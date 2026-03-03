Trump a Írán: Válka se rozšiřuje a s ní i její důsledky
Válka v Íránu se dále stupňuje.
Tento týden začínáme smutnou zprávou: počet amerických vojáků zabitých v tomto konfliktu stoupl na čtyři poté, co podle CENTCOMu podlehl svým zraněním voják, který byl kriticky zraněn. Celkem je nyní 18 amerických vojáků uvedeno jako vážně zraněných, píše Ben Meiselas.
Ve stejnou dobu, kdy přišla tato zpráva, Donald Trump naznačil, že plánem je eskalace, nikoli zdrženlivost. O víkendu a dnes ráno dal jasně najevo, že nevylučuje vyslání amerických pozemních sil do Íránu.
Mezitím se situace na bojišti a v celém regionu zhoršuje. A to rychle.
Íránské síly zaútočily na ropný tanker plující pod americkou vlajkou v Bahrajnu a zapálily ho v přístavu. Satelitní snímky také ukazují rozsáhlé škody v Naval Support Activity Bahrain, velitelství páté flotily amerického námořnictva, po nedávných útocích.
Americké základny na Blízkém východě nyní fungují v režimu Threat Condition Bravo, což znamená vysoké riziko dalších nepřátelských aktivit.
Íránské vedení také dává jasně najevo, že se připravuje na dlouhý boj. Vysoký íránský představitel pro národní bezpečnost oznámil, že Teherán nebude s USA vyjednávat a je připraven na dlouhodobý konflikt. Zpráva přicházející z Íránu není zprávou o ústupu, navzdory Trumpovým hrozbám.
Zároveň se napětí šíří i mimo přímé boje.
Rusko potvrdilo, že je v neustálém kontaktu s íránským vedením a odsoudilo kampaň USA jako agresi. Čína rovněž signalizuje svou podporu. To, co začalo jako regionální konflikt, stále více vtahuje globální mocnosti.
Dnes ráno byl v Pentagonu stejně ostrý tón. Plně se projevila i neschopnost Trumpova režimu.
Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů Dan Kaine varovali, že tato operace by se mohla protáhnout na týdny nebo měsíce. Kaine připustil, že v průběhu mise se očekávají další ztráty.
Když byl dotázán, jak dlouho válka potrvá, Hegseth vybuchl na reportéra NBC, označil to za „záludnou“ otázku a náhodně začal mluvit o Joe Bidenovi.
Zde je úplná citace:
„Typická záludná otázka NBC. Prezident Trump má veškerou volnost mluvit o tom, jak dlouho to může nebo nemusí trvat – čtyři týdny, dva týdny, šest týdnů. Může se to posunout dopředu. Může se to posunout dozadu. Budeme plnit cíle, které jsme si stanovili, podle jeho pokynů. Ukázal schopnost, kterou ostatní prezidenti zřejmě nemají – Joe Biden ani nevěděl, co dělá – hledat příležitosti, únikové cesty a eskalace pro Spojené státy, které vytvářejí nové příležitosti k provedení toho, co potřebujeme, podle našeho vlastního časového plánu. Takže můžete hrát hry asi čtyři týdny, pět týdnů. Má veškerou volnost a jsem rád, že ji má, protože není lepší komunikátor než náš prezident, který tyto věci vyjadřuje."
Nebezpečný incident s přátelskou palbou také podtrhl, jak nestabilní se prostředí stalo. Kuvajtská protivzdušná obrana omylem sestřelila tři americké týmy F-15. Všichni členové posádky se mohli bezpečně katapultovat.
Na diplomatické frontě se spojenci začínají distancovat od americké kampaně.
Španělský premiér zakázal Spojeným státům používat španělské základny k útokům na Írán. Francie mezitím oznámila, že rozšíří svůj jaderný arzenál a přestane veřejně zveřejňovat velikost svých zásob, což je významná změna politiky uprostřed rostoucího globálního napětí.
Mezinárodní situace se mění v reálném čase.
Ve Washingtonu jsou zprávy Trumpova režimu velmi rozporuplné.
Někteří úředníci prezentují misi jako podporu svobody íránského lidu. Jiní trvají na tom, že cílem není změna režimu. Trump zároveň navrhl použít jako vzor Venezuelu, což naznačuje, že USA by mohly v Íránu najít nového vůdce z řad íránského režimu a získat pro něj podporu.
Časový harmonogram Trumpovy vlády je také velmi nejednoznačný. Trump údajně diskutoval s různými médii o možném trvání operace – od několika dnů až po několik týdnů – bez jasně definovaného strategického cíle.
Zde je kritické shrnutí od korespondenta časopisu The Economist pro Blízký východ, Gregga Carlstroma:
Tato nejistota se projevuje spolu s rostoucím násilím.
Írán útočí na cíle v celém Perském zálivu. USA a Izrael pokračují v útocích na íránskou vojenskou infrastrukturu. A eskalace se zdá být jistá.
Na začátku tohoto týdne se tento konflikt již vymyká kontrole.
Rozšiřuje se geograficky.
Zatvrzuje se politicky.
A každý den do něj vstupuje více aktérů.
Budeme i nadále sledovat vývoj situace a průběžně vás informovat.
