Channel 4 News: USA torpédovaly íránskou loď u Srí Lanky. Mezinárodní právo je zrušeno
4. 3. 2026
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, středa 4. března 2026, 19 hodin:
Íránská válečná loď u pobřeží Srí Lanky byla torpédována americkou ponorkou, přičemž zahynula většina lidí na palubě. Írán se zaměřil na Irák, Turecko a státy Perského zálivu, zatímco válka se šíří po celém světě.
Hegseth: "Tento boj můžeme snadno vydržet tak dlouho, jak bude třeba. Jsou vyřízení a oni to vědí."
Dobrý večer z Tel Avivu. Srílanské námořnictvo našlo 32 přeživších z 180 členů posádky. Loď, jedna z nejnovějších íránských, však již byla potopena, což je další rána pro Teherán, ale možná i pro mezinárodní právo. Definice bezprostřední hrozby je rozšiřována nad rámec jakýchkoli norem. Pátý den války je každý den postižena stále větší část světa, a to vojensky, ekonomicky i geopoliticky. Každou hodinou také roste počet lidských obětí, které se hromadí v Íránu a Libanonu, zatímco Izrael rozšiřuje své vpády na jih v honbě za íránskými spojenci z Hizballáhu. Amerika popřela tvrzení, že její přesné zbraně docházejí, a prohlásila, že Írán může porazit i ve válce na vyčerpání. Katar odmítl íránská tvrzení, že se zaměřuje pouze na americký majetek. Jak dlouho mohou státy Perského zálivu pokračovat v odrážení íránských útoků? Zbývá jim jen doufat, že Izrael zvítězí?
Katarský mluvčí: Vítězství prostřednictvím vojenské operace je klam. Je to sen. Jediným způsobem, jak tento a jakýkoli jiný konflikt ukončit, je diplomacie.
Moderátor: Dnes večer vysíláme živě z Libanonu, iráckého Kurdistánu, Washingtonu a Downing Street
Začněme tedy dnes večer s klíčovými událostmi, které se dnes odehrály na Blízkém východě. Poprvé se konflikt rozšířil mimo Blízký východ poté, co americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u pobřeží Srí Lanky. Bombardování Teheránu pokračuje, což vedlo k odložení pohřbu ajatolláha. Útoky pokračovaly i mimo hlavní město. Pět lidí bylo zabito v provincii Isfahán a došlo k silnému útoku na vojenské kasárny v Bane. Při ofenzivě proti Hizballáhu v Libanonu byl zasažen hotel v Bejrútu a šest lidí bylo zabito v Baalbeku, zatímco izraelské síly pokračují v postupu dále na sever, včetně města Qayyam. Írán odpověděl novou vlnou raket namířených na Izrael. Zaměřil se také na největší americkou leteckou základnu na Blízkém východě, která se nachází v Kataru, a na cíle v Saúdské Arábii, Kuvajtu, Spojených arabských emirátů a kontejnerovou loď u pobřeží Ománu. Balistická raketa vystřelená z Íránu směrem k tureckému vzdušnému prostoru byla sestřelena NATO ve východním Středomoří a Irák uvedl, že zachytil dron na okraji bagdádského letiště. A na východ od Erbílu Írán zaútočil na zbraně opoziční skupiny v irácké poloautonomní kurdské oblasti. Podle zpráv se USA a Izrael snaží vyzbrojit Kurdy, aby vyvolali povstání v Íránu. Íránský prezident dnes večer apeloval na hlavy sousedních států a řekl, že agrese USA a Izraele mu nezanechala jinou možnost, než se bránit, zatímco íránští velitelé oznámili, že rozšiřují rozsah cílů. Je tu se mnou náš zahraniční korespondent Secunder Kermani.
Reportér: Krishnane, dnešní den byl opravdu ovládán zprávami o útoku americké ponorky na íránskou loď, která se nacházela asi 2 000 mil od Íránu v přímé linii. Tento konflikt se stále rozšiřuje a americké úřady tvrdí, že se bude ještě dále stupňovat. Izraelská armáda uvádí, že na Írán již shodila více než 5 000 bomb. Ať už je konečným cílem svržení režimu nebo jeho podrobení, vypadá to, že nás čeká ještě mnoho bojů. Íránská válečná loď v zaměřovači americké vojenské ponorky. Poté zasáhlo torpédo, které zabilo nejméně 80 lidí. Loď se nacházela u pobřeží Srí Lanky, jejíž síly se snažily zachránit přeživší. Americký ministr války, neomluvný a agresivní.
