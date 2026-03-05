Sam Altman přiznává, že OpenAI nemůže kontrolovat používání AI Pentagonem
5. 3. 2026
Prohlášení generálního ředitele přichází v době zvýšeného zájmu o používání této technologie americkou armádou a etických obav ze strany pracovníků v oblasti AI.
Generální ředitel OpenAI Sam Altman v úterý sdělil zaměstnancům, že jeho společnost nemá kontrolu nad tím, jak Pentagon využívá její produkty umělé inteligence v vojenských operacích. Altmanova tvrzení o nedostatečném vlivu OpenAI přicházejí v době zvýšeného zájmu o to, jak armáda využívá AI ve válce, a etických obav pracovníků v oblasti AI ohledně toho, jak bude jejich technologie nasazena.
„Nemáte právo činit operační rozhodnutí,“ řekl Altman zaměstnancům podle zpráv Bloomberg a CNBC.
„Možná si myslíte, že útok na Írán byl správný a invaze do Venezuely špatná. Nemáte právo se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Altman podle zpráv.
OpenAI bude spolupracovat s Pentagonem poté, co Anthropic opustil Trump kvůli etickým obavám společnosti.
Odvětví umělé inteligence se v posledních týdnech potýká s bouřlivými diskusemi a ostrými jednáními, protože Pentagon požaduje, aby společnosti zabývající se umělou inteligencí odstranily bezpečnostní zábrany ze svých modelů, aby bylo možné širší spektrum vojenských aplikací. Systémy využívající umělou inteligenci byly údajně již použity při operaci americké armády zaměřené na zadržení venezuelského vůdce Nicoláse Madura a při rozhodování o cílech ve válce proti Íránu.
Anthropic, konkurent OpenAI a výrobce chatbota Claude, minulý týden odmítl dohodu s Pentagonem kvůli obavám, že jeho model by mohl být použit pro domácí hromadné sledování nebo plně autonomní zbraně. Pete Hegseth, americký ministr obrany, prohlásil společnost za „riziko pro dodavatelský řetězec“, což je označení, které nebylo nikdy předtím použito proti americké společnosti a které by mohlo způsobit značné finanční škody, pokud by bylo formálně přijato.
Ve stejný den, kdy Hegseth vyhrožoval represivním opatřením proti Anthropic, Pentagon také oznámil dohodu s OpenAI, která měla zřejmě nahradit použití Claude ve vojenských aplikacích. Načasování dohody a obavy, že OpenAI souhlasila s překročením etických hranic, které Anthropic odmítla, vedly k veřejné i interní reakci zaměstnanců proti OpenAI.
Altman a OpenAI se od té doby snaží trvat na tom, že jejich technologie bude používána legálně, a snaží se omezit škody. Altman přiznal, že dohoda byla uzavřena ukvapeně a společnost díky ní vypadá „oportunisticky a nedbale“.
Generální ředitel Anthropic, Dario Amodei, ve středu v memorandu pro zaměstnance ostře kritizoval Altmana jako „lživého“ a obvinil ho z „diktátorského chválení Trumpa“, jak informoval The Information. „Ve skutečnosti jsme se drželi svých zásad s integritou, místo abychom s nimi spolupracovali na vytvoření ‚bezpečnostního divadla‘ ve prospěch zaměstnanců (což, jak vám naprosto přísahám, bylo podle [Pentagonu], Palantiru, našich politických poradců atd. doslova to, co všichni považovali za problém, který se snažíme vyřešit),“ napsal Amodei.
Zaměřil se také na Pentagon a Donalda Trumpa.
„Skutečným důvodem, proč nás [Pentagon] a Trumpova administrativa nemají rádi, je to, že jsme Trumpovi nepřispěli (zatímco OpenAI/Greg přispěli velkou částkou),“ napsal s odkazem na Grega Brockmana, prezidenta OpenAI, který spolu se svou ženou daroval Trumpovi 25 milionů dolarů.
