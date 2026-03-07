28 civilních cílů, které bombardovaly USA a Izrael
7. 3. 2026
Íránský Boeing 747 BOMBARDOVÁN na letišti Mehrabad.
List of 28 civilian sites in Iran hit by US-Israeli strikes:— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 7, 2026
Schools, kindergartens and parks:
• Shajareh Tayyebeh primary school, Minab, 28 March, 165 killed.
• Sports Hall, Lamerd, Fars Province, 28 February, 18 killed.
• Narmak school, Tehran, 2 killed
• Kindergarten,… pic.twitter.com/b9zVnAMKQN
Izrael a Amerika nyní BOMBARDUJÍ civilní letadla.
🇮🇷 Iranian Boeing 747 BOMBED at Mehrabad Airport.— Jvnior (@Jvnior) March 7, 2026
Israel and America are now BOMBING passenger planes. pic.twitter.com/B4UdHoBG5G
Izraelský letecký útok, který se odehrál včera v noci v Jibsheetu v jižním Libanonu, zabil celou rodinu: Hassana Kamela Fahse, jeho ženu Iman Maki, jejich děti Mohammada a Batoul a Batoulina manžela. Izraelská okupace pokračuje v útocích na civilisty v Libanonu, které si vyžádaly více než 130 mrtvých a tisíce zraněných.
Během dvou let genocidy v Gaze byli zaměstnanci organizace Lékaři bez hranic svědky toho, jak izraelské síly systematicky útočily a ničily zdravotnická zařízení a zabíjely zdravotníky, včetně kolegů z MSF.
Israeli airstrike last night in Jibsheet, southern Lebanon, killed an entire family: Hassan Kamel Fahs, his wife Iman Maki, their children Mohammad and Batoul, and Batoul’s husband.— Quds News Network (@QudsNen) March 7, 2026
The Israeli occupation continues targeting civilians in Lebanon, resulting in more than 130… pic.twitter.com/YRquVc1FrK
„Pokud nepřestanou, Teherán se promění v Gazu“: Íránci popisují noc hrůzy. Lidé vyprávějí o panice během leteckých útoků na íránské hlavní město a mnozí z nich říkají, že se báli, že zemřou.
“Over two years of genocide in Gaza, Médecins Sans Frontières staff have seen how Israeli forces have systematically attacked and destroyed healthcare, and killed healthcare workers, including MSF colleagues.” https://t.co/WXRMuZwTPG— Kenneth Roth (@KenRoth) March 7, 2026
CNN oficiálně oznámila, že americká armáda je zodpovědná za útok na základní školu v Íránu, při kterém zahynulo VÍCE NEŽ 165 dětí.
"If they don’t stop, Tehran will turn into Gaza’: Iranians describe night of terror. People tell of scenes of panic during airstrikes on Iran’s capital, with several saying they feared they would die"https://t.co/zCNgf2bcBv— William Dalrymple (@DalrympleWill) March 7, 2026
„Šéf americké republikánské organizace CPAC tvrdí, že je lepší, že íránské školačky jsou mrtvé než kdyby byly „v burce“. Přední republikáni se zdají být lhostejní k bombardování dívčí školy v Íránu.“
MASSIVE BREAKING NEWS 🇺🇸🇮🇷:— Gerhardt vd Merwe (@mrjerrynottom) March 7, 2026
It is Offical CNN says the U.S. military is responsible for strike on the elementary school in Iran that killed OVER 165 children.
This is a war crime! pic.twitter.com/kbqRYHVcxl
Pod titulkem „Tvář války“ vatikánský deník zveřejnil fotografii hrobů180 íránských školaček (pravděpodobně) zabitých americkými silami v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.
"CPAC Head Says Iranian Schoolgirls Are Better Dead Than “in a Burqa”. Leading Republicans don’t seem to care about the bombing of a girls’ school in Iran."https://t.co/VpLnBmN55d— William Dalrymple (@DalrympleWill) March 7, 2026
Americko-izraelská letadla provádějí silné letecké údery na íránské hlavní město Teherán.
Under headline “The Face of War”, Vatican newspaper shows picture of coffins of 180 Iranian schoolgirls (probably) killed by United States forces in violation of international humanitarian law. pic.twitter.com/EGtdSKqolD— Austen Ivereigh (@austeni) March 7, 2026
Na vojenských základnách po celých Spojených státech se nachází více než 160 veřejných škol. Myslí si John Bolton, válečný zločinec a štváč, že jsou nyní všechny tyto školy legitimními vojenskými cíli? Že zahraniční nepřátelé mají právo zabíjet americké děti ve školách na amerických vojenských základnách?
Breaking | US-Israeli aircraft carry out heavy airstrikes on Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/ODGiGcuKkS— Quds News Network (@QudsNen) March 7, 2026
Izraelské úřady uzavřely všechny přechody do a z Gazy až do odvolání, pouze Karem Abu Salem byl v posledních dnech krátce otevřen, aby vpustil asi 150 nákladních vozidel s humanitární pomocí – což je mnohem méně, než potřebuje asi dva miliony Palestinců.
There are over 160 public schools situated on military bases across the United States. Does John Bolton, the warmongering war criminal, think these are all legitimate military targets now? That foreign enemies are justified in killing US kids in a school on a US military base? https://t.co/KNfL2wMobr— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 7, 2026
Israeli authorities have closed all crossings in and out of Gaza until further notice, with only Karem Abu Salem briefly opened in recent days to let in about 150 aid trucks — far below needs for some two million Palestinians.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 6, 2026
Al Jazeera’s Hind Al Khoudary reports. pic.twitter.com/IvLjjImkDf
