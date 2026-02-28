Máme se snad bát Íránu více než Ruska? A zaútočí Ukrajina na Maďarsko?
28. 2. 2026 / Boris Cvek
Když pominu, že už po útocích v červnu 2025 (akce Půlnoční kladivo) prezident Trump prohlásil, že íránský jaderný program je zničen, nechápu, proč náš premiér Babiš nebo jeho poslanec Vondráček mají tak jasný postoj k právě probíhajícímu útoku na Írán.
Rozhodně nechci Írán hájit. Trump ničeho, co by mělo nějaký smysl, nedosáhl ovšem ani ve Venezuele, natož v Íránu. V Íránu došlo k vyvraždění desítek tisíc nevinných lidí, kteří vběhli pod kulomety Revolučních gard i pod vlivem jeho slibů, že jim pomůže.
Komu pomáhá nyní? Mrtvolám? Profesor Timothy Snyder z Yale University současný izraelsko-americký útok na Írán považuje za Trumpovy součást taktiky, jak zničit americkou demokracii.
Podle mě není daleko od pravdy ani v našem kontextu. Hlavní ohrožení České republiky není Írán, ale Rusko. Chápu, že Rusko je jaderná velmoc a přístup k němu musí být jiný než k Íránu. Přesto ale prakticky nulová pomoc Ukrajině ze strany USA je na pováženou. Pro nás je to děsivá věc ve srovnání s hrozbou z Íránu.
Navíc blízký spojenec prezidenta Trumpa v Maďarsku aktivizuje armádu, aby zemi bránila proti ukrajinskému útoku. Ano, premiér Orbán tvrdí – a podle toho i jedná – že Maďarsku hrozí agrese ze strany Ukrajiny. Opravdu! Nikdo se proti tomu nevymezil z české vlády. Prezident Trump v USA už vůbec ne. Místo toho se máme radovat, že je bombardován Írán. Nezavolá si nakonec Orbán do Maďarska se se schválením prezidenta Trumpa ruskou armádu na obranu před Ukrajinou a Íránem? Volby v Maďarsku se přece blíží.