Hegseth: Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která se domnívala, že je v mezinárodních vodách v bezpečí. Místo toho byla potopena torpédem. Tichá smrt. První potopení nepřátelské lodi torpédem od druhé světové války. (Pozn. red. Hegseth lže. Vzpomeňte si na válku o Falklandy.)
Reportér: USA a Izrael také pokračují v útoky na Írán ze vzduchu. Zaměřují se na represivní režim v zemi. Ale podle zpráv bylo zabito přes 1 000 civilistů. Někteří v zemi stále doufají, že to vše povede k svobodě a demokracii. Zde je zlověstné znamení. Teheránská Věž svobody, zahalená kouřem. V Izraeli, v bytovém domě kousek od Tel Avivu, začínají odklízet škody. Domy byly včera zasaženy šrapnely, které zranily několik obyvatel. Íránské rakety občas stále prolomí izraelskou protivzdušnou obranu, ale v současné době se zdá, že počet raket vypálených na tuto zemi jasně klesá. Íránská vojenská kapacita je těžce zasažena. Pravděpodobně se také snaží šetřit zásoby, aby mohla bojovat co nejdéle. Írán útočí také na arabské státy Perského zálivu, opět s klesající silou, ale s větším globálním dopadem, narušuje klíčové ropné a plynárenské odvětví a navíc útočí na americké základny v regionu.
Tento graf ukazuje, kolik íránských raket bylo během konfliktu vypáleno na různé státy Perského zálivu. Izraelská média uvádějí, že během prvních dvou dnů bylo na zemi vypáleno 370 raket, přičemž jejich počet poté výrazně poklesl, ačkoli úřady nezveřejňují přesná čísla. Zdá se jasné, že Perský záliv je pro Írán v současné době minimálně stejně důležitým cílem jako Izrael, ne-li důležitějším. Mashine pracoval v íránském oddělení izraelské zpravodajské služby Mossad.
Podle mého názoru se Íránci rozhodli, že musí využít všech možných tlakových bodů na prezidenta Trumpa. Věří, že pokud cena ropy dosáhne 100 nebo 120 dolarů, mohlo by to ovlivnit jeho rozhodnutí. Myslím, že prostě nerozumí Američanům. A konkrétně prezidentu Trumpovi.
Myslíte si, že tato strategie bude fungovat?
Pro něj je tedy velmi důležité dosáhnout úspěchu, který může předvést. Není to, i když to není, změna režimu, ale něco velmi dramatického, co se stalo Íránu.
Írán bude doufat, že s pomocí svých dronů dokáže své nepřátele vyčerpat. Jak ukazuje toto propagandistické video, výroba jednoho dronu stojí jen desítky tisíc dolarů, ale jeho zachycení stojí nejméně půl milionu. Co dojde dřív? Íránská schopnost útočit, nebo schopnost vzdušné obrany Perského zálivu? Jako znamení nekompromisního postoje režimu se šíří zvěsti, že Mojtaba Chamenei, syn zesnulého nejvyššího vůdce a podobně tvrdý zastánce tvrdé linie, bude jeho nástupcem. Dnes sestřelila vzdušná obrana NATO íránskou balistickou raketu, která směřovala do tureckého vzdušného prostoru. Části další rakety dopadly na severovýchodní Sýrii, čímž se dosah tohoto konfliktu dále rozšiřuje.
Íránci se tedy zjevně také snaží oslovit státy Perského zálivu, ale funguje to?
Ano, to je pravda. Íránský prezident napsal na sociálních médiích zprávu adresovanou sousedním státům Perského zálivu, že... nemáme na mušce vás jako takové, ale americký majetek. No, nezdá se, že by to bylo přijato zvlášť dobře. Katarský premiér po telefonickém rozhovoru s íránským ministrem zahraničí tuto zprávu veřejně a velmi rozzlobeně odmítl. Jeden regionální diplomat, se kterým jsem hovořil, mi řekl, že íránské akce ve skutečnosti sjednotily arabský svět proti Íránu. Řekl mi, že si myslí, že íránská strategie bude spočívat v tom, že se budou snažit vyčkat, až Amerika ustoupí, a to tím, že budou válku prodlužovat, jak jen to půjde, a doufat, že domácí a mezinárodní tlak na prezidenta Trumpa ho donutí ji ukončit. Je to jakási variace strategie Talibanu, že oni mají hodinky, ale my máme čas.
