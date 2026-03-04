Válka Donalda Trumpa proti Íránu byla nevyhnutelná
4. 3. 2026
Dne 30. září 1985 šíitští ozbrojenci unesli čtyři sovětské diplomaty v západním Bejrútu. Zatímco sedm Američanů už bylo v Libanonu rukojmími, bylo to poprvé, co proíránské milice vzaly jako rukojmí Rusy. O měsíc později věznitelé propustili tři; Sověti našli tělo čtvrtého v poli jen pár dní po únosu.
Vymáhání hrubou silou
Aby zajistili propuštění svých diplomatů, Sověti neplatili výkupné, na rozdíl od prezidentů Ronalda Reagana, Baracka Obamy a Joea Bidena. Podle tehdejších tiskových zpráv po zabití prvního sovětského diplomata "KGB údajně unesla a zabila příbuzného nejmenovaného vůdce šíitské skupiny Hizballáh (Strana Boží). Části mužova těla, uvedly noviny, byly poté zaslány vůdci Hizballáhu s varováním, že pokud tři zbývající sovětští diplomaté nebudou okamžitě propuštěni, přijde o další příbuzné podobným způsobem. Byli rychle osvobozeni." Bylo to naposledy, co Hizballáh vzal nějakého Rusa jako rukojmí.
Idylická multikulturní ideologie
Při setkání s nelegálními režimy a jejich proxies je hrubá síla důležitější než diplomacie. Američané jsou hrdí na svou multikulturní povahu, ale univerzity, které vzdělávají elitu, a interpretace multikulturalismu ministerstvem zahraničí jsou růžové a pozitivní.
V podstatě jde o ocenění odlišností a objednání mojita v sushi baru. Politická korektnost a projekce snižují význam ideologií různých lidí.
Developeři nemovitostí mohou mezi sebou vyjednávat, protože sdílejí referenční rámce, touhu vydělávat peníze a rozumět pravidlům hry; náboženští fanatici jsou úplně jiná záležitost. Diplomacie nefunguje, pokud se všechny strany neshodnou na stejných pravidlech hry.
To je hlavní důvod, proč diplomacie selhává desítky let a napříč administrativami a proč íránské bezpečnostní složky a jejich proxies nadále cílí na Američany. Islámská republika vždy považovala diplomacii za asymetrickou strategii války, kterou svazuje Americe ruce, zatímco sleduje své vlastní jaderné cíle.
Dokonce i reformističtí politici to přiznali ve svých vnitřních debatách. Nejvyšší vůdce Alí Chameneí se nikdy nehodlal vzdát svého jaderného programu, protože by to znamenalo říci své základně, že jejich čtyřicetiletá oběť v hodnotě bilionů dolarů byla zbytečná.
Asymetrické diplomatické zapojení
Za takových okolností představovaly desetiletí angažovanosti strategickou nedbalost. Islámská republika vedla válku proti Spojeným státům více než čtyři desetiletí, s radostí požadovala "smrt Americe", brala rukojmí a podporovala teror a proxies.
V podstatě každý prezident od dob Jimmyho Cartera odkládal řešení až do chvíle, kdy byl íránský jaderný a balistický program značně pokročilý a válka se stala nevyhnutelnou.
Všichni upřednostňují politickou pohodu nad nutnostmi vedení a strategické obrany. Kritici mohou říct, že válka v této době nebyla nutná; že Trump možná mohl počkat měsíc nebo rok, ale to minulo podstatu. S každým dalším dnem íránská hrozba rostla. Co se nezměnilo, byla jejich touha zničit Ameriku.
Kdyby Carter nebo Reagan jednali, když Írán poprvé zaútočil na americké ambasády, unesl Američany v Bejrútu nebo bombardoval americké mírové jednotky, možná by zachránili stovky životů. V roce 1985 sovětští představitelé ukázali íránským proxies, co se stane, když se pustí do konfliktu s Rusy.
Ajatolláhové a jejich teroristé si tuto lekci osvojili.
Dnes je Trump učí totéž. Odstranění Chameneího a jeho širší rodiny přináší lekci, která byla dávno potřeba.
Pokud existuje nějaká Trumpova doktrína, měla by být tato: Vezměte nebo zavražděte Američana pro politické účely a to, co dnes potkalo Islámskou republiku, se zopakuje. Trocha odstrašení v úvodu může zabránit desetiletím konfliktů a sporné diplomacie v budoucnu. Takové pojetí by přineslo mír a ukončilo teror spíše než jakýkoli předchozí Trumpův projev při lobbování za Nobelovu cenu míru.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse