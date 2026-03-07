28 civilních cílů, které bombardovaly USA a Izrael

7. 3. 2026

Seznam 28 civilních cílů, bombardovaných Izraelem a Spojenými státy, (USA lžou: "Ne, civilní cíle nebombardujeme!")Íránský Boeing 747 BOMBARDOVÁN na letišti Mehrabad.

Izrael a Amerika nyní BOMBARDUJÍ civilní letadla.



Izraelský letecký útok, který se odehrál včera v noci v Jibsheetu v jižním Libanonu, zabil celou rodinu: Hassana Kamela Fahse, jeho ženu Iman Maki, jejich děti Mohammada a Batoul a Batoulina manžela. Izraelská okupace pokračuje v útocích na civilisty v Libanonu, které si vyžádaly více než 130 mrtvých a tisíce zraněných.

Během dvou let genocidy v Gaze byli zaměstnanci organizace Lékaři bez hranic svědky toho, jak izraelské síly systematicky útočily a ničily zdravotnická zařízení a zabíjely zdravotníky, včetně kolegů z MSF.„Pokud nepřestanou, Teherán se promění v Gazu“: Íránci popisují noc hrůzy. Lidé vyprávějí o panice během leteckých útoků na íránské hlavní město a mnozí z nich říkají, že se báli, že zemřou. CNN oficiálně oznámila, že americká armáda je zodpovědná za útok na základní školu v Íránu, při kterém zahynulo VÍCE NEŽ 165 dětí. „Šéf americké republikánské organizace CPAC tvrdí, že je lepší, že íránské školačky jsou mrtvé než kdyby byly „v burce“. Přední republikáni se zdají být lhostejní k bombardování dívčí školy v Íránu.“ Pod titulkem „Tvář války“ vatikánský deník zveřejnil fotografii hrobů180 íránských školaček (pravděpodobně) zabitých americkými silami v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Americko-izraelská letadla provádějí silné letecké údery na íránské hlavní město Teherán.Na vojenských základnách po celých Spojených státech se nachází více než 160 veřejných škol. Myslí si John Bolton, válečný zločinec a štváč, že jsou nyní všechny tyto školy legitimními vojenskými cíli? Že zahraniční nepřátelé mají právo zabíjet americké děti ve školách na amerických vojenských základnách? Izraelské úřady uzavřely všechny přechody do a z Gazy až do odvolání, pouze Karem Abu Salem byl v posledních dnech krátce otevřen, aby vpustil asi 150 nákladních vozidel s humanitární pomocí – což je mnohem méně, než potřebuje asi dva miliony Palestinců.

