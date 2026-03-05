Zrušené lety a chaos v letecké dopravě způsobený válkou mezi USA/Izraelem a Íránem
Klausův poskok v pozici českého ministra zahraničí se místo péče o občany ztrapňoval ve sněmovně, zatímco jiné státy se staraly
5. 3. 2026
čas čtení 1 minuta
Sledovali jsme na vlastní oči onu parodii na evakuaci z Blízkého východu, píše na sociální síti Bedřich Fryč. Stručně - po přihlášení do DROZD a volání na krizovou linku Ministerstva zahraničí ČR, kde to zvedla zcela bezradná slečna, že nás má jen zapsat, se už nestalo vůbec nic.
Nám to nijak nevadilo, to je naše věc, že jedeme na výlet, ale kdo měl třeba děti, byl na tom hůř. Chudáci lidi, jako jedna dáma, která zrušila flexi letenku s tím, že pro ni letí vládní speciál. Kupovala si druhý den novou za násobek, a to byla ráda aspoň za Istanbul...
Nás dnes, podle původního plánu, jen o pár hodin později, "repatriují" Turci.
Jen ještě přikládám fotku z letiště v Maskatu (Bahrain). Takový servis čekal třeba na sousedy z Rakouska zhruba v době, kdy náš ministr zahraničí pózoval s Rudým právem. V tý jeho fotce ze sněmovny je holt asi tak všechno...