Moderátor: Americký útok na íránskou válečnou loď se odehrál u pobřeží Srí Lanky, kde se úřady pokoušejí najít mrtvé. Úředníci v přístavním městě Gallehlásí, že zatím přišlo o život nejméně 80 lidí a počet obětí se pravděpodobně ještě zvýší. Naše korespondentka Amelia Jenn je v Galle a poslala nám tyto nejnovější informace.
Reportérka: Jsem před námořní základnou v přístavním městě Galle na jihu Srí Lanky, kam celý den přivážejí zraněné a mrtvé z moře. Viděli jsme několik velkých nákladních vozidel a aut, jak opouštějí areál a míří po silnici k nemocnici. Předpokládáme, a místní média to také hlásí, že vezou mrtvá těla. V poledne dorazila první loď s 32 zraněnými, kteří byli okamžitě převezeni do nemocnice, kde jsou ošetřováni. Později mluvčí srílanské námořní pěchoty řekl, že když dorazili k lodi, která vyslala nouzový signál v mezinárodních vodách, nic tam nebylo. Loď už byla potopená. Řekl, že na místě, kde se loď nacházela, byly ve vodě pouze skvrny oleje, lidé se drželi záchranných člunů a několik... Řekl, že srílanský náměstek ministra zahraničí později odpoledne uvedl, že nejméně 80 lidí přišlo o život. Stále neznáme přesný počet. Víme pouze, že na palubě bylo 180 lidí.
Modetrátor: Americký ministr obrany, nyní přezdívaný ministr války, oznámil potopení lodi na tiskové konferenci. Pete Hegseth popsal íránský režim jako ztracený a oslavil tichou smrt, která postihla osoby na palubě válečné lodi. Řekl, že USA vyhrávají válku proti Íránu a mohou bojovat tak dlouho, jak bude třeba, ale nechtěl se vyjádřit k tomu, jak dlouho to může trvat. Jediným omezením, řekl, je přání prezidenta Trumpa. Naše americká redaktorka Anushka Astana se k nám připojuje z Bílého domu. Anushko.
Reportérka: Právě teď jsme v Bílém domě měli briefing od Caroline Levittové, tiskové mluvčí Donalda Trumpa. A zněla opravdu frustrovaně. Útočila na členy médií před sebou a říkala, že o této válce informují nespravedlivě. Jedna věc, kterou odmítla, byla myšlenka, že cíl války není jasný. Řekla, že cíle jsou naprosto jasné. Jsou to zrušení raketového programu, zrušení jakýchkoli nadějí na jaderný program a decimace námořnictva. Do tohoto seznamu nezahrnula změnu režimu a řekla, že by to byl v podstatě šťastný výsledek, pokud by k tomu došlo, ale není to konečný cíl. Problémem samozřejmě je, že Donald Trump hned první den hovořil o svobodě pro íránský lid, když se obrátil na tuto zemi, a proto čelí této kritice. Kromě toho byla dotázána na evropské partnery. Včera v Bílém domě Donald Trump řekl, že chce zastavit veškerý obchod se Španělskem, a dnes ráno jsme slyšeli, jak na to reagoval španělský premiér, ale Caroline Levittová naznačila, že Španělsko nyní spolupracuje s americkou armádou a že vyslyšelo prezidentovo poselství. Myslím, že frustrace pramení z toho, že nemají pocit, že by to americká veřejnost přijala tak, jak by si přáli. Dnes americký ministr války prohlásil, že jeho země tento konflikt vyhrává rozhodujícím, drtivým a nemilosrdným způsobem. Mnohým také nahlas vyslovil to, co si mnozí jen tiše říkají. Írán si myslel, že jeho loď je v mezinárodních vodách v bezpečí, ale mezinárodní pravidla už zřejmě neplatí.
Hegseth: Naše pravidla boje jsou odvážná, přesná a navržena tak, aby uvolnila americkou sílu, nikoli ji omezovala. Nikdy to neměl být férový boj. Útočíme na ně, když jsou na dně, a přesně tak to má být.
Reportérka: Pete Hegseth řekl, že operace Epic Fury uvolnila dvojnásobnou vzdušnou sílu než v Iráku v roce 2003, ale bez budování národa. A přinesl na stůl další motiv.
