejvyšším vůdcem Íránu
9. 3. 2026
Tento krok by mohl vést k eskalaci války, protože Donald Trump již označil Mojtabu Chameneího za nepřijatelnou volbu.
Mojtaba Chameneí, druhý syn zesnulého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, byl podle íránských státních médií zvolen jeho nástupcem.
Členové duchovního orgánu odpovědného za výběr nejvyšší íránské autority oznámili toto rozhodnutí v neděli a vyzvali Íránce, aby se za něj postavili a zachovali národní jednotu.
Ve svém prohlášení zveřejněném státními médii shromáždění uvedlo, že Chameneí byl zvolen na základě „rozhodujícího hlasování“.
Orgán vyzval občany po celé zemi, „zejména elity a intelektuály ze seminářů a univerzit“, aby se zavázali k loajalitě vůči novému vedení a zachovali jednotu v kritickém okamžiku pro Írán.
Tento krok by mohl vést k dalšímu eskalaci války, vzhledem k tomu, že Donald Trump již uznal, že Mojtaba Chameneí je nejpravděpodobnějším nástupcem, a dal jasně najevo, že takový výsledek považuje za nepřijatelný.
Povýšení Mojtaby Chameneího znamená, že poprvé od islámské revoluce v roce 1979 přešlo nejvyšší vedení Íránu z otce na syna. Jedná se o vývoj, který pravděpodobně vyvolá debatu uvnitř Íránu o vzniku dynastického systému ve státě, který byl výslovně založen za účelem svržení dědičné vlády po šáhovi.
Ajatolláh Alí Chameneí, který vládl 37 let, byl zabit při americko-izraelském útoku na Teherán 28. února, v první den války s Íránem.
Trump v neděli řekl, že příští nejvyšší vůdce Íránu „nevydrží dlouho“, pokud Teherán nejprve nezíská jeho souhlas. Mojtaba Chameneího označil za „nepřijatelnou“ volbu.
Americký prezident odmítl možnost Chameneího vedení a trval na tom, že Washington by měl mít slovo v budoucí politické orientaci Íránu.
Dříve toho dne izraelská armáda v příspěvku na X v perštině uvedla, že bude i nadále pronásledovat každého nástupce Alího Chameneího a že bude pronásledovat každého, kdo se pokusí jmenovat jeho nástupce.
Pro mnoho analytiků je jmenování Mojtaby Chameneího symbolickým krokem, který má za cíl, aby režim i nadále působil silně a odhodlaně nepodlehnout západnímu tlaku.
Tento 56letý duchovní nikdy nezastával volenou funkci ani formálně neobsadil vysoký post v íránské vládě. Většinu svého života strávil v centru íránské moci, přičemž zůstal z velké části mimo pozornost veřejnosti.
Khamenei se narodil v roce 1969 v severovýchodním městě Mashhad a vyrůstal v politickém a duchovním světě, který vznikl po revoluci v roce 1979. Jako mladý muž studoval teologii na seminářích v Qomu a údajně se zúčastnil závěrečných fází íránsko-irácké války.
Na rozdíl od mnoha osobností íránského vedení se Chameneí nikdy neucházel o volenou funkci ani o významnou vládní roli. Místo toho se postupně stal vlivnou osobností v kanceláři svého otce, kde byl široce vnímán jako součást úzkého kruhu lidí, kteří měli přístup k nejvyššímu vůdci.
V průběhu let si vybudoval úzké vztahy s konzervativními duchovními a členy Islámské revoluční gardy (IRGC), což podle analytiků posílilo jeho postavení v rámci systému.
Jeho jméno se objevilo na veřejnosti během sporných prezidentských voleb v roce 2009, kdy ho reformní osobnosti obvinily z podpory bezpečnostních zásahů, které následovaly po masových protestech. Nikdy však veřejně nehovořil o otázce nástupnictví.
Pro své příznivce představuje Mojtaba Chameneího pokračování ideologické linie, kterou zavedl ajatolláh Ruholláh Chomejní a udržoval jeho otec. Pro kritiky vyvolává jeho vzestup nepříjemné otázky ohledně koncentrace moci – a možnosti dědičného vedení ve státě, který vznikl v revoluci proti monarchii.
K tomu dochází v době, kdy Írán pohrozil útokem na ropná zařízení v sousedních zemích poté, co Izrael zasáhl nejméně pět energetických zařízení v Teheránu a jeho okolí, čímž město zahalil černým kouřem a vyvolal obavy, že konflikt povede k významnému narušení světové ekonomiky.
„Pokud dokážete tolerovat cenu ropy přesahující 200 dolarů za barel, pokračujte v této hře,“ řekl v neděli mluvčí IRGC.
USA se snažily uklidnit trhy v době prudkého růstu cen ropy tím, že se zavázaly neútočit na íránskou energetickou infrastrukturu.
V neděli zasáhla Perský záliv nová vlna íránských útoků, přičemž Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn a Kuvajt hlásily útoky. Saúdská Arábie uvedla, že zachytila 15 dronů, zatímco útoky v Bahrajnu způsobily „materiální škody“ na důležité odsolovací stanici.
V neděli byly zabity dvě osoby a dalších 12 bylo zraněno poté, co projektil dopadl na obytnou čtvrť v Al-Kharj, městě v Saúdské Arábii, uvedla saúdská civilní obrana.