Hegseth: Vůdce jednotky, která se pokusila zavraždit prezidenta Trumpa, byl dopaden a zabit. Írán se pokusil zabít prezidenta Trumpa a prezident Trump se směje naposled.
Reportérka: USA se domnívají, že Írán chtěl Trumpa zabít od roku 2020, kdy se rozhodl zavraždit svého nejvyššího generála Qasema Soleimaniho. Hegseth řekl, že pomsta za íránské spiknutí zmařené v roce 2024 není hlavním cílem tohoto vojenského konfliktu, ale příležitostí, kterou chtěli využít. To přispívá k matoucímu výkladu toho, proč právě teď, když se ministr zahraničí Marco Rubio snaží couvat poté, co dříve naznačil, že Izrael donutil Trumpa k tomuto kroku. Prezident se rozhodl jít po nich, sebrat jim rakety, sebrat jim námořnictvo, sebrat jim drony, sebrat jim schopnost vyrábět tyto věci, aby nikdy nemohli mít jaderné zbraně. Proto prezident učinil toto rozhodnutí. Ale když Rubio a Hegseth informovali vysoké zákonodárce, byli ohledně role Izraele výslovní. Informovali je, že existuje bezprostřední hrozba založená na myšlence, že Izrael stejně zaútočí. Myslím, že toto zdůvodnění mi připadá pravdivé.
Jen Gavito byla náměstkyní ministra zahraničí pro Írán, když byl prezidentem Joe Biden. Rozdíl spočívá v tom, že předchozí vlády se velmi snažily omezit premiéra Netanjahua, který, řekněme si to na rovinu, už 20 let směřuje k tomuto cíli z vlastních důvodů.
Jen Gavito: Samozřejmě by se to dalo napravit tím, že by se premiérovi Netanjahuovi dalo jasně najevo, že Spojené státy nejsou připraveny se do této mise zapojit.
Myslíte si, že by pak do toho nešel?
Jen Gavito: Myslím, že kdyby věřil, že se Spojené státy nezapojí, neměl by jinou možnost než ustoupit.
Reportérka: O těchto argumentech se právě teď diskutuje v Kongresu.
Schumer: Máme šanci říct dost. Donald Trumpovi a jeho vojenskému šílenství.
Reportérka: Demokraté a někteří republikáni se snaží Donalda Trumpa zastavit. Je však nepravděpodobné, že získají dostatečnou podporu, aby zpomalili válku, která již zuří.
Moderátor: Libanonský prezident vyzval USA, aby zasáhly a zastavily izraelské útoky v jeho zemi. Joseph Owen hovořil s americkým velvyslancem v Bejrútu v den, kdy při izraelských útocích zahynulo 20 lidí. Izrael varoval civilisty v jižním Libanonu, aby se evakuovali na sever od řeky Litani, a prohlásil, že kdokoli, kdo zůstane v blízkosti pozic Hizballáhu, bude považován za civilní cíl. velvyslancem USA v Bejrútu v den, kdy při izraelských útocích zahynulo 20 lidí. Izrael varoval civilisty v jižním Libanonu, aby se evakuovali na sever od řeky Litani, a prohlásil, že každý, kdo zůstane v blízkosti pozic Hizballáhu, ohrožuje svůj život. Libanonská armáda se po izraelském postupu přesunula na některé pohraniční pozice. Upozorňujeme, že tato zpráva od naší mezinárodní redaktorky Lindsay Hilsumové z Bejrútu obsahuje od začátku znepokojivé záběry.
Reportérka: Izrael zaútočil na hotel Comfort v časných ranních hodinách. Jedna osoba byla zabita. Některé zprávy uvádějí, že se jednalo o recepční. V hotelu pobývalo třináct vysídlených rodin. Jedná se o převážně křesťanskou oblast, kde byste nečekali, že najdete Hizballáh, ani o zřejmý cíl pro Izrael. Libanonské úřady však uvedly, že se v hotelu skrývali Íránci. Izraelci pátrají po velitelích íránské revoluční gardy v Libanonu. Řekli jim, že mají 24 hodin na to, aby odešli, ale nechtěli čekat tak dlouho. Izrael to považuje za příležitost, kterou si nesmí nechat ujít. V Bejrútu rychle začíná úklid. Mají v tom velkou praxi. Íránští důstojníci údajně přijeli do Libanonu, aby převzali kontrolu nad aktivitami Hizballáhu, a někteří z nich získali libanonské pasy. Majitelé hotelu však tvrdí, že Izrael se spletl v cíli.
Majitelka hotelu: Nejsme tak hloupí, abychom vzali někoho íránského, a všichni znají náš postoj k Hizballáhu. Nemáme je rádi. Nenávidíme je. Víme, že jsou to teroristé v této zemi, a víme, že nejsou Libanonci. Jsou to Íránci a víme, že pracují proti naší zemi.
Reportérka: Izrael dnes znovu bombardoval jižní předměstí Bejrútu v reakci na pokračující útoky Hizballáhu na Izrael, které byly zřejmě koordinovány s Íránem. Na rozdíl od jiných íránských zástupců v regionu se Hizballáh zapojil ihned po zabití nejvyššího vůdce v Teheránu.
Hizballáh je zdaleka ideologicky nejvíce spjatou nebo připoutanou entitou k Islámské republice. To neplatí pro Houthi, ani pro mnoho frakcí v Iráku. Ideologie, zejména pokud jde o vraždu nejvyššího vůdce, je tedy také něco, co nelze ignorovat a co bylo významným faktorem. Hizballáh by byl v existenčním ohrožení, pokud by Islámská republika skutečně zkolabovala.
Izraelské síly manévrují na hranicích, i když Hizballáh odsoudil libanonskou vládu, která prohlásila, že zatýká členy Strany Boží, kteří byli přistiženi při ostřelování Izraele. Ti, kteří prchají z jihu, si uvědomují nebezpečí, a to nejen nebezpečí útoku Izraele, ale i střetu Hizballáhu s jinými libanonskými frakcemi. Opět se spoléhají na pomoc. Opět jejich zemi ohrožuje nestabilita.
V poslední půlhodině vystoupil s veřejným prohlášením vůdce Hizballáhu Naim Hassam. Řekl, že to byl Izrael, kdo porušil příměří, které bylo dohodnuto v roce 2024. Od té doby, a vlastně je v tom, co říká, určitá pravda. Říká, že Izraelci porušují libanonskou suverenitu a že by se tím měla zabývat libanonská vláda. A tak to zůstalo na Hizballáhu, který podle něj z principu reaguje na izraelsko-americkou agresi. Tak to formuloval. Naznačil tedy, že budou pokračovat v ostřelování Izraele raketami přes hranici.
Nezmínil však, že Hizballáh je stále více rozdělený a že když se na začátku tohoto týdne rozhodli zahájit ostřelování poté, co Izrael zabil nejvyššího vůdce, neinformovali o tom všechny své politiky, poslance a podobně. Udrželi to v úzkém vojenském kruhu. A to proto, že mnoho politiků není nakloněno tomuto nárůstu útoků na Izrael. A to samozřejmě platí i pro libanonskou vládu, která to také neschvaluje.
Ale Naim Qasem nemá stejnou sílu a autonomii jako Nasrallah, bývalý vůdce, který byl zavražděn Izraelem a který měl skutečně svou vlastní sílu a svou vlastní základnu. Obecně se má za to, že Naim Qasem musí v zásadě plnit příkazy Íránu, že musí přijímat íránské rozkazy. A Íránci chtějí část izraelské palby přesunout do Libanonu a odklonit ji od Teheránu. To naznačuje, že je velmi nepravděpodobné, že by se situace na této frontě v Libanonu v nejbližších dnech uklidnila.
Moderátor: Nyní se k nám z New Yorku připojil nositel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz. Děkujeme vám, že jste se k nám připojil. Jak moc vás znepokojují globální dopady této války na světovou ekonomiku?
Joseph Stiglitz: Docela hodně. Trump hodil granát do světa, který už tak byl velmi zranitelný. V uplynulém roce narušil globální obchodní systém svými nevyzpytatelnými cly a obchodní politikou. A nyní máme k ostatním nejistotám ještě jednu další. Jsem tedy dost znepokojen.
Moderátor: A jaký podle vás může být dopad? Jaký?
Joseph Stiglitz: No, nejviditelnější dopad bude samozřejmě na ceny energií. Ale celková nejistota utlumí investice a zpomalí ekonomický růst. Jak se to projeví v Evropě, bude částečně záviset například na tom, do jaké míry se jim podaří lépe než během války na Ukrajině zmírnit dopad změn cen plynu a ropy na ceny elektřiny. Mnohé země, včetně Velké Británie, to nezvládly příliš dobře. Několik zemí, jako Španělsko a Portugalsko, to zvládlo. Doufám, že Evropa se poučila z minulosti a tentokrát zvládne nárůst cen plynu mnohem lépe než minule.
Moderátor: Když jsme spolu mluvili naposledy, diskutovali jsme o tom, jak se globální elitě daří velmi dobře, zatímco obyčejným lidem ne. Nezhorší to tuto situaci?
Joseph Stiglitz: Rozhodně ano. Například ve Spojených státech hovoříme o tom, že máme zhruba energetickou rovnováhu. Nejsme tak závislí na dovozu ropy, jako jsme byli dříve. Ale víme, že vysoké ceny energií způsobí, že naše ropné a plynárenské společnosti budou stále bohatší a bohatší, zatímco obyčejní Američané budou stále chudší a chudší. Tato válka tedy bude mít obrovské důsledky na rozdělení bohatství. Čelíme krizi dostupnosti. Tato válka tuto krizi ještě zdvojnásobí. Trump se během svého prvního roku ve funkci nezabýval něčím, co situaci ještě zhoršilo, a to cla a podobné problémy jinde ve světě.
Moderátor: Myslím, že se jedná spíše o politickou otázku, ale myslíte si, že válka, kterou on může považovat za úspěch, může odvrátit pozornost od jeho schopnosti řešit dostupnost?
Joseph Stiglitz: Ne, nemyslím si, že to Američanům odvede pozornost. První věc, se kterou se každý den potýkají, je krize dostupnosti. Tato válka byla válkou z vlastní vůle. Prezident nevysvětlil, proč do války vstoupil, nemá jasný plán na ukončení války, nemá jasné cíle a roste zklamání z toho, co se děje. Podle mého názoru Američané na jedné straně jasně uvidí náklady. Budou se ptát, jaké jsou výhody tohoto nevyzpytatelného chování na Blízkém východě?
Moderátor: Pokud se jedná o krátkou válku, která skončí za pár týdnů, budou mít tyto události nějaké trvalé ekonomické dopady?
Joseph Stiglitz: Ano, nějaké trvalé dopady tu budou. Spojené státy pošlapaly pravidla mezinárodního obchodu. Prostě je roztrhaly. To, co jsme viděli ve Venezuele a nyní na Blízkém východě, je opět porušení mezinárodních pravidel. Je velmi zajímavý rozdíl mezi tím, co udělal prezident Bush v roce 2003, a tím, co udělal prezident Trump dnes. V roce 2003 Bush šel do OSN a cítil povinnost předložit argumenty, že existují důvody pro útok na Irák.
Moderátor: Zatímco USA a Izrael plánují další fázi tohoto konfliktu, podle zpráv se snaží vyzbrojit a podpořit íránské kurdské skupiny podél íránsko-irácké hranice v naději, že se zapojí do pozemní operace a vynutí změnu režimu. Bílý dům to však kategoricky popřel. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien je dnes večer v Erbílu v severním Iráku. Paraicu.
Reportér: Krishi, během posledních několika hodin došlo k několika pokusům o útoky dronů na letiště tady v Erbílu. Důvodem, proč je Kurdistán v centru pozornosti, je myšlenka, která se zdá být stále populárnější u Donalda Trumpa, a to navzdory jejich popření vyslání ozbrojených jednotek do západního Íránu. Důvod, proč si myslíme, že o této myšlence uvažuje, je ten, že víme, že telefonoval s několika kurdskými vůdci a snažil se zjistit, jaké mají na tuto myšlenku názory. CNN a další média také informovaly, že CIA v posledních měsících pašovala zbraně do kurdských komunit v západním Íránu. Ale pojďme si tuto myšlenku rychle rozebrat. Co z toho budou mít Kurdové, je velká otázka. Kdyby se zapojili do takové pozemní ofenzívy v západním Íránu, bylo by to v podstatě vyhlášení války a přivedlo by to na Kurdy plnou sílu íránské armády, i kdyby jim byla poskytnuta izraelská a americká letecká podpora. Je také důležité říci, že mezi íránským obyvatelstvem podle mého názoru není zájem na tom, aby byla jejich země rozdělena podle etnických hranic. Nechtějí, aby se etnicita stala zbraní. To pro ně neznamená změnu režimu. Znamená to rozdělení národa. Z našeho pohledu musím říci, že samotná skutečnost, že se o tomto takzvaném plánu vůbec mluví v Bílém domě, naznačuje, že možná neexistuje žádný plán pro další fázi tohoto konfliktu.
